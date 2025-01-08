В Энгельсе РФ после атаки дронов вспыхнуло нефтехранилище авиабазы — видео
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

В Энгельсе РФ после атаки дронов вспыхнуло нефтехранилище авиабазы — видео

В Энгельсе РФ после атаки дронов вспыхнуло нефтехранилище авиабазы — видео
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Источник:  online.ua

8 января в городе Энгельс Саратовской области произошла атака дронов, в результате чего вспыхнуло нефтехранилище, связанное с местной авиабазой.

Главные тезисы

  • Атака дронов повлекла за собой вспышку на нефтехранилище, связанном с авиабазой в Энгельсе, Саратовская область, РФ.
  • Минобороны РФ сообщило об уничтожении 11 беспилотников в Саратовской области, подтверждено горение нефтехранилища на аэродроме Энгельс.
  • Известно, что авиабаза Энгельс является ключевым военным объектом России, активно используется для ракетных ударов.

"Хлопок" в Энгельсе — что известно сейчас

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин подтвердил атаки дронов на города Саратов и Энгельс. По его словам, поврежден промышленный объект.

В утренней сводке Минобороны РФ заявило об уничтожении 11 беспилотников в Саратовской области.

Анализ фото и видеоматериалов, проведенный Astra, подтвердил, что в Энгельсе горит принадлежащее к авиабазе нефтехранилище. Эту информацию также подтверждают фотографии, опубликованные губернатором.

Очевидцы сообщают, что пожар на нефтебазе продолжается.

Авиабаза Энгельс, расположенная в Саратовской области, является одним из ключевых военных объектов России. С начала полномасштабного вторжения она активно используется для ракетных ударов по территории Украины. Украинские спецслужбы ранее неоднократно совершали атаки на эту авиабазу.

В Энгельсе РФ бушует пожар на нефтебазе

Как сообщают росСМИ, было 5–12 "сильных взрывов", которые слышали местные жители. Впоследствии было уточнено, что количество взрывов могло достигать 40.

По данным Telegram-канала Mash, пожар возник из-за обломков дронов, упавших в районе нефтебазы. Появились также видео моменты пролета беспилотника над Энгельсом.

Удар, вероятно, был нанесен по нефтебазе "Комбинат Кристалл", входящей в систему Росрезерва. Нефтебаза используется для хранения авиационного горючего для местной авиабазы "Энгельс-2".

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