Подразделения Сил беспилотных систем совместно с другими составляющими Сил обороны Украины нанесли точный удар по Брянскому химическому заводу в городе Сельцо. Этот объект является принципиальной частью военно-промышленного комплекса РФ.

Украина подтвердила удар по химзаводу на Брянщине

Как сообщает командование СБС ВСУ, Брянский химический завод производит:

порох, взрывчатку и компоненты для ракетного топлива;

боеприпасы для ствольной артиллерии, РСЗО, авиации, крылатых ракет "Х-59";

вооружение для ТОС-1 "Тосочка" и системы дистанционного минирования "Земледелие".

Также на заводе производится капитальный ремонт РСЗО "Град", "Ураган" и "Торнадо-Г".

Операция стала образцом координации между разведкой, ракетными войсками, реактивной артиллерией и беспилотными системами. Дроны удачно отвлекли российскую ПВО, открыв путь для ракет, точно поразивших основные цели. После этого БПЛА дального действия уничтожили подстанции и другую важную инфраструктуру завода. Поделиться

Эта успешная операция нанесла значительный удар по способностям военной промышленности России.

Российский аэродром "Энгельс" второй раз атаковали украинские дроны

Как сообщает 14-й Отдельный Полк БпАК, в результате удара на территории нефтебазы "Кристалл" произошло возгорание цистерн с редким авиационным топливом, которое используется для бомбардировщиков Ту-160.

Именно эти самолеты Россия применяет для атак гражданское население Украины.

Украинские военные отметили, что несколькодневная операция, направленная на уменьшение боевых возможностей стратегической авиации РФ, успешно завершена.

Мы делаем все, чтобы пожарные бригады Энгельса, только завершившие тушение предыдущего пожара, имели работу даже в сложной экономической ситуации России, — говорится в сообщении. Поделиться