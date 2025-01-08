Україна "приземлила" російські Ту-160 завдяки удару по нафтобазі в Енгельсі

У ніч на 8 січня українські далекобійні дрони завдали удару по стратегічному військовому об’єкту – сховищу палива на базі державного резерву "Комбинат Кристалл". Він забезпечує авіабазу стратегічної авіації РФ "Енгельс".
Головні тези:
- Ураження нафтобази в Енгельсі може призвести до недостачі палива для російських стратегічних бомбардувальників Ту-160.
- Внаслідок удару українських дронів російська авіабаза в Енгельсі може тимчасово обмежити використання Ту-160.
- Руйнування нафтобази у Саратовській області заборонило забезпечення паливом військового аеродрому, на якому базується стратегічна авіація РФ.
- Удар українських підрозділів по військовому об’єкту у Енгельсі спричинив серйозні логістичні труднощі для стратегічної авіації противника.
- Дія українських військ може значно обмежити здатність російської авіації завдавати удари по мирним об'єктам України.
Російські бомбардувальники можуть залишитися без палива після атаки по нафтобазі
Як зазначають аналітики, авіабаза "Енгельс" є місцем дислокації стратегічних бомбардувальників Ту-95МС та Ту-160, які належать 22-й важкій бомбардувальній авіадивізії.
Якщо для Ту-95МС використовуються звичайні види авіаційного палива (Т-1, ТС, РТ), то для Ту-160 необхідне специфічне паливо підвищеної щільності марки Т-8В.
Цей тип палива є ключовим для двигунів НК-32, що встановлюються на Ту-160, і відрізняється насиченим жовтим кольором вихлопу. Його виробництво є складним технологічним процесом, і за часів СРСР паливо цього типу виготовляли лише на кількох підприємствах — у місті Ангарськ (нині "Ангарская нефтехимическая компания") та Орськ (нині "Орскнефтеоргсинтез").
Такий удар має потенціал суттєво знизити активність стратегічної авіації ворога.
Сили оборони України уразили нафтобазу в Енгельсі
Українські підрозділи вразили нафтобазу "Комбінат Крістал" у Саратовській області, де зберігалися нафтопродукти.
Унаслідок атаки в районі цілі сталися численні вибухи, після яких почалася масштабна пожежа. Місцева влада підтвердила пошкодження "промислового об'єкта".
Як зазначає Генштаб ЗСУ, нафтобаза забезпечувала паливом військовий аеродром "Енгельс-2", на якому базується стратегічна авіація Росії.
Удар було здійснено підрозділами Головного управління розвідки Міноборони України та Сил безпілотних систем ЗСУ у координації з іншими компонентами Сил оборони.
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