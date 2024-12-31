Генштаб ВСУ подтвердил поражение дронами нефтебазы «Ярцевская» на Смоленщине
Категория
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Генштаб ВСУ подтвердил поражение дронами нефтебазы «Ярцевская» на Смоленщине

Генштаб ВСУ
Пожар
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Силы специальных операций во взаимодействии с Силами беспилотных систем и другими составляющими Сил обороны нанесли удар по нефтебазе "Ярцевская" в Смоленской области Россия.

Главные тезисы

  • Генштаб ВСУ подтвердил успешную атаку дронов на нефтебазу «Ярцевская» в Смоленской области России.
  • Удар привел к мощным взрывам и пожару на объекте, использовавшемся для обеспечения российской оккупационной армии.
  • В результате атаки были зафиксированы мощные взрывы и сильное задымление на объекте.

Силы обороны Украины поразили нефтебазу на Смоленщине

По данным Генштаба, нефтебаза была атакована в ночь на 31 декабря. В результате атаки на объекте зафиксированы мощные взрывы и пожар, наблюдается сильное задымление.

По имеющейся информации, загорелись резервуары с нефтепродуктами. Отмечается, что база использовалась, в частности, для обеспечения российской оккупационной армии.

Дополнительная информация о результатах боевой работы уточняется.

Хлопок на Смоленщине: что известно

В городе Ярцево Смоленской области в ночь на 31 декабря произошла воздушная атака с применением беспилотников. В результате была поражена местная нефтебаза, и на объекте произошел пожар.

Губернатор Смоленской области Василий Анохин заявил, что пожар на нефтебазе произошел из-за падения обломков сбитого беспилотника.

Российские паблики пишут, что жители Ярцево слышали более десятка взрывов, после которых в районе нефтебазы начался пожар.

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