Генштаб ЗСУ підтвердив ураження дронами нафтобази «Ярцевська» на Смоленщині
Категорія
Події
Дата публікації

Генштаб ЗСУ підтвердив ураження дронами нафтобази «Ярцевська» на Смоленщині

Генштаб ЗСУ
Пожежа
Read in English

Сили спеціальних операцій у взаємодії із Силами безпілотних систем та іншими складовими Сил оборони завдали удару по нафтобазі "Ярцевська", що у Смоленській області, Росія.

Головні тези:

  • Удар дронів було завдано на нафтобазу «Ярцевська» на Смоленщині відповідно до Генштабу ЗСУ.
  • У результаті атаки зафіксовані потужні вибухи та пожежа на об'єкті.
  • Нафтобаза використовувалась для забезпечення російської окупаційної армії.

Сили оборони України уразили нафтобазу на Смоленщині

За даними Генштабу, нафтобазу було атаковано в ніч на 31 грудня. В результаті атаки на об’єкті зафіксовані потужні вибухи та пожежа, спостерігається сильне задимлення.

За наявною інформацією, зайнялися резервуари з нафтопродуктами. Зазначається, що база використовувалась, зокрема, і для забезпечення російської окупаційної армії.

Додаткова інформація щодо результатів бойової роботи уточнюється.

Бавовна на Смоленщині: що відомо

У місті Ярцево Смоленської області у ніч проти 31 грудня відбулася повітряна атака із застосуванням безпілотників. Внаслідок цього була уражена місцева нафтобаза, й на об'єкті сталася пожежа.

Губернатор Смоленської області Василь Анохін заявив, що пожежа на нафтобазі сталася через падіння уламків збитого безпілотника.

Російські пабліки пишуть, що жителі Ярцевого чули більше десятка вибухів, після яких у районі нафтобази почалася пожежа.

Більше по темі

Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
Влада РФ поскаржилася на атаку дронів у Смоленській області
Дрони
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
Майже 30 дронів атакували РФ. У Смоленській області пожежа — відео
Майже 30 дронів атакували РФ. У Смоленській області пожежа — відео
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
У Смоленській області РФ палає нафтобаза після атаки дронів — відео
У Смоленській області РФ палає нафтобаза після атаки дронів — відео

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?