Силы обороны Украины снова нанесли удар по инфраструктуре российского военного аэродрома "Энгельс-2". Там расположены стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160 22-й тяжелой бомбардировочной авиадивизии РФ.

Российский аэродром "Энгельс" снова атаковали украинские дроны

Как сообщает 14-й Отдельный Полк БпАК, в результате удара на территории нефтебазы "Кристалл" произошло возгорание цистерн с редким авиационным топливом, которое используется для бомбардировщиков Ту-160.

Именно эти самолеты Россия применяет для атак гражданское население Украины.

Украинские военные отметили, что несколькодневная операция, направленная на уменьшение боевых возможностей стратегической авиации РФ, успешно завершена.

Мы делаем все, чтобы пожарные бригады Энгельса, только завершившие тушение предыдущего пожара, имели работу даже в сложной экономической ситуации России, — говорится в сообщении. Поделиться

Силы обороны Украины поразили нефтебазу в Энгельсе

Украинские подразделения поразили нефтебазу "Комбинат Кристалл" в Саратовской области, где хранились нефтепродукты.

В результате атаки в районе целые произошли многочисленные взрывы, после которых начался масштабный пожар. Местные власти подтвердили повреждение "промышленного объекта".

Как отмечает Генштаб ВСУ, нефтебаза снабжала топливом военный аэродром "Энгельс-2", на котором базируется стратегическая авиация России.

Удар был осуществлен подразделениями Главного управления разведки Минобороны Украины и Сил беспилотных систем ВСУ по координации с другими компонентами Сил обороны.