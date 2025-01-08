Дрони атакували нафтобазу у російському Енгельсі — відео

У ніч на 8 січня в районі міста Енгельс Саратовської області РФ пролунала серія вибухів, що супроводжувалася пожежами. За попередніми даними, дрони атакували нафтобазу.

У Енгельсі РФ вирує пожежа на нафтобазі

Як повідомляють росЗМІ, було 5–12 "сильних вибухів", які чули місцеві жителі. Згодом було уточнено, що кількість вибухів могла сягати 40.

За даними Telegram-каналу Mash, пожежа виникла через уламки дронів, які впали в районі нафтобази. З'явилися також відео моменту прольоту безпілотника над Енгельсом.

Згодом у мережі зʼявилися фото і відео з місця подій.

Удар, ймовірно, був завданий по нафтобазі "Комбінат Кристал", яка входить до системи Росрезерву. Нафтобаза використовується для зберігання авіаційного пального для місцевої авіабази "Енгельс-2".

У Енгельсі розташований аеродром, на якому базуються стратегічні бомбардувальники ТУ-95. Його неодноразово атакували безпілотники.

Дрони також атакували Саратов

Близько п’ятої години ранку губернатор повідомив, що масована атака безпілотників торкнулася не лише Енгельса, а й міста Саратов.