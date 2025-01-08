В Энгельсе РФ после атаки дронов вспыхнуло нефтехранилище авиабазы — видео

8 января в городе Энгельс Саратовской области произошла атака дронов, в результате чего вспыхнуло нефтехранилище, связанное с местной авиабазой.
Главные тезисы
- Атака дронов повлекла за собой вспышку на нефтехранилище, связанном с авиабазой в Энгельсе, Саратовская область, РФ.
- Минобороны РФ сообщило об уничтожении 11 беспилотников в Саратовской области, подтверждено горение нефтехранилища на аэродроме Энгельс.
- Известно, что авиабаза Энгельс является ключевым военным объектом России, активно используется для ракетных ударов.
"Хлопок" в Энгельсе — что известно сейчас
Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин подтвердил атаки дронов на города Саратов и Энгельс. По его словам, поврежден промышленный объект.
В утренней сводке Минобороны РФ заявило об уничтожении 11 беспилотников в Саратовской области.
Анализ фото и видеоматериалов, проведенный Astra, подтвердил, что в Энгельсе горит принадлежащее к авиабазе нефтехранилище. Эту информацию также подтверждают фотографии, опубликованные губернатором.
Очевидцы сообщают, что пожар на нефтебазе продолжается.
Авиабаза Энгельс, расположенная в Саратовской области, является одним из ключевых военных объектов России. С начала полномасштабного вторжения она активно используется для ракетных ударов по территории Украины. Украинские спецслужбы ранее неоднократно совершали атаки на эту авиабазу.
В Энгельсе РФ бушует пожар на нефтебазе
Как сообщают росСМИ, было 5–12 "сильных взрывов", которые слышали местные жители. Впоследствии было уточнено, что количество взрывов могло достигать 40.
По данным Telegram-канала Mash, пожар возник из-за обломков дронов, упавших в районе нефтебазы. Появились также видео моменты пролета беспилотника над Энгельсом.
Удар, вероятно, был нанесен по нефтебазе "Комбинат Кристалл", входящей в систему Росрезерва. Нефтебаза используется для хранения авиационного горючего для местной авиабазы "Энгельс-2".
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