Підрозділи Сил безпілотних систем спільно з іншими складовими Сил оборони України завдали точного удару по Брянському хімічному заводу в місті Сєльцо. Цей об'єкт є важливою частиною військово-промислового комплексу РФ.
Головні тези:
- Українські Сили оборони спільно з безпілотними системами завдали точного удару по хімзаводу у Брянській області РФ, знищивши важливий об'єкт військово-промислового комплексу країни.
- Операція була зразком координації між розвідкою, ракетними військами, реактивною артилерією та безпілотними системами, що призвело до успішних вдарів по ключовим об'єктам заводу.
- У результаті удару на нафтобазу в Росії займання цистерн з авіаційним паливом для бомбардувальників Ту-160, зменшуючи бойові можливості стратегічної авіації РФ.
- Українські військові успішно завершили операцію, спрямовану на знесення бойових здібностей російської авіації, забезпечуючи міцний удар по військовій промисловості Росії.
- Масштабні атаки безпілотників на регіони РФ стали відповіддю на агресивні дії проти України, демонструючи готовність та здатність українських сил оборони захищати свою країну.
Україна підтвердила удар по хімзаводу на Брянщині
Як повідомляє командування СБС ЗСУ, Брянський хімічний завод виробляє:
порох, вибухівку та компоненти для ракетного палива;
боєприпаси для ствольної артилерії, РСЗВ, авіації, крилатих ракет "Х-59";
озброєння для ТОС-1 "Тосочка" і системи дистанційного мінування "Земледелие".
Також на заводі проводиться капітальний ремонт РСЗВ "Град", "Ураган" та "Торнадо-Г".
Ця успішна операція завдала значного удару по спроможностях військової промисловості Росії.
Російський аеродром “Енгельс” вдруге атакували українські дрони
Як повідомляє 14-й Окремий Полк БпАК, у результаті удару на території нафтобази "Кристал" сталося займання цистерн з рідкісним авіаційним паливом, яке використовується для бомбардувальників Ту-160.
Саме ці літаки Росія застосовує для атак на цивільне населення України.
Українські військові зазначили, що кількаденна операція, спрямована на зменшення бойових можливостей стратегічної авіації РФ, успішно завершена.
Нагадаємо, уночі 14 січня російська влада повідомила про масовану атаку безпілотників на низку регіонів РФ. Внаслідок атаки були масштабні пожежі на НПЗ і заводі. Зазначалося, що сумарно атак зазнали 12 регіонів РФ.
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