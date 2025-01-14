На відстань до 1100 км. Генштаб розкрив деталі наймасовішого удару по РФ

У ніч на 14 січня Сили оборони України завдали наймасовішого удару по військових об’єктах Російської Федерації, уразивши цілі на відстані до 1100 кілометрів.

Сили оборони України здійснили наймасштабніший удар по військових об’єктах РФ

Атаки були здійснені на військові об’єкти в Брянській, Саратовській, Тульській областях та республіці Татарстан.

Об’єкти, які потрапили під удар:

База зберігання нафтопродуктів "Комбінат Крістал" в Енгельсі (Саратовська область): Нафтобазу атакували підрозділи Сил безпілотних систем та Головного управління розвідки України.

Займання, яке тривало 5 днів після попереднього удару, знову вдалося відновити. Брянський хімічний завод (місто Сєльцо): Стратегічний об’єкт, який виготовляє боєприпаси для ствольної артилерії, РСЗВ, авіації, інженерні заряди та компоненти для крилатих ракет "Х-59".

На заводі зафіксовано вторинну детонацію, що тривала кілька годин.

Знищено два зенітні ракетні комплекси — "Тор" і "Бук". Саратовський нафтопереробний завод: Завдано удару, внаслідок якого розпочалася масштабна пожежа. Завод "Казаньоргсинтез" (Татарстан): Об’єкт також постраждав від атаки, після чого спалахнула пожежа.

Для виконання завдання залучалися підрозділи: Сил безпілотних систем, Сил спеціальних операцій, Ракетних військ, Повітряних Сил ЗСУ, Головного управління розвідки Міноборони,Служби безпеки України.

Цілеспрямована робота з ураження об’єктів, які забезпечують російську армію боєприпасами, технікою та пальним, триватиме до повного припинення агресії Росії проти України, — підсумував Генштаб. Поширити

ЗСУ не вперше атакують нафтобазу в Енгельсі

Вночі 8 січня в Енгельсі Саратовської області пролунали вибухи. Українські підрозділи вразили нафтобазу "Комбінат Крістал" у Саратовській області, де зберігалися нафтопродукти.

Унаслідок атаки в районі цілі сталися численні вибухи, після яких почалася масштабна пожежа. Місцева влада підтвердила пошкодження "промислового об'єкта".

Як зазначає Генштаб ЗСУ, нафтобаза забезпечувала паливом військовий аеродром "Енгельс-2", на якому базується стратегічна авіація Росії.