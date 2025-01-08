Дрони атакували нафтобазу у російському Енгельсі — відео
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Дрони атакували нафтобазу у російському Енгельсі — відео

Дрони атакували нафтобазу у російському Енгельсі — відео
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Джерело:  online.ua

У ніч на 8 січня в районі міста Енгельс Саратовської області РФ пролунала серія вибухів, що супроводжувалася пожежами. За попередніми даними, дрони атакували нафтобазу.

Головні тези:

  • У ніч на 8 січня в районі Енгельса, російська нафтобаза стала об'єктом атаки дронів, що призвело до серії вибухів та пожеж.
  • Масована атака безпілотників також охопила місто Саратов, але за попередніми даними ніхто не постраждав.
  • Подія викликала хвилю обурення у громадськості та підкреслила загрозу, яку можуть становити дрони військового використання.
  • Нафтобаза у Енгельсі використовується для зберігання палива для місцевої авіабази, де базуються стратегічні бомбардувальники ТУ-95.
  • Екстрені служби продовжують ліквідувати наслідки цієї атаки та з'ясовувати обставини події для подальшого розслідування.

У Енгельсі РФ вирує пожежа на нафтобазі

Як повідомляють росЗМІ, було 5–12 "сильних вибухів", які чули місцеві жителі. Згодом було уточнено, що кількість вибухів могла сягати 40.

За даними Telegram-каналу Mash, пожежа виникла через уламки дронів, які впали в районі нафтобази. З'явилися також відео моменту прольоту безпілотника над Енгельсом.

Згодом у мережі зʼявилися фото і відео з місця подій.

Удар, ймовірно, був завданий по нафтобазі "Комбінат Кристал", яка входить до системи Росрезерву. Нафтобаза використовується для зберігання авіаційного пального для місцевої авіабази "Енгельс-2".

У Енгельсі розташований аеродром, на якому базуються стратегічні бомбардувальники ТУ-95. Його неодноразово атакували безпілотники.

Дрони також атакували Саратов

Близько п’ятої години ранку губернатор повідомив, що масована атака безпілотників торкнулася не лише Енгельса, а й міста Саратов.

На одному з промислових підприємств було зафіксовано пошкодження, але постраждалих, за попередньою інформацією, немає. Екстрені служби продовжують роботу з ліквідації наслідків.

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