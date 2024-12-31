У Смоленській області РФ палає нафтобаза після атаки дронів — відео
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У Смоленській області РФ палає нафтобаза після атаки дронів — відео

У Смоленській області РФ палає нафтобаза після атаки дронів — відео
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Джерело:  online.ua

У ніч на 31 грудня дрони атакували Ярцево Смоленської області. У результаті було уражено місцеву нафтобазу, на якій спалахнула пожежа.

Головні тези:

  • Дрони атакували нафтобазу у Смоленській області, спричинивши пожежу під час нічного нападу.
  • Розслідуванням події займаються спеціальні служби та компетентні органи.
  • Атаки безпілотників також відбулись на паливно-енергетичний комплекс у Брянській області Росії.
  • Вогневе ураження нафтобази у Брянській області сталося внаслідок атаки дронів з боку українських військових.
  • Атаки дронів на паливно-енергетичні об'єкти свідчать про наявність конфлікту між Україною та Росією, який має воєнний характер.

Дрони атакували нафтобазу у Смоленській області

Як повідомив керівник Ярцевського району Роман Захаров, об’єкт паливно-енергетичного комплексу атакували "українські безпілотники".

Внаслідок атаки сталося займання. На місці працюють підрозділи МНС, які ліквідовують відкрите полум’я, — повідомив він.

Російські пабліки пишуть, що жителі Ярцевого чули більше десятка вибухів, після яких у районі нафтобази почалася пожежа.

Захаров зазначив, що розслідуванням події займаються спеціальні служби та компетентні органи. Він також закликав мешканців не знімати та не публікувати в мережі відео чи фото роботи ППО, наслідків атаки чи ліквідації пожежі.

Атаки дронів у Брянській області. Що відомо

У ніч на 11 грудня безпілотники ГУР МО та Сил Оборони України здійснили атаку на паливно-енергетичний комплекс у Брянській області країни-агресорки Росії. Про це повідомляють джерела online.ua в українській воєнній розвідці.

Згідно з даними джерел у розвідці, вогневе ураження нафтобази “Нєфтєбаза Брянская” відбулося в період між 00:00 та 00:30 11 грудня.

Інсайдер також підтвердив, що в результаті ударів “невгамовних пташок” вдалося уразити щонайменше дві цистерни паливно-енергетичного комплексу.

Представники Сил Оборони України звертають увагу на те, що даний обʼєкт безпосередньо задіяний в підтримці російської агресії проти України.

Насамперед йдеться про забезпечення окупаційної армії паливно-мастильними матеріалами.

Результатами атаки, зокрема передріздвянами феєрверками на нафтобазі, із захопленням діляться місцеве населення у соцмережах, — розповідають джерела у розвідці.

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