В Энгельсе РФ нефтебаза пылает пятый день подряд после атаки дронов
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

В Энгельсе РФ нефтебаза пылает пятый день подряд после атаки дронов

В Энгельсе РФ нефтебаза пылает пятый день подряд после атаки дронов
Read in English
Читати українською
Источник:  online.ua

Силы обороны Украины в ночь на 8 января атаковали нефтебазу в российском Энгельсе. Пожар после атаки уже пылает пятый день.

Главные тезисы

  • В результате атаки украинских сил на нефтебазу в российском Энгельсе возник пожар, который длится пятый день.
  • Атака была совершена украинскими беспилотниками на нефтебазу "Комбинат Кристал", что повлекло за собой многочисленные взрывы и масштабный пожар.
  • Во время ликвидации пожара погибли два сотрудника МЧС, еще один спасатель госпитализирован.
  • Энгельский аэродром Энгельс-2, на котором базируются стратегические бомбардировщики России, уже неоднократно становился мишенью для атак со стороны Украины.
  • Местные власти ввели режим чрезвычайной ситуации в связи с пожаром на нефтебазе в Энгельсе.

Что известно о пожаре в Энгельсе

Как отмечают росСМИ, начавшийся после удара беспилотников пожар на нефтебазе продолжается уже пятый день. В связи с инцидентом в городе был введен режим чрезвычайной ситуации.

По предварительным данным, во время ликвидации пожара погибли два сотрудника МЧС, еще один спасатель госпитализирован.

Губернатор региона сообщил, что площадь пожара и количество дыма постепенно уменьшаются.

Аэродром "Энгельс-2": что известно

Аэродром "Энгельс-2" расположен недалеко от одноименного города Энгельс в Саратовской области, примерно в 700 км от территории Украины. Этот аэродром является одной из крупнейших авиабаз России, на которой базируются стратегические бомбардировщики, в том числе Ту-95МС и Ту-160.

Авиабаза Энгельс-2 уже неоднократно становилась мишенью для атак со стороны Украины. В частности, 5 декабря 2022 года во время взрывов были повреждены два Ту-95МС. По информации ГУР Минобороны, атаку совершили украинские беспилотники Ту-141 "Стриж", начиненные взрывчаткой.

Ночью 8 января в Энгельсе Саратовской области прогремели взрывы. Украинские подразделения поразили нефтебазу "Комбинат Кристалл" в Саратовской области, где хранились нефтепродукты.

В результате атаки в районе цели произошли многочисленные взрывы, после которых начался масштабный пожар.

Как отмечает Генштаб ВСУ, нефтебаза снабжала топливом военный аэродром "Энгельс-2", на котором базируется стратегическая авиация России.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Генштаб подтвердил удар по нефтебазе РФ в Энгельсе — она снабжала топливом аэродром
Генштаб ВСУ
Генштаб подтвердил удар по нефтебазе РФ в Энгельсе — она снабжала топливом аэродром
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Украина "приземлила" российские Ту-160 благодаря удару по нефтебазе в Энгельсе
Украина "приземлила" российские Ту-160 благодаря удару по нефтебазе в Энгельсе
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Нефтебаза в Энгельсе продолжает гореть после атаки дронов — видео
Нефтебаза в Энгельсе продолжает гореть после атаки дронов — видео

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?