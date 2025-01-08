В Енгельсі РФ після атаки дронів спалахнуло нафтосховище авіабази — відео

8 січня в місті Енгельс Саратовської області відбулася атака дронів, внаслідок чого спалахнуло нафтосховище, пов'язане з місцевою авіабазою.

“Бавовна” в Енгельсі — що відомо наразі

Губернатор Саратовської області Роман Бусаргін підтвердив атаки дронів на міста Саратов та Енгельс. За його словами, пошкоджено промисловий об'єкт.

У ранковому зведенні Міноборони РФ заявило про знищення 11 безпілотників у Саратовській області.

Аналіз фото та відеоматеріалів, проведений Astra, підтвердив, що в Енгельсі горить нафтосховище, яке належить до авіабази. Цю інформацію також підтверджують фотографії, опубліковані губернатором.

Очевидці повідомляють, що пожежа на нафтобазі досі триває.

Авіабаза Енгельс, розташована в Саратовській області, є одним із ключових військових об'єктів Росії. З початку повномасштабного вторгнення вона активно використовується для ракетних ударів по території України. Українські спецслужби раніше неодноразово здійснювали атаки на цю авіабазу.

У Енгельсі РФ вирує пожежа на нафтобазі

Як повідомляють росЗМІ, було 5–12 "сильних вибухів", які чули місцеві жителі. Згодом було уточнено, що кількість вибухів могла сягати 40.

За даними Telegram-каналу Mash, пожежа виникла через уламки дронів, які впали в районі нафтобази. З'явилися також відео моменту прольоту безпілотника над Енгельсом.