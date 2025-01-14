Сили оборони України вдарили по хімзаводу у Брянській області РФ

Підрозділи Сил безпілотних систем спільно з іншими складовими Сил оборони України завдали точного удару по Брянському хімічному заводу в місті Сєльцо. Цей об'єкт є важливою частиною військово-промислового комплексу РФ.

Україна підтвердила удар по хімзаводу на Брянщині

Як повідомляє командування СБС ЗСУ, Брянський хімічний завод виробляє:

порох, вибухівку та компоненти для ракетного палива;

боєприпаси для ствольної артилерії, РСЗВ, авіації, крилатих ракет "Х-59";

озброєння для ТОС-1 "Тосочка" і системи дистанційного мінування "Земледелие".

Також на заводі проводиться капітальний ремонт РСЗВ "Град", "Ураган" та "Торнадо-Г".

Операція стала зразком координації між розвідкою, ракетними військами, реактивною артилерією та безпілотними системами. Дрони вдало відволікли російську ППО, відкривши шлях для ракет, які точно вразили основні цілі. Після цього БПЛА дальної дії знищили підстанції та іншу важливу інфраструктуру заводу. Поширити

Ця успішна операція завдала значного удару по спроможностях військової промисловості Росії.

Російський аеродром “Енгельс” вдруге атакували українські дрони

Як повідомляє 14-й Окремий Полк БпАК, у результаті удару на території нафтобази "Кристал" сталося займання цистерн з рідкісним авіаційним паливом, яке використовується для бомбардувальників Ту-160.

Саме ці літаки Росія застосовує для атак на цивільне населення України.

Українські військові зазначили, що кількаденна операція, спрямована на зменшення бойових можливостей стратегічної авіації РФ, успішно завершена.

Ми робимо все, щоб пожежні бригади Енгельса, які тільки-но завершили гасіння попередньої пожежі, мали роботу навіть у складній економічній ситуації Росії, — йдеться у повідомленні. Поширити