Зʼявилися супутникові знімки аеродрому Енгельса після масованої атаки дронів — фото

У мережі опублікували супутникові фото авіабази Енгельс-2, по якій у ніч на 5 квітня Україна завдала дронових ударів.

Аналітики оцінили знімки авіабази Енгельс-2 після атаки дронів

Моніторингова група "Кримський вітер" оцінила, чи видно на знімках якусь шкоду. Там вказують, що особливої різниці не простежується. Хоча на одному фото червоним виділено потенційне місце удару.

Єдине можливе місце пошкодження, але далеко не однозначне, — йдеться на підписі знімка. Поширити

Аналітики проєкту вказують: судячи з більш раннього зображення від 20 березня 2024 року, це місце має такий вигляд, ніби вже існувало.

Що відомо про удар по аеродромах РФ

Зранку 5 квітня росіяни заявили про атаку дронів понад 50 дронів на декілька областей РФ. Вибухи лунали в Енгельсі, де є аеродром, у Курську, Морозовську та Єйську.

За інформацією джерел, в результаті атаки дронів, ймовірно, серйозні пошкодження отримали щонайменше три стратегічні бомбардувальники Ту-95МС на аеродромі "Енгельс-2". Там же загинули семеро окупантів, серед них можуть бути пілоти бомбардувальників.

Ще одним об'єктом атаки став військовий аеродром у місті Єйськ. Внаслідок ударів українських дронів там знищено щонайменше чотири окупанти і повністю згоріли два ворожі Су-25.

Також співрозмовники повідомили про ураження ще одного аеродрому у Курську. Про результати цієї атаки подробиці поки що не повідомляють.