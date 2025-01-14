Дроны массированно атаковали несколько регионов РФ — начались пожары
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Дроны массированно атаковали несколько регионов РФ — начались пожары

Дроны массированно атаковали несколько регионов РФ — начались пожары
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Источник:  online.ua

Беспилотники атаковали несколько регионов РФ ночью 14 января. В частности, в нескольких областях прогремели взрывы и начались пожары.

Главные тезисы

  • Беспилотники массированно атаковали несколько регионов РФ, вызывая взрывы и пожары.
  • Атакуемые области включают Брянскую, Саратовскую, Казань и Белгородскую.
  • Во время атаки на Энгельс в Саратовской области украинские подразделения поразили нефтебазу, обеспечивающую топливом военный аэродром России.
  • Масштабные атаки дронов привели к повреждению промышленных предприятий и жилых домов, а также к временному прекращению работы аэропортов.

Что известно о масштабной "бавовне" в РФ

  • Брянская область

Вечером 12 января появилась информация о вероятной попытке атаки ракетами ATACMS. Российские телеграмм-каналы сообщают о по меньшей мере 30 взрывах.

Обломки упали на территорию химического завода Сельцо, а также зафиксировано падение обломков ракеты HIMARS на заводе Кремний.

  • Саратовская область

Регион подвергся атаке, вероятно, реактивными ракетами-беспилотниками «Ад» и БПЛА «Бобер».

По словам губернатора, повреждено промышленное предприятие в Энгельсе, а местные жители сообщают о пожаре на нефтебазе.

  • Казань

На территории завода «Оргсинтез» обломки беспилотника повлекли загорание цистерны.

"Казань Оргсинтез", согласно сайту предприятия, является одним из ведущих предприятий химической промышленности России. Оно производит полимеры и сополимеры этилена, поликарбонаты, этаноламины и т.п. Позже глава региона Рустам Минниханов подтвердил атаку.

  • Белгородская область

В одном из населенных пунктов введены экстренные отключения электроэнергии из-за повреждений высоковольтных линий. Также временно прекращена работа нескольких российских аэропортов.

В целом зафиксированы атаки в 12 областях РФ. В некоторых регионах повреждены жилые дома, но пострадавших, по заявлениям местных властей, нет.

ВСУ атаковали ранее нефтебазу в Энгельсе

Ночью 8 января в Энгельсе Саратовской области прогремели взрывы. Украинские подразделения поразили нефтебазу "Комбинат Кристалл" в Саратовской области, где хранились нефтепродукты.

В результате атаки в районе целые произошли многочисленные взрывы, после которых начался масштабный пожар. Местные власти подтвердили повреждение "промышленного объекта".

Как отмечает Генштаб ВСУ, нефтебаза снабжала топливом военный аэродром "Энгельс-2", на котором базируется стратегическая авиация России.

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