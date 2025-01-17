Очень боялся. Байден раскрыл главную тайну визита в Украину

Американский лидер Джо Байден откровенно рассказал, что во время визита в Киев в 2023 году очень боялся покушения, но не со стороны российского диктатора Владимира Путин.
Главные тезисы
- Джо Байден рассказал, насколько рискованным был его визит в Киев.
- Служба безопасности США была против этой поездки, однако Байден проигнорировал ее предупреждение.
- Американский лидер таким образом хотел поддержать Украину.
Байден решил рискнуть жизнью ради поддержки Украины
По словам президента США, тогда он считал маловероятными попытку покушения со стороны Кремля.
Несмотря на это, Джо Байдена неоднократно предупреждали, что ему в Киеве будет угрожать реальная опасность.
Глава Белого дома откровенно признался, что Секретная служба США была недовольна тем, что он собрался в Украину.
Учитывая все эти предупреждения, американский лидер собрал команду высококвалифицированных специалистов по безопасности.
Что важно знать о визите Байдена в Киев в 2023 году
Американский лидер Джо Байден совершил неожиданный визит в Киев 20 февраля 2023 — накануне первой годовщины полномасштабного вторжения России в Украину.
Он провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, выразив солидарность с украинским народом.
Более того, именно тогда он объявил о новом пакете военной помощи на 500 миллионов долларов, в который вошли артиллерия, боеприпасы и другая техника.
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