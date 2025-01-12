У Енгельсі РФ нафтобаза палає пʼятий день поспіль після атаки дронів

Сили оборони України у ніч проти 8 січня атакували нафтобазу в російському Енгельсі. Пожежа після атаки вже палає пʼятий день.

Що відомо про пожежу в Енгельсі

Як зазначають росЗМІ, пожежа на нафтобазі, яка почалася після удару безпілотників, триває вже п’ятий день. У зв’язку з інцидентом у місті запровадили режим надзвичайної ситуації.

За попередніми даними, під час ліквідації пожежі загинули двоє співробітників МНС, ще одного рятувальника госпіталізували.

Губернатор регіону повідомив, що площа пожежі та кількість диму поступово зменшуються.

Аеродром "Енгельс-2": що відомо

Аеродром "Енгельс-2" розташований неподалік однойменного міста Енгельс у Саратовській області, приблизно за 700 км від території України. Цей аеродром є однією з найбільших авіабаз Росії, на якій базуються стратегічні бомбардувальники, зокрема Ту-95МС і Ту-160.

Авіабаза "Енгельс-2" вже неодноразово ставала мішенню для атак з боку України. Зокрема 5 грудня 2022 року під час вибухів було пошкоджено два Ту-95МС. За інформацією ГУР Міноборони, атаку здійснили українські безпілотники Ту-141 "Стриж", начинені вибухівкою.

Вночі 8 січня в Енгельсі Саратовської області пролунали вибухи. Українські підрозділи вразили нафтобазу "Комбінат Крістал" у Саратовській області, де зберігалися нафтопродукти.

Унаслідок атаки в районі цілі сталися численні вибухи, після яких почалася масштабна пожежа. Місцева влада підтвердила пошкодження "промислового об'єкта".

Як зазначає Генштаб ЗСУ, нафтобаза забезпечувала паливом військовий аеродром "Енгельс-2", на якому базується стратегічна авіація Росії.