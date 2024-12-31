В Смоленской области РФ пылает нефтебаза после атаки дронов — видео
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Проиcшествия
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В Смоленской области РФ пылает нефтебаза после атаки дронов — видео

В Смоленской области РФ пылает нефтебаза после атаки дронов — видео
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Источник:  online.ua

В ночь на 31 декабря дроны атаковали Ярцево Смоленской области. В результате была поражена местная нефтебаза, на которой вспыхнул пожар.

Главные тезисы

  • Дроны атаковали нефтебазу в Смоленской области, повлекши пожар во время ночного нападения.
  • Расследованием происшествия занимаются специальные службы и компетентные органы.
  • Атаки беспилотников также прошли на топливно-энергетический комплекс в Брянской области России.
  • Огневое поражение нефтебазы в Брянской области произошло в результате атаки дронов со стороны украинских военных.
  • Атаки дронов на топливно-энергетические объекты свидетельствуют о наличии военного характера конфликта между Украиной и Россией.

Дроны атаковали нефтебазу в Смоленской области

Как сообщил руководитель Ярцевского района Роман Захаров, объект топливно-энергетического комплекса атаковали "украинские беспилотники".

В результате атаки произошло возгорание. На месте работают подразделения МЧС, которые ликвидируют открытое пламя, сообщил он.

Российские паблики пишут, что жители Ярцево слышали более десятка взрывов, после которых в районе нефтебазы начался пожар.

Захаров отметил, что расследованием происшествия занимаются специальные службы и компетентные органы. Он также призвал жителей не снимать и не публиковать в сети видео или фото работы ПВО, последствия атаки или ликвидации пожара.

Атаки дронов в Брянской области. Что известно

В ночь на 11 декабря беспилотники ГУР МО и Сил Обороны Украины совершили атаку на топливно-энергетический комплекс в Брянской области страны-агрессорки России. Об этом сообщают источники online в украинской военной разведке.

Согласно данным источников в разведке, огненное поражение нефтебазы "Нефтебаза Брянская" произошло в период между 00:00 и 00:30 11 декабря.

Инсайдер также подтвердил, что в результате ударов "неугомонных птиц" удалось поразить по меньшей мере две цистерны топливно-энергетического комплекса.

Представители Сил Обороны Украины обращают внимание на то, что данный объект напрямую задействован в поддержке российской агрессии против Украины.

В первую очередь речь идет об обеспечении оккупационной армии горюче-смазочными материалами.

Результатами атаки, в частности, предрождественскими фейерверками на нефтебазе, с восторгом делятся местные жители в соцсетях, — рассказывают источники в разведке.

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