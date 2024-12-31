У Смоленській області РФ палає нафтобаза після атаки дронів — відео

У ніч на 31 грудня дрони атакували Ярцево Смоленської області. У результаті було уражено місцеву нафтобазу, на якій спалахнула пожежа.
Головні тези:
- Дрони атакували нафтобазу у Смоленській області, спричинивши пожежу під час нічного нападу.
- Розслідуванням події займаються спеціальні служби та компетентні органи.
- Атаки безпілотників також відбулись на паливно-енергетичний комплекс у Брянській області Росії.
- Вогневе ураження нафтобази у Брянській області сталося внаслідок атаки дронів з боку українських військових.
- Атаки дронів на паливно-енергетичні об'єкти свідчать про наявність конфлікту між Україною та Росією, який має воєнний характер.
Дрони атакували нафтобазу у Смоленській області
Як повідомив керівник Ярцевського району Роман Захаров, об’єкт паливно-енергетичного комплексу атакували "українські безпілотники".
Російські пабліки пишуть, що жителі Ярцевого чули більше десятка вибухів, після яких у районі нафтобази почалася пожежа.
Захаров зазначив, що розслідуванням події займаються спеціальні служби та компетентні органи. Він також закликав мешканців не знімати та не публікувати в мережі відео чи фото роботи ППО, наслідків атаки чи ліквідації пожежі.
Атаки дронів у Брянській області. Що відомо
У ніч на 11 грудня безпілотники ГУР МО та Сил Оборони України здійснили атаку на паливно-енергетичний комплекс у Брянській області країни-агресорки Росії. Про це повідомляють джерела online.ua в українській воєнній розвідці.
Згідно з даними джерел у розвідці, вогневе ураження нафтобази “Нєфтєбаза Брянская” відбулося в період між 00:00 та 00:30 11 грудня.
Інсайдер також підтвердив, що в результаті ударів “невгамовних пташок” вдалося уразити щонайменше дві цистерни паливно-енергетичного комплексу.
Представники Сил Оборони України звертають увагу на те, що даний обʼєкт безпосередньо задіяний в підтримці російської агресії проти України.
Насамперед йдеться про забезпечення окупаційної армії паливно-мастильними матеріалами.
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