Генштаб раскрыл причину перевода воинов ВС в Сухопутные войска

Украинские соцсети всколыхнула новость о том, что из Воздушных сил ВСУ массово переводят военнослужащих в Сухопутные войска для пополнения боевых бригад. Генштаб объяснил, что на самом деле происходит.

Генштаб прокомментировал перевод военных ВС в Сухопутные войска

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины обращает внимание на то, что остродефицитных специалистов инженерно-авиационной службы Воздушных Сил, обслуживающих самолеты в пехотные подразделения, переводить не планировалось и не планируется.

Кроме того, указано, что Воздушные силы ВС Украины делают все возможное, чтобы нарастить штатное количество технического и летного персонала.

Вместе с тем отдельные категории личного состава Воздушных Сил, как и других видов и родов Вооруженных Сил Украины, после предварительной подготовки в учебных центрах, усиливают Сухопутные, Десантно-штурмовые войска и т.д. Поделиться

Также Генштаб ВСУ напоминает, что ситуация на поле боя действительно сложная.

Нельзя игнорировать тот факт, что на многих участках не хватает пехотинцев.

Решение об усилении сухопутных бригад на передовой за счет военнослужащих из подразделений других родов и видов ВСУ является вынужденным шагом военного руководства для укрепления нашей обороны. Поделиться

Генштаб также добавляет, что главком ВСУ Александр Сырский запретил перемещение с занимаемых должностей специалистов высокотехнологичных специальностей и прошедших подготовку за рубежом на иностранных образцах вооружения и военной техники.

Что известно о ситуации на фронте 14 января

Украинские защитники успешно сдерживают наступление армии РФ на разных участках фронта.

Российские захватчики не перестают разрушать украинские города и села ракетными, авиационными и артиллерийскими ударами.

По состоянию на 16:00 было зафиксировано 84 боевых столкновения.

Сегодня от огня вражеской артиллерии и минометов пострадали общины населённых пунктов Михальчина Слобода, Бучки, Клюсы, Блешня и Леоновка Черниговской области; Александровка, Поповка, Прогресс и Шалыгино Сумской области. Авиационные удары нанесены по населенным пунктам Александровка, Гремяч и Сытное. Поделиться

Кроме того, указано, что на Курщине с начала суток произошло 12 боеприкосновений, четыре из которых продолжаются до сих пор.