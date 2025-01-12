В Энгельсе РФ нефтебаза пылает пятый день подряд после атаки дронов

Силы обороны Украины в ночь на 8 января атаковали нефтебазу в российском Энгельсе. Пожар после атаки уже пылает пятый день.

Что известно о пожаре в Энгельсе

Как отмечают росСМИ, начавшийся после удара беспилотников пожар на нефтебазе продолжается уже пятый день. В связи с инцидентом в городе был введен режим чрезвычайной ситуации.

По предварительным данным, во время ликвидации пожара погибли два сотрудника МЧС, еще один спасатель госпитализирован.

Губернатор региона сообщил, что площадь пожара и количество дыма постепенно уменьшаются.

Аэродром "Энгельс-2": что известно

Аэродром "Энгельс-2" расположен недалеко от одноименного города Энгельс в Саратовской области, примерно в 700 км от территории Украины. Этот аэродром является одной из крупнейших авиабаз России, на которой базируются стратегические бомбардировщики, в том числе Ту-95МС и Ту-160.

Авиабаза Энгельс-2 уже неоднократно становилась мишенью для атак со стороны Украины. В частности, 5 декабря 2022 года во время взрывов были повреждены два Ту-95МС. По информации ГУР Минобороны, атаку совершили украинские беспилотники Ту-141 "Стриж", начиненные взрывчаткой.

Ночью 8 января в Энгельсе Саратовской области прогремели взрывы. Украинские подразделения поразили нефтебазу "Комбинат Кристалл" в Саратовской области, где хранились нефтепродукты.

В результате атаки в районе цели произошли многочисленные взрывы, после которых начался масштабный пожар.

Как отмечает Генштаб ВСУ, нефтебаза снабжала топливом военный аэродром "Энгельс-2", на котором базируется стратегическая авиация России.