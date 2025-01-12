В Энгельсе РФ нефтебаза пылает пятый день подряд после атаки дронов

Силы обороны Украины в ночь на 8 января атаковали нефтебазу в российском Энгельсе. Пожар после атаки уже пылает пятый день.
Главные тезисы
- В результате атаки украинских сил на нефтебазу в российском Энгельсе возник пожар, который длится пятый день.
- Атака была совершена украинскими беспилотниками на нефтебазу "Комбинат Кристал", что повлекло за собой многочисленные взрывы и масштабный пожар.
- Во время ликвидации пожара погибли два сотрудника МЧС, еще один спасатель госпитализирован.
- Энгельский аэродром Энгельс-2, на котором базируются стратегические бомбардировщики России, уже неоднократно становился мишенью для атак со стороны Украины.
- Местные власти ввели режим чрезвычайной ситуации в связи с пожаром на нефтебазе в Энгельсе.
Что известно о пожаре в Энгельсе
Как отмечают росСМИ, начавшийся после удара беспилотников пожар на нефтебазе продолжается уже пятый день. В связи с инцидентом в городе был введен режим чрезвычайной ситуации.
По предварительным данным, во время ликвидации пожара погибли два сотрудника МЧС, еще один спасатель госпитализирован.
Губернатор региона сообщил, что площадь пожара и количество дыма постепенно уменьшаются.
Аэродром "Энгельс-2": что известно
Аэродром "Энгельс-2" расположен недалеко от одноименного города Энгельс в Саратовской области, примерно в 700 км от территории Украины. Этот аэродром является одной из крупнейших авиабаз России, на которой базируются стратегические бомбардировщики, в том числе Ту-95МС и Ту-160.
Авиабаза Энгельс-2 уже неоднократно становилась мишенью для атак со стороны Украины. В частности, 5 декабря 2022 года во время взрывов были повреждены два Ту-95МС. По информации ГУР Минобороны, атаку совершили украинские беспилотники Ту-141 "Стриж", начиненные взрывчаткой.
Ночью 8 января в Энгельсе Саратовской области прогремели взрывы. Украинские подразделения поразили нефтебазу "Комбинат Кристалл" в Саратовской области, где хранились нефтепродукты.
В результате атаки в районе цели произошли многочисленные взрывы, после которых начался масштабный пожар.
Как отмечает Генштаб ВСУ, нефтебаза снабжала топливом военный аэродром "Энгельс-2", на котором базируется стратегическая авиация России.
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