В Энгельсе РФ после атаки дронов вспыхнуло нефтехранилище авиабазы — видео

8 января в городе Энгельс Саратовской области произошла атака дронов, в результате чего вспыхнуло нефтехранилище, связанное с местной авиабазой.

"Хлопок" в Энгельсе — что известно сейчас

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин подтвердил атаки дронов на города Саратов и Энгельс. По его словам, поврежден промышленный объект.

В утренней сводке Минобороны РФ заявило об уничтожении 11 беспилотников в Саратовской области.

Анализ фото и видеоматериалов, проведенный Astra, подтвердил, что в Энгельсе горит принадлежащее к авиабазе нефтехранилище. Эту информацию также подтверждают фотографии, опубликованные губернатором.

Очевидцы сообщают, что пожар на нефтебазе продолжается.

Авиабаза Энгельс, расположенная в Саратовской области, является одним из ключевых военных объектов России. С начала полномасштабного вторжения она активно используется для ракетных ударов по территории Украины. Украинские спецслужбы ранее неоднократно совершали атаки на эту авиабазу.

В Энгельсе РФ бушует пожар на нефтебазе

Как сообщают росСМИ, было 5–12 "сильных взрывов", которые слышали местные жители. Впоследствии было уточнено, что количество взрывов могло достигать 40.

По данным Telegram-канала Mash, пожар возник из-за обломков дронов, упавших в районе нефтебазы. Появились также видео моменты пролета беспилотника над Энгельсом.