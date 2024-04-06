Появились спутниковые снимки аэродрома Энгельса после массированной атаки дронов — фото

В сети опубликовали спутниковые фото авиабазы Энгельс-2, по которой в ночь на 5 апреля Украина нанесла дроновые удары.

Аналитики оценили снимки авиабазы Энгельс-2 после атаки дронов

Мониторинговая группа "Крымский ветер" оценила, виден ли на снимках какой-то вред. Там указывают, что особой разницы не наблюдается. Хотя на одном фото красным выделено потенциальное место удара.

Единственное возможное место повреждения, но далеко не однозначное, —говорится на подписи снимка. Поделиться

Аналитики проекта указывают: судя по более раннему изображению от 20 марта 2024 года, это место выглядит так, будто уже существовало.

Что известно об ударе по аэродромам РФ

Утром 5 апреля россияне заявили об атаке дронов более 50 дронов на несколько областей РФ. Взрывы раздавались в Энгельсе, где находится аэродром, в Курске, Морозовске и Ейске.

По информации источников, в результате атаки дронов, вероятно, серьезные повреждения получили по меньшей мере три стратегических бомбардировщика Ту-95МС на аэродроме "Энгельс-2". Там же погибли семь окупантов, среди них могут быть пилоты бомбардировщиков.

Еще одним объектом атаки стал военный аэродром в городе Ейск. В результате ударов украинских дронов там уничтожены по меньшей мере четыре кафира и полностью сгорели два вражеских Су-25.

Также собеседники сообщили о поражении еще одного аэродрома в Курске. О результатах этой атаки подробности пока не сообщают.