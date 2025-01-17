Дуже боявся. Байден розкрив головну таємницю візиту до Україну

Американський лідер Джо Байден відверто розповів, що під час візиту до Києва у 2023 році дуже боявся замаху, однак не з боку російського диктатора Володимира Путін.
Головні тези:
- Джо Байден розповів, наскільки ризикованим був його візит до Києва.
- Служба безпеки США були проти цієї поїздки, однак Байден проігнорував її попередження.
- Американський лідер таким чином хотів підтримати Україну.
Байден вирішив ризикнути життям заради підтримки України
За словами президента США, тоді він вважав малоймовірними спробу замаху з боку Кремля.
Попри це, Джо Байдена неодноразово попереджували, що йому в Києві буде загрожувати реальна небезпека.
Очільник Білого дому відверто зізнався, що Секретна служба США була невдоволена тим, що він зібрався в Україну.
Враховуючи усі ці попереджання, американський лідер зібрав команду висококваліфікованих фахівців з безпеки.
Що важливо знати про візит Байдена до Києва у 2023 році
Американський лідер Джо Байден здійснив несподіваний візит до Києва 20 лютого 2023 року — напередодні першої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
Він провів зустріч із Президентом України Володимиром Зеленським, висловивши солідарність із українським народом.
Ба більше, саме тоді він оголосив про новий пакет військової допомоги на 500 мільйонів доларів, у який увійшли артилерія, боєприпаси та інша техніка.
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