Силы обороны Украины снова нанесли удар по инфраструктуре российского военного аэродрома "Энгельс-2". Там расположены стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160 22-й тяжелой бомбардировочной авиадивизии РФ.
Главные тезисы
- Украинские военные вторично ударили по инфраструктуре российского военного аэродрома Энгельс-2, уничтожив нефтебазу и ограничив возможность атак на гражданское население Украины.
- Атака осуществлена подразделениями Главного управления разведки Минобороны Украины и Сил беспилотных систем ВСУ по координации с другими компонентами Сил обороны.
- Уничтожение нефтебазы в Энгельсе создает логистические трудности для стратегической авиации РФ и ограничивает способность производить удары по украинским городам и гражданским объектам.
- Украинские подразделения также поразили нефтебазу Комбината Кристал в Саратовской области, где хранились поставляемые на военный аэродром Энгельс-2 нефтепродукты.
- Операция, направленная на снижение боевых возможностей стратегической авиации РФ, успешно завершена, что свидетельствует о высокой эффективности действий украинских военных.
Российский аэродром "Энгельс" снова атаковали украинские дроны
Как сообщает 14-й Отдельный Полк БпАК, в результате удара на территории нефтебазы "Кристалл" произошло возгорание цистерн с редким авиационным топливом, которое используется для бомбардировщиков Ту-160.
Именно эти самолеты Россия применяет для атак гражданское население Украины.
Украинские военные отметили, что несколькодневная операция, направленная на уменьшение боевых возможностей стратегической авиации РФ, успешно завершена.
Силы обороны Украины поразили нефтебазу в Энгельсе
Украинские подразделения поразили нефтебазу "Комбинат Кристалл" в Саратовской области, где хранились нефтепродукты.
В результате атаки в районе целые произошли многочисленные взрывы, после которых начался масштабный пожар. Местные власти подтвердили повреждение "промышленного объекта".
Как отмечает Генштаб ВСУ, нефтебаза снабжала топливом военный аэродром "Энгельс-2", на котором базируется стратегическая авиация России.
Удар был осуществлен подразделениями Главного управления разведки Минобороны Украины и Сил беспилотных систем ВСУ по координации с другими компонентами Сил обороны.
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