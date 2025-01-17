Дуже боявся. Байден розкрив головну таємницю візиту до Україну

Американський лідер Джо Байден відверто розповів, що під час візиту до Києва у 2023 році дуже боявся замаху, однак не з боку російського диктатора Володимира Путін.

Байден вирішив ризикнути життям заради підтримки України

За словами президента США, тоді він вважав малоймовірними спробу замаху з боку Кремля.

Попри це, Джо Байдена неодноразово попереджували, що йому в Києві буде загрожувати реальна небезпека.

Очільник Білого дому відверто зізнався, що Секретна служба США була невдоволена тим, що він зібрався в Україну.

Всі мене попереджували... Я не думав, що Путін наважиться усунути американського президента. Я дуже боявся, що радикальні елементи в Україні, які перебували під контролем або співпрацювали з росіянами, можуть спробувати це зробити. Джо Байден Президент США

Враховуючи усі ці попереджання, американський лідер зібрав команду висококваліфікованих фахівців з безпеки.

Цей візит був демонстрацією того, що Україна має підтримку, і США — лідер цієї підтримки. Поширити

Що важливо знати про візит Байдена до Києва у 2023 році

Американський лідер Джо Байден здійснив несподіваний візит до Києва 20 лютого 2023 року — напередодні першої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Він провів зустріч із Президентом України Володимиром Зеленським, висловивши солідарність із українським народом.

Ба більше, саме тоді він оголосив про новий пакет військової допомоги на 500 мільйонів доларів, у який увійшли артилерія, боєприпаси та інша техніка.