Дуже боявся. Байден розкрив головну таємницю візиту до Україну
Категорія
Політика
Дата публікації

Дуже боявся. Байден розкрив головну таємницю візиту до Україну

Байден
Джерело:  MSNBC

Американський лідер Джо Байден відверто розповів, що під час візиту до Києва у 2023 році дуже боявся замаху, однак не з боку російського диктатора Володимира Путін.

Головні тези:

  • Джо Байден розповів, наскільки ризикованим був його візит до Києва.
  • Служба безпеки США були проти цієї поїздки, однак Байден проігнорував її попередження.
  • Американський лідер таким чином хотів підтримати Україну.

Байден вирішив ризикнути життям заради підтримки України

За словами президента США, тоді він вважав малоймовірними спробу замаху з боку Кремля.

Попри це, Джо Байдена неодноразово попереджували, що йому в Києві буде загрожувати реальна небезпека.

Очільник Білого дому відверто зізнався, що Секретна служба США була невдоволена тим, що він зібрався в Україну.

Всі мене попереджували... Я не думав, що Путін наважиться усунути американського президента. Я дуже боявся, що радикальні елементи в Україні, які перебували під контролем або співпрацювали з росіянами, можуть спробувати це зробити.

Джо Байден

Джо Байден

Президент США

Враховуючи усі ці попереджання, американський лідер зібрав команду висококваліфікованих фахівців з безпеки.

Цей візит був демонстрацією того, що Україна має підтримку, і США — лідер цієї підтримки.

Що важливо знати про візит Байдена до Києва у 2023 році

Американський лідер Джо Байден здійснив несподіваний візит до Києва 20 лютого 2023 року — напередодні першої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Він провів зустріч із Президентом України Володимиром Зеленським, висловивши солідарність із українським народом.

Ба більше, саме тоді він оголосив про новий пакет військової допомоги на 500 мільйонів доларів, у який увійшли артилерія, боєприпаси та інша техніка.

Американський лідер відзначив незламність України у боротьбі за свою незалежність і підтримку з боку США та союзників. Візит відбувся в умовах підвищеної безпеки і став символом міжнародної підтримки України в її боротьбі проти агресії Росії.

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