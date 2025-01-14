Силы обороны Украины ударили по химзаводу в Брянской области РФ

Подразделения Сил беспилотных систем совместно с другими составляющими Сил обороны Украины нанесли точный удар по Брянскому химическому заводу в городе Сельцо. Этот объект является принципиальной частью военно-промышленного комплекса РФ.
Главные тезисы
- Украинские Силы обороны совместно с беспилотными системами нанесли точный удар по химзаводу в Брянской области РФ, уничтожив важный объект военно-промышленного комплекса страны.
- Операция была образцом координации между разведкой, ракетными войсками, реактивной артиллерией и беспилотными системами, что привело к успешным ударам по ключевым объектам завода.
- В результате удара на нефтебазу в России возгорание цистерн с авиационным топливом для бомбардировщиков Ту-160, уменьшая боевые возможности стратегической авиации РФ.
- Украинские военные успешно завершили операцию, направленную на снос боевых способностей российской авиации, обеспечивая сильный удар по военной промышленности России.
- Масштабные атаки беспилотников на регионы РФ стали ответом на агрессивные действия против Украины, демонстрируя готовность и способность украинских сил обороны защищать свою страну.
Украина подтвердила удар по химзаводу на Брянщине
Как сообщает командование СБС ВСУ, Брянский химический завод производит:
порох, взрывчатку и компоненты для ракетного топлива;
боеприпасы для ствольной артиллерии, РСЗО, авиации, крылатых ракет "Х-59";
вооружение для ТОС-1 "Тосочка" и системы дистанционного минирования "Земледелие".
Также на заводе производится капитальный ремонт РСЗО "Град", "Ураган" и "Торнадо-Г".
Эта успешная операция нанесла значительный удар по способностям военной промышленности России.
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Как сообщает 14-й Отдельный Полк БпАК, в результате удара на территории нефтебазы "Кристалл" произошло возгорание цистерн с редким авиационным топливом, которое используется для бомбардировщиков Ту-160.
Именно эти самолеты Россия применяет для атак гражданское население Украины.
Украинские военные отметили, что несколькодневная операция, направленная на уменьшение боевых возможностей стратегической авиации РФ, успешно завершена.
Напомним, ночью 14 января российские власти сообщили о массированной атаке беспилотников на ряд регионов РФ. В результате атаки были масштабные пожары на НПЗ и заводе. Отмечалось, что суммарно атаки понесли 12 регионов РФ.
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