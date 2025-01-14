Дрони масовано атакували кілька регіонів РФ — розпочалися пожежі
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Дрони масовано атакували кілька регіонів РФ — розпочалися пожежі

Дрони масовано атакували кілька регіонів РФ — розпочалися пожежі
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Джерело:  online.ua

Безпілотники атакували кілька регіонів РФ вночі 14 січня. Зокрема у кількох областях пролунали вибухи та розпочалися пожежі.

Головні тези:

  • Безпілотники масовано атакували кілька регіонів РФ, спричиняючи вибухи та пожежі.
  • Атаковані області включають Брянську, Саратовську, Казань та Бєлгородську.
  • Під час атаки на Енгельс у Саратовській області, українські підрозділи вразили нафтобазу, що забезпечує паливом військовий аеродром Росії.
  • Масштабні атаки дронів призвели до пошкодження промислових підприємств та житлових будинків, а також до тимчасового припинення роботи аеропортів.

Що відомо про масштабну “бавовну” в РФ

  • Брянська область

Увечері 12 січня з'явилася інформація про ймовірну спробу атаки ракетами ATACMS. Російські телеграм-канали повідомляють про щонайменше 30 вибухів.

Уламки впали на територію хімічного заводу «Сельцо», а також зафіксовано падіння уламків ракети HIMARS на заводі «Кремній».

  • Саратовська область

Регіон зазнав атаки, ймовірно, реактивними ракетами-безпілотниками «Пекло» та БпЛА «Бобер».

За словами губернатора, пошкоджено промислове підприємство в Енгельсі, а місцеві мешканці повідомляють про пожежу на нафтобазі.

  • Казань

На території заводу «Оргсинтез» уламки безпілотника спричинили загоряння цистерни.

"Казань Оргсинтез", згідно з сайтом підприємства, – є одним із провідних підприємств хімічної промисловості Росії. Воно виробляє полімери і сополімери етилену, полікарбонати, етаноламіни тощо. Пізніше глава регіону Рустам Мінніханов підтвердив атаку.

  • Бєлгородська область

В одному з населених пунктів введено екстрені відключення електроенергії через пошкодження високовольтних ліній. Також тимчасово припинено роботу кількох російських аеропортів.

Загалом зафіксовано атаки в 12 областях РФ. У деяких регіонах пошкоджено житлові будинки, але постраждалих, за заявами місцевої влади, немає.

ЗСУ атакували раніше нафтобазу в Енгельсі

Вночі 8 січня в Енгельсі Саратовської області пролунали вибухи. Українські підрозділи вразили нафтобазу "Комбінат Крістал" у Саратовській області, де зберігалися нафтопродукти.

Унаслідок атаки в районі цілі сталися численні вибухи, після яких почалася масштабна пожежа. Місцева влада підтвердила пошкодження "промислового об'єкта".

Як зазначає Генштаб ЗСУ, нафтобаза забезпечувала паливом військовий аеродром "Енгельс-2", на якому базується стратегічна авіація Росії.

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