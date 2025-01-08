Дроны атаковали нефтебазу в российском Энгельсе — видео
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Дроны атаковали нефтебазу в российском Энгельсе — видео

Дроны атаковали нефтебазу в российском Энгельсе — видео
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Источник:  online.ua

В ночь на 8 января в районе города Энгельс Саратовской области РФ раздалась серия взрывов, сопровождавшаяся пожарами. По предварительным данным, дроны атаковали нефтебазу.

Главные тезисы

  • В ночь на 8 января в районе Энгельса, российская нефтебаза стала объектом атаки дронов, что привело к серии взрывов и пожаров.
  • Массированная атака беспилотников также охватила город Саратов, но, по предварительным данным, никто не пострадал.
  • Событие вызвало волну возмущения общественности и подчеркнуло угрозу, которую могут составлять дроны военного использования.
  • Нефтебаза в Энгельсе используется для хранения топлива для местной авиабазы, где базируются стратегические бомбардировщики ТУ-95.
  • Экстренные службы продолжают ликвидировать последствия этой атаки и выяснять обстоятельства произошедшего для дальнейшего расследования.

В Энгельсе РФ бушует пожар на нефтебазе

Как сообщают росСМИ, было 5–12 "сильных взрывов", которые слышали местные жители. Впоследствии было уточнено, что количество взрывов могло достигать 40.

По данным Telegram-канала Mash, пожар возник из-за обломков дронов, упавших в районе нефтебазы. Появились также видео моменты пролета беспилотника над Энгельсом.

Впоследствии в сети появились фото и видео с места происшествия.

Удар, вероятно, был нанесен по нефтебазе "Комбинат Кристалл", входящей в систему Росрезерва. Нефтебаза используется для хранения авиационного горючего для местной авиабазы "Энгельс-2".

В Энгельсе расположен аэродром, на котором базируются стратегические бомбардировщики ТУ-95. Его неоднократно атаковали беспилотники.

Дроны также атаковали Саратов

Около пяти часов утра губернатор сообщил, что массированная атака беспилотников затронула не только Энгельса, но и город Саратов.

На одном из промышленных предприятий было зафиксировано повреждение, но пострадавших, по предварительной информации, нет. Экстренные службы продолжают работу по ликвидации последствий.

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