Генштаб ВСУ подтвердил поражение дронами нефтебазы «Ярцевская» на Смоленщине

Силы специальных операций во взаимодействии с Силами беспилотных систем и другими составляющими Сил обороны нанесли удар по нефтебазе "Ярцевская" в Смоленской области Россия.
Главные тезисы
- Генштаб ВСУ подтвердил успешную атаку дронов на нефтебазу «Ярцевская» в Смоленской области России.
- Удар привел к мощным взрывам и пожару на объекте, использовавшемся для обеспечения российской оккупационной армии.
- В результате атаки были зафиксированы мощные взрывы и сильное задымление на объекте.
Силы обороны Украины поразили нефтебазу на Смоленщине
По данным Генштаба, нефтебаза была атакована в ночь на 31 декабря. В результате атаки на объекте зафиксированы мощные взрывы и пожар, наблюдается сильное задымление.
По имеющейся информации, загорелись резервуары с нефтепродуктами. Отмечается, что база использовалась, в частности, для обеспечения российской оккупационной армии.
Дополнительная информация о результатах боевой работы уточняется.
Хлопок на Смоленщине: что известно
В городе Ярцево Смоленской области в ночь на 31 декабря произошла воздушная атака с применением беспилотников. В результате была поражена местная нефтебаза, и на объекте произошел пожар.
Российские паблики пишут, что жители Ярцево слышали более десятка взрывов, после которых в районе нефтебазы начался пожар.
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