Украина "приземлила" российские Ту-160 благодаря удару по нефтебазе в Энгельсе

В ночь на 8 января украинские дальнобойные дроны нанесли удар по стратегическому военному объекту – хранилищу топлива на базе государственного резерва "Комбинат Кристалл". Он обеспечивает авиабазу стратегической авиации РФ "Энгельс".
Главные тезисы
- Поражение нефтебазы в Энгельсе может привести к нехватке топлива для российских стратегических бомбардировщиков Ту-160.
- В результате удара украинских дронов российская авиабаза в Энгельсе может временно ограничить использование Ту-160.
- Разрушение нефтебазы в Саратовской области запретило обеспечение топливом военного аэродрома, на котором базируется стратегическая авиация РФ.
- Удар украинских подразделений по военному объекту в Энгельсе вызвал серьезные логистические трудности для стратегической авиации противника.
- Действие украинских войск может значительно ограничить способность российской авиации наносить удары по мирным объектам Украины.
Российские бомбардировщики могут остаться без топлива после атаки по нефтебазе
Как отмечают аналитики, авиабаза "Энгельс" является местом дислокации стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и Ту-160, принадлежащих 22 тяжелой бомбардировочной авиадивизии.
Если Ту-95МС используют обычные виды авиационного топлива (Т-1, ТС, РТ), то Ту-160 необходимо специфическое топливо повышенной плотности марки Т-8В.
Этот тип топлива является ключевым для двигателей НК-32, устанавливаемых на Ту-160 и отличается насыщенным желтым цветом выхлопа. Его производство является сложным технологическим процессом, и во времена СССР топливо этого типа производилось только на нескольких предприятиях — в городе Ангарск (ныне "Ангарская нефтехимическая компания") и Орск (ныне "Орскнефтеоргсинтез").
Такой удар обладает потенциалом существенно снизить активность стратегической авиации врага.
Силы обороны Украины поразили нефтебазу в Энгельсе
Украинские подразделения поразили нефтебазу "Комбинат Кристалл" в Саратовской области, где хранились нефтепродукты.
В результате атаки в районе целые произошли многочисленные взрывы, после которых начался масштабный пожар. Местные власти подтвердили повреждение "промышленного объекта".
Как отмечает Генштаб ВСУ, нефтебаза снабжала топливом военный аэродром "Энгельс-2", на котором базируется стратегическая авиация России.
Удар был осуществлен подразделениями Главного управления разведки Минобороны Украины и Сил беспилотных систем ВСУ по координации с другими компонентами Сил обороны.
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