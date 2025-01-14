Дрони масовано атакували кілька регіонів РФ — розпочалися пожежі

Безпілотники атакували кілька регіонів РФ вночі 14 січня. Зокрема у кількох областях пролунали вибухи та розпочалися пожежі.
Головні тези:
- Безпілотники масовано атакували кілька регіонів РФ, спричиняючи вибухи та пожежі.
- Атаковані області включають Брянську, Саратовську, Казань та Бєлгородську.
- Під час атаки на Енгельс у Саратовській області, українські підрозділи вразили нафтобазу, що забезпечує паливом військовий аеродром Росії.
- Масштабні атаки дронів призвели до пошкодження промислових підприємств та житлових будинків, а також до тимчасового припинення роботи аеропортів.
Що відомо про масштабну “бавовну” в РФ
Брянська область
Увечері 12 січня з'явилася інформація про ймовірну спробу атаки ракетами ATACMS. Російські телеграм-канали повідомляють про щонайменше 30 вибухів.
Уламки впали на територію хімічного заводу «Сельцо», а також зафіксовано падіння уламків ракети HIMARS на заводі «Кремній».
Саратовська область
Регіон зазнав атаки, ймовірно, реактивними ракетами-безпілотниками «Пекло» та БпЛА «Бобер».
За словами губернатора, пошкоджено промислове підприємство в Енгельсі, а місцеві мешканці повідомляють про пожежу на нафтобазі.
Казань
На території заводу «Оргсинтез» уламки безпілотника спричинили загоряння цистерни.
"Казань Оргсинтез", згідно з сайтом підприємства, – є одним із провідних підприємств хімічної промисловості Росії. Воно виробляє полімери і сополімери етилену, полікарбонати, етаноламіни тощо. Пізніше глава регіону Рустам Мінніханов підтвердив атаку.
Бєлгородська область
В одному з населених пунктів введено екстрені відключення електроенергії через пошкодження високовольтних ліній. Також тимчасово припинено роботу кількох російських аеропортів.
Загалом зафіксовано атаки в 12 областях РФ. У деяких регіонах пошкоджено житлові будинки, але постраждалих, за заявами місцевої влади, немає.
ЗСУ атакували раніше нафтобазу в Енгельсі
Вночі 8 січня в Енгельсі Саратовської області пролунали вибухи. Українські підрозділи вразили нафтобазу "Комбінат Крістал" у Саратовській області, де зберігалися нафтопродукти.
Унаслідок атаки в районі цілі сталися численні вибухи, після яких почалася масштабна пожежа. Місцева влада підтвердила пошкодження "промислового об'єкта".
Як зазначає Генштаб ЗСУ, нафтобаза забезпечувала паливом військовий аеродром "Енгельс-2", на якому базується стратегічна авіація Росії.
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