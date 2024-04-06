Появились спутниковые снимки аэродрома Энгельса после массированной атаки дронов — фото

В сети опубликовали спутниковые фото авиабазы Энгельс-2, по которой в ночь на 5 апреля Украина нанесла дроновые удары.
Аналитики оценили снимки авиабазы Энгельс-2 после атаки дронов
Мониторинговая группа "Крымский ветер" оценила, виден ли на снимках какой-то вред. Там указывают, что особой разницы не наблюдается. Хотя на одном фото красным выделено потенциальное место удара.
Аналитики проекта указывают: судя по более раннему изображению от 20 марта 2024 года, это место выглядит так, будто уже существовало.
Что известно об ударе по аэродромам РФ
Утром 5 апреля россияне заявили об атаке дронов более 50 дронов на несколько областей РФ. Взрывы раздавались в Энгельсе, где находится аэродром, в Курске, Морозовске и Ейске.
По информации источников, в результате атаки дронов, вероятно, серьезные повреждения получили по меньшей мере три стратегических бомбардировщика Ту-95МС на аэродроме "Энгельс-2". Там же погибли семь окупантов, среди них могут быть пилоты бомбардировщиков.
Еще одним объектом атаки стал военный аэродром в городе Ейск. В результате ударов украинских дронов там уничтожены по меньшей мере четыре кафира и полностью сгорели два вражеских Су-25.
Также собеседники сообщили о поражении еще одного аэродрома в Курске. О результатах этой атаки подробности пока не сообщают.
По данным ISW, в случае подтверждения информации о серьезных повреждениях трех стратегических бомбардировщиков Ту-95МС на российском аэродроме "Энгельс-2" во время атаки дронов РФ могла потерять около 5% этих самолетов.
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