Україна "приземлила" російські Ту-160 завдяки удару по нафтобазі в Енгельсі

У ніч на 8 січня українські далекобійні дрони завдали удару по стратегічному військовому об’єкту – сховищу палива на базі державного резерву "Комбинат Кристалл". Він забезпечує авіабазу стратегічної авіації РФ "Енгельс".

Російські бомбардувальники можуть залишитися без палива після атаки по нафтобазі

Як зазначають аналітики, авіабаза "Енгельс" є місцем дислокації стратегічних бомбардувальників Ту-95МС та Ту-160, які належать 22-й важкій бомбардувальній авіадивізії.

Якщо для Ту-95МС використовуються звичайні види авіаційного палива (Т-1, ТС, РТ), то для Ту-160 необхідне специфічне паливо підвищеної щільності марки Т-8В.

Цей тип палива є ключовим для двигунів НК-32, що встановлюються на Ту-160, і відрізняється насиченим жовтим кольором вихлопу. Його виробництво є складним технологічним процесом, і за часів СРСР паливо цього типу виготовляли лише на кількох підприємствах — у місті Ангарськ (нині "Ангарская нефтехимическая компания") та Орськ (нині "Орскнефтеоргсинтез").

Якщо уражені резервуари дійсно містили паливо Т-8В, це може тимчасово обмежити використання Ту-160. Хоча слід зазначити, що Росія рідко використовує ці літаки для ударів по Україні: востаннє їх залучали 17 листопада 2024 року, вперше за 550 днів, — зазначають експерти. Поширити

Такий удар має потенціал суттєво знизити активність стратегічної авіації ворога.

Сили оборони України уразили нафтобазу в Енгельсі

Українські підрозділи вразили нафтобазу "Комбінат Крістал" у Саратовській області, де зберігалися нафтопродукти.

Унаслідок атаки в районі цілі сталися численні вибухи, після яких почалася масштабна пожежа. Місцева влада підтвердила пошкодження "промислового об'єкта".

Як зазначає Генштаб ЗСУ, нафтобаза забезпечувала паливом військовий аеродром "Енгельс-2", на якому базується стратегічна авіація Росії.

Удар було здійснено підрозділами Головного управління розвідки Міноборони України та Сил безпілотних систем ЗСУ у координації з іншими компонентами Сил оборони.