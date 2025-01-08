Нафтобаза в Енгельсі продовжує палати після атаки дронів — відео
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Нафтобаза в Енгельсі продовжує палати після атаки дронів — відео

Енгельс

Сили оборони України у ніч проти 8 січня атакували нафтобазу в російському Енгельсі. Пожежу на місці не можуть загасити вже понад 14 годин.

Головні тези:

  • Нафтобаза в Енгельсі продовжує горіти після атаки дронів, яка сталася вночі 8 січня.
  • Місцеві жителі повідомляють про сильний запах гару та нові вибухи на території підприємства.
  • Полум'я з пожежі охопило частину міста, а дим затягнув його увесь.
  • За останніми даними, внаслідок пожежі загинули два рятувальники, ще один отримав поранення.
  • Атакована нафтобаза забезпечувала паливом стратегічний аеродром Росії “Енгельс-2”, атаки на який відбувалися раніше.

На нафтобазі в Енгельсі загорівся другий резервуар

Місцеві жителі повідомляють про сильний запах гару і нові вибухи на території нафтобази.

За словами очевидців, увечері загорівся ще один резервуар, а полум'я посилилося. Дим затягнув половину міста.

Також з місця пожежі знову лунають вибухи.

Губернатор Саратовської області Роман Бусаргін підтвердив пожежу на території промислового підприємства через падіння уламків БПЛА. На місці працює оперативний штаб.

За словами Бусаргіна, внаслідок гасіння загинули двоє рятувальників, ще один постраждав.

Аеродром "Енгельс-2": що відомо

Аеродром "Енгельс-2" розташований неподалік однойменного міста Енгельс у Саратовській області, приблизно за 700 км від території України. Цей аеродром є однією з найбільших авіабаз Росії, на якій базуються стратегічні бомбардувальники, зокрема Ту-95МС і Ту-160.

Авіабаза "Енгельс-2" вже неодноразово ставала мішенню для атак з боку України. Зокрема 5 грудня 2022 року під час вибухів було пошкоджено два Ту-95МС. За інформацією ГУР Міноборони, атаку здійснили українські безпілотники Ту-141 "Стриж", начинені вибухівкою.

Вночі 8 січня в Енгельсі Саратовської області пролунали вибухи. Українські підрозділи вразили нафтобазу "Комбінат Крістал" у Саратовській області, де зберігалися нафтопродукти.

Унаслідок атаки в районі цілі сталися численні вибухи, після яких почалася масштабна пожежа. Місцева влада підтвердила пошкодження "промислового об'єкта".

Як зазначає Генштаб ЗСУ, нафтобаза забезпечувала паливом військовий аеродром "Енгельс-2", на якому базується стратегічна авіація Росії.

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