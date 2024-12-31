Генштаб ЗСУ підтвердив ураження дронами нафтобази «Ярцевська» на Смоленщині

Сили спеціальних операцій у взаємодії із Силами безпілотних систем та іншими складовими Сил оборони завдали удару по нафтобазі "Ярцевська", що у Смоленській області, Росія.
Головні тези:
- Удар дронів було завдано на нафтобазу «Ярцевська» на Смоленщині відповідно до Генштабу ЗСУ.
- У результаті атаки зафіксовані потужні вибухи та пожежа на об'єкті.
- Нафтобаза використовувалась для забезпечення російської окупаційної армії.
Сили оборони України уразили нафтобазу на Смоленщині
За даними Генштабу, нафтобазу було атаковано в ніч на 31 грудня. В результаті атаки на об’єкті зафіксовані потужні вибухи та пожежа, спостерігається сильне задимлення.
За наявною інформацією, зайнялися резервуари з нафтопродуктами. Зазначається, що база використовувалась, зокрема, і для забезпечення російської окупаційної армії.
Додаткова інформація щодо результатів бойової роботи уточнюється.
Бавовна на Смоленщині: що відомо
У місті Ярцево Смоленської області у ніч проти 31 грудня відбулася повітряна атака із застосуванням безпілотників. Внаслідок цього була уражена місцева нафтобаза, й на об'єкті сталася пожежа.
Російські пабліки пишуть, що жителі Ярцевого чули більше десятка вибухів, після яких у районі нафтобази почалася пожежа.
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