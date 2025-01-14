Генштаб раскрыл причину перевода воинов ВС в Сухопутные войска

Украинские соцсети всколыхнула новость о том, что из Воздушных сил ВСУ массово переводят военнослужащих в Сухопутные войска для пополнения боевых бригад. Генштаб объяснил, что на самом деле происходит.
Главные тезисы
- Перевод воинов из Воздушных сил ВСУ в Сухопутные войска - вынужденный шаг для пополнения боевых бригад.
- Ситуация на поле боя остается сложной, сейчас не хватает пехоты.
- Украинские защитники успешно сдерживают наступление армии РФ на разных участках фронта.
Генштаб прокомментировал перевод военных ВС в Сухопутные войска
Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины обращает внимание на то, что остродефицитных специалистов инженерно-авиационной службы Воздушных Сил, обслуживающих самолеты в пехотные подразделения, переводить не планировалось и не планируется.
Кроме того, указано, что Воздушные силы ВС Украины делают все возможное, чтобы нарастить штатное количество технического и летного персонала.
Также Генштаб ВСУ напоминает, что ситуация на поле боя действительно сложная.
Нельзя игнорировать тот факт, что на многих участках не хватает пехотинцев.
Генштаб также добавляет, что главком ВСУ Александр Сырский запретил перемещение с занимаемых должностей специалистов высокотехнологичных специальностей и прошедших подготовку за рубежом на иностранных образцах вооружения и военной техники.
Что известно о ситуации на фронте 14 января
Украинские защитники успешно сдерживают наступление армии РФ на разных участках фронта.
Российские захватчики не перестают разрушать украинские города и села ракетными, авиационными и артиллерийскими ударами.
По состоянию на 16:00 было зафиксировано 84 боевых столкновения.
Кроме того, указано, что на Курщине с начала суток произошло 12 боеприкосновений, четыре из которых продолжаются до сих пор.
Более того, армия РФ нанесла три авиационных удара, сбросив три управляемых бомбы на собственную территорию.
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