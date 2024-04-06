Появились спутниковые снимки аэродрома Энгельса после массированной атаки дронов — фото
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

Появились спутниковые снимки аэродрома Энгельса после массированной атаки дронов — фото

самолет
Читати українською
Источник:  online.ua

В сети опубликовали спутниковые фото авиабазы Энгельс-2, по которой в ночь на 5 апреля Украина нанесла дроновые удары.

Аналитики оценили снимки авиабазы Энгельс-2 после атаки дронов

Мониторинговая группа "Крымский ветер" оценила, виден ли на снимках какой-то вред. Там указывают, что особой разницы не наблюдается. Хотя на одном фото красным выделено потенциальное место удара.

Единственное возможное место повреждения, но далеко не однозначное, —говорится на подписи снимка.

Аналитики проекта указывают: судя по более раннему изображению от 20 марта 2024 года, это место выглядит так, будто уже существовало.

Что известно об ударе по аэродромам РФ

Утром 5 апреля россияне заявили об атаке дронов более 50 дронов на несколько областей РФ. Взрывы раздавались в Энгельсе, где находится аэродром, в Курске, Морозовске и Ейске.

По информации источников, в результате атаки дронов, вероятно, серьезные повреждения получили по меньшей мере три стратегических бомбардировщика Ту-95МС на аэродроме "Энгельс-2". Там же погибли семь окупантов, среди них могут быть пилоты бомбардировщиков.

Еще одним объектом атаки стал военный аэродром в городе Ейск. В результате ударов украинских дронов там уничтожены по меньшей мере четыре кафира и полностью сгорели два вражеских Су-25.

Также собеседники сообщили о поражении еще одного аэродрома в Курске. О результатах этой атаки подробности пока не сообщают.

По данным ISW, в случае подтверждения информации о серьезных повреждениях трех стратегических бомбардировщиков Ту-95МС на российском аэродроме "Энгельс-2" во время атаки дронов РФ могла потерять около 5% этих самолетов.

Больше по теме

Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Дроны атаковали аэродромы в Ростовской и Саратовской областях РФ — видео
атака
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
По меньшей мере 6 самолетов уничтожены дронами на аэродроме Морозовск — СМИ
Морозовск
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Сколько РФ могла потерять самолеты после атак дронов на аэродромы — данные аналитиков
самолет

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?