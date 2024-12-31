В Смоленской области РФ пылает нефтебаза после атаки дронов — видео

В ночь на 31 декабря дроны атаковали Ярцево Смоленской области. В результате была поражена местная нефтебаза, на которой вспыхнул пожар.
Главные тезисы
- Дроны атаковали нефтебазу в Смоленской области, повлекши пожар во время ночного нападения.
- Расследованием происшествия занимаются специальные службы и компетентные органы.
- Атаки беспилотников также прошли на топливно-энергетический комплекс в Брянской области России.
- Огневое поражение нефтебазы в Брянской области произошло в результате атаки дронов со стороны украинских военных.
- Атаки дронов на топливно-энергетические объекты свидетельствуют о наличии военного характера конфликта между Украиной и Россией.
Дроны атаковали нефтебазу в Смоленской области
Как сообщил руководитель Ярцевского района Роман Захаров, объект топливно-энергетического комплекса атаковали "украинские беспилотники".
Российские паблики пишут, что жители Ярцево слышали более десятка взрывов, после которых в районе нефтебазы начался пожар.
Захаров отметил, что расследованием происшествия занимаются специальные службы и компетентные органы. Он также призвал жителей не снимать и не публиковать в сети видео или фото работы ПВО, последствия атаки или ликвидации пожара.
Атаки дронов в Брянской области. Что известно
В ночь на 11 декабря беспилотники ГУР МО и Сил Обороны Украины совершили атаку на топливно-энергетический комплекс в Брянской области страны-агрессорки России. Об этом сообщают источники online в украинской военной разведке.
Согласно данным источников в разведке, огненное поражение нефтебазы "Нефтебаза Брянская" произошло в период между 00:00 и 00:30 11 декабря.
Инсайдер также подтвердил, что в результате ударов "неугомонных птиц" удалось поразить по меньшей мере две цистерны топливно-энергетического комплекса.
Представители Сил Обороны Украины обращают внимание на то, что данный объект напрямую задействован в поддержке российской агрессии против Украины.
В первую очередь речь идет об обеспечении оккупационной армии горюче-смазочными материалами.
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