Очень боялся. Байден раскрыл главную тайну визита в Украину
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Политика
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Очень боялся. Байден раскрыл главную тайну визита в Украину

Байден
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Источник:  MSNBC

Американский лидер Джо Байден откровенно рассказал, что во время визита в Киев в 2023 году очень боялся покушения, но не со стороны российского диктатора Владимира Путин.

Главные тезисы

  • Джо Байден рассказал, насколько рискованным был его визит в Киев.
  • Служба безопасности США была против этой поездки, однако Байден проигнорировал ее предупреждение.
  • Американский лидер таким образом хотел поддержать Украину.

Байден решил рискнуть жизнью ради поддержки Украины

По словам президента США, тогда он считал маловероятными попытку покушения со стороны Кремля.

Несмотря на это, Джо Байдена неоднократно предупреждали, что ему в Киеве будет угрожать реальная опасность.

Глава Белого дома откровенно признался, что Секретная служба США была недовольна тем, что он собрался в Украину.

Все меня предупреждали... Я не думал, что Путин решится устранить американского президента. Я больше волновался, что радикальные элементы в Украине, которые находились под контролем или сотрудничали с россиянами, могут попытаться это сделать

Джо Байден

Джо Байден

Президент США

Учитывая все эти предупреждения, американский лидер собрал команду высококвалифицированных специалистов по безопасности.

Этот визит был демонстрацией того, что у Украины есть поддержка, и США — лидер этой поддержки.

Что важно знать о визите Байдена в Киев в 2023 году

Американский лидер Джо Байден совершил неожиданный визит в Киев 20 февраля 2023 — накануне первой годовщины полномасштабного вторжения России в Украину.

Он провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, выразив солидарность с украинским народом.

Более того, именно тогда он объявил о новом пакете военной помощи на 500 миллионов долларов, в который вошли артиллерия, боеприпасы и другая техника.

Американский лидер отметил несокрушимость Украины в борьбе за свою независимость и поддержку со стороны США и союзников. Визит прошел в условиях повышенной безопасности и стал символом международной поддержки Украины в ее борьбе против агрессии России.

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