В Енгельсі РФ після атаки дронів спалахнуло нафтосховище авіабази — відео

8 січня в місті Енгельс Саратовської області відбулася атака дронів, внаслідок чого спалахнуло нафтосховище, пов'язане з місцевою авіабазою.
Головні тези:
- Атака дронів спричинила спалах на нафтосховищі, пов'язаному з авіабазою в Енгельсі, Саратовська область, РФ.
- Міноборони РФ повідомило про знищення 11 безпілотників у Саратовській області, підтверджено горіння нафтосховища на аеродромі Енгельс.
- Відомо, що авіабаза Енгельс є ключовим військовим об'єктом Росії, активно використовується для ракетних ударів.
“Бавовна” в Енгельсі — що відомо наразі
Губернатор Саратовської області Роман Бусаргін підтвердив атаки дронів на міста Саратов та Енгельс. За його словами, пошкоджено промисловий об'єкт.
У ранковому зведенні Міноборони РФ заявило про знищення 11 безпілотників у Саратовській області.
Аналіз фото та відеоматеріалів, проведений Astra, підтвердив, що в Енгельсі горить нафтосховище, яке належить до авіабази. Цю інформацію також підтверджують фотографії, опубліковані губернатором.
Очевидці повідомляють, що пожежа на нафтобазі досі триває.
Авіабаза Енгельс, розташована в Саратовській області, є одним із ключових військових об'єктів Росії. З початку повномасштабного вторгнення вона активно використовується для ракетних ударів по території України. Українські спецслужби раніше неодноразово здійснювали атаки на цю авіабазу.
У Енгельсі РФ вирує пожежа на нафтобазі
Як повідомляють росЗМІ, було 5–12 "сильних вибухів", які чули місцеві жителі. Згодом було уточнено, що кількість вибухів могла сягати 40.
За даними Telegram-каналу Mash, пожежа виникла через уламки дронів, які впали в районі нафтобази. З'явилися також відео моменту прольоту безпілотника над Енгельсом.
Удар, ймовірно, був завданий по нафтобазі "Комбінат Кристал", яка входить до системи Росрезерву. Нафтобаза використовується для зберігання авіаційного пального для місцевої авіабази "Енгельс-2".
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