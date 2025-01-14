Почему Германия не может передать Украине помощь — ответ Писториуса

Официальный Берлин подготовил все необходимое для дополнительной военной помощи Украине на 3 млрд евро. Министр обороны Германии Борис Писториус добавил, что, несмотря на это, в правительстве до сих пор продолжаются переговоры касательно финансирования.
Главные тезисы
- Борис Писториус сохраняет оптимизм в решении этого вопроса.
- Часть демократических партий Германии выразила готовность поддержать оказание помощи Украине.
- Глава МИД Анналена Бербок активно работает над тем, чтобы обеспечить ВСУ большей военной помощью.
Новый пакет помощи для Украины до сих пор не принят
Немецкий министр официально подтвердил, что внутри правительства идет работа над подготовкой помощи Украине на 3 млрд евро.
По словам Бориса Писториуса, часть демократических партий ФРГ ясно дала понять, что планирует делать шаги в этом направлении.
Немецкий министр пообещал, что независимо от того, какое правительство возглавит страну после выборов 23 февраля, поддержка Украины останется "надежной, непоколебимой, преданной и энергичной".
Бербок настаивает на дополнительной помощи для Украины
Глава МИД Германии Анналена Бербок делает все возможное, чтобы Берлин предоставил Украине больше военной помощи, чем запланирована в бюджете по состоянию на данный момент.
Представители СМИ попросили дипломатку прокомментировать слухи о блокировании канцлером Олафом Шольцом нового крупного пакета военной помощи для Украины.
По словам Бербок, она выступает против решения лидера страны.
Она в очередной раз напомнила, что Украина "будет менее способной защищаться, а потому и менее способна защитить нас", если не получит еще больше необходимого оружия.
Как считает глава МИД Германия, именно предоставление ВСУ помощи будет лучшим вкладом в безопасность Европы и непосредственно Германии.
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