Генштаб ЗСУ підтвердив ураження дронами нафтобази «Ярцевська» на Смоленщині

Сили спеціальних операцій у взаємодії із Силами безпілотних систем та іншими складовими Сил оборони завдали удару по нафтобазі "Ярцевська", що у Смоленській області, Росія.

Сили оборони України уразили нафтобазу на Смоленщині

За даними Генштабу, нафтобазу було атаковано в ніч на 31 грудня. В результаті атаки на об’єкті зафіксовані потужні вибухи та пожежа, спостерігається сильне задимлення.

За наявною інформацією, зайнялися резервуари з нафтопродуктами. Зазначається, що база використовувалась, зокрема, і для забезпечення російської окупаційної армії.

Додаткова інформація щодо результатів бойової роботи уточнюється.

Бавовна на Смоленщині: що відомо

У місті Ярцево Смоленської області у ніч проти 31 грудня відбулася повітряна атака із застосуванням безпілотників. Внаслідок цього була уражена місцева нафтобаза, й на об'єкті сталася пожежа.

Губернатор Смоленської області Василь Анохін заявив, що пожежа на нафтобазі сталася через падіння уламків збитого безпілотника. Поширити

Російські пабліки пишуть, що жителі Ярцевого чули більше десятка вибухів, після яких у районі нафтобази почалася пожежа.