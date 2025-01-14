Дроны массированно атаковали несколько регионов РФ — начались пожары

Беспилотники атаковали несколько регионов РФ ночью 14 января. В частности, в нескольких областях прогремели взрывы и начались пожары.
Главные тезисы
- Беспилотники массированно атаковали несколько регионов РФ, вызывая взрывы и пожары.
- Атакуемые области включают Брянскую, Саратовскую, Казань и Белгородскую.
- Во время атаки на Энгельс в Саратовской области украинские подразделения поразили нефтебазу, обеспечивающую топливом военный аэродром России.
- Масштабные атаки дронов привели к повреждению промышленных предприятий и жилых домов, а также к временному прекращению работы аэропортов.
Что известно о масштабной "бавовне" в РФ
Брянская область
Вечером 12 января появилась информация о вероятной попытке атаки ракетами ATACMS. Российские телеграмм-каналы сообщают о по меньшей мере 30 взрывах.
Обломки упали на территорию химического завода Сельцо, а также зафиксировано падение обломков ракеты HIMARS на заводе Кремний.
Саратовская область
Регион подвергся атаке, вероятно, реактивными ракетами-беспилотниками «Ад» и БПЛА «Бобер».
По словам губернатора, повреждено промышленное предприятие в Энгельсе, а местные жители сообщают о пожаре на нефтебазе.
Казань
На территории завода «Оргсинтез» обломки беспилотника повлекли загорание цистерны.
"Казань Оргсинтез", согласно сайту предприятия, является одним из ведущих предприятий химической промышленности России. Оно производит полимеры и сополимеры этилена, поликарбонаты, этаноламины и т.п. Позже глава региона Рустам Минниханов подтвердил атаку.
Белгородская область
В одном из населенных пунктов введены экстренные отключения электроэнергии из-за повреждений высоковольтных линий. Также временно прекращена работа нескольких российских аэропортов.
В целом зафиксированы атаки в 12 областях РФ. В некоторых регионах повреждены жилые дома, но пострадавших, по заявлениям местных властей, нет.
ВСУ атаковали ранее нефтебазу в Энгельсе
Ночью 8 января в Энгельсе Саратовской области прогремели взрывы. Украинские подразделения поразили нефтебазу "Комбинат Кристалл" в Саратовской области, где хранились нефтепродукты.
В результате атаки в районе целые произошли многочисленные взрывы, после которых начался масштабный пожар. Местные власти подтвердили повреждение "промышленного объекта".
Как отмечает Генштаб ВСУ, нефтебаза снабжала топливом военный аэродром "Энгельс-2", на котором базируется стратегическая авиация России.
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