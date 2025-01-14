На відстань до 1100 км. Генштаб розкрив деталі наймасовішого удару по РФ

У ніч на 14 січня Сили оборони України завдали наймасовішого удару по військових об’єктах Російської Федерації, уразивши цілі на відстані до 1100 кілометрів.
Головні тези:
- Сили оборони України здійснили наймасовіший удар по військових об'єктах РФ на відстані до 1100 км.
- Удар спрямований на об'єкти, що забезпечують російську армію боєприпасами, технікою та пальним.
- Атаки були здійснені на військові об'єкти в Брянській, Саратовській, Тульській областях та республіці Татарстан.
- Для виконання завдання залучалися підрозділи Сил безпілотних систем, Сил спеціальних операцій, Ракетних військ та інші.
- Цілеспрямована робота з ураження об'єктів, що забезпечують російську армію, триватиме до повного припинення агресії Росії проти України.
Сили оборони України здійснили наймасштабніший удар по військових об’єктах РФ
Атаки були здійснені на військові об’єкти в Брянській, Саратовській, Тульській областях та республіці Татарстан.
Об’єкти, які потрапили під удар:
База зберігання нафтопродуктів "Комбінат Крістал" в Енгельсі (Саратовська область):
Нафтобазу атакували підрозділи Сил безпілотних систем та Головного управління розвідки України.
Займання, яке тривало 5 днів після попереднього удару, знову вдалося відновити.
Брянський хімічний завод (місто Сєльцо):
Стратегічний об’єкт, який виготовляє боєприпаси для ствольної артилерії, РСЗВ, авіації, інженерні заряди та компоненти для крилатих ракет "Х-59".
На заводі зафіксовано вторинну детонацію, що тривала кілька годин.
Знищено два зенітні ракетні комплекси — "Тор" і "Бук".
Саратовський нафтопереробний завод:
Завдано удару, внаслідок якого розпочалася масштабна пожежа.
Завод "Казаньоргсинтез" (Татарстан):
Об’єкт також постраждав від атаки, після чого спалахнула пожежа.
Для виконання завдання залучалися підрозділи: Сил безпілотних систем, Сил спеціальних операцій, Ракетних військ, Повітряних Сил ЗСУ, Головного управління розвідки Міноборони,Служби безпеки України.
ЗСУ не вперше атакують нафтобазу в Енгельсі
Вночі 8 січня в Енгельсі Саратовської області пролунали вибухи. Українські підрозділи вразили нафтобазу "Комбінат Крістал" у Саратовській області, де зберігалися нафтопродукти.
Унаслідок атаки в районі цілі сталися численні вибухи, після яких почалася масштабна пожежа. Місцева влада підтвердила пошкодження "промислового об'єкта".
Як зазначає Генштаб ЗСУ, нафтобаза забезпечувала паливом військовий аеродром "Енгельс-2", на якому базується стратегічна авіація Росії.
Більше по темі
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-