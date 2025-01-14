На расстояние до 1100 км. Генштаб раскрыл детали массового удара по РФ

В ночь на 14 января Силы обороны Украины нанесли самый массовый удар по военным объектам Российской Федерации, поразив цели на расстоянии до 1100 километров.

Силы обороны Украины нанесли самый масштабный удар по военным объектам РФ

Атаки были совершены на военные объекты в Брянской, Саратовской, Тульской областях и Татарстане.

Объекты, попавшие под удар:

База хранения нефтепродуктов "Комбинат Кристалл" в Энгельсе (Саратовская область): Нефтебазу атаковали подразделения Сил беспилотных систем и Главного управления разведки Украины.

Возгорание, которое длилось 5 дней после предварительного удара, снова удалось возобновить. Брянский химический завод (город Сельцо): Стратегический объект, производящий боеприпасы для ствольной артиллерии, РСЗО, авиации, инженерные заряды и компоненты для крылатых ракет "Х-59".

На заводе зафиксирована вторичная детонация, продолжавшаяся несколько часов.

Уничтожены два зенитных ракетных комплекса — "Тор" и "Бук". Саратовский нефтеперерабатывающий завод: Нанесен удар, в результате которого начался масштабный пожар. Завод "Казаньоргсинтез" (Татарстан): Объект также пострадал от атаки, после чего вспыхнул пожар.

Для выполнения задания привлекались подразделения: Сил беспилотных систем, Сил специальных операций, Ракетных войск, Воздушных Сил ВСУ, Главного управления разведки Минобороны, Службы безопасности Украины.

Целенаправленная работа по поражению объектов, которые снабжают российскую армию боеприпасами, техникой и горючим, будет продолжаться до полного прекращения агрессии России против Украины, — подытожил Генштаб. Поделиться

ВСУ не впервые атакуют нефтебазу в Энгельсе

Ночью 8 января в Энгельсе Саратовской области прогремели взрывы. Украинские подразделения поразили нефтебазу "Комбинат Кристалл" в Саратовской области, где хранились нефтепродукты.

В результате атаки в районе целые произошли многочисленные взрывы, после которых начался масштабный пожар. Местные власти подтвердили повреждение "промышленного объекта".

Как отмечает Генштаб ВСУ, нефтебаза снабжала топливом военный аэродром "Энгельс-2", на котором базируется стратегическая авиация России.