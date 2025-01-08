Генштаб подтвердил удар по нефтебазе РФ в Энгельсе — она снабжала топливом аэродром

Силы обороны Украины нанесли удар по нефтебазе в российском городе Энгельс 8 января. Этот объект снабжал топливом военный аэродром "Энгельс-2".

Силы обороны Украины поразили нефтебазу в Энгельсе

Украинские подразделения поразили нефтебазу "Комбинат Кристалл" в Саратовской области, где хранились нефтепродукты.

В результате атаки в районе цели произошли многочисленные взрывы, после которых начался масштабный пожар.

Как отмечает Генштаб ВСУ, нефтебаза снабжала топливом военный аэродром "Энгельс-2", на котором базируется стратегическая авиация России.

Удар был осуществлен подразделениями Главного управления разведки Минобороны Украины и Сил беспилотных систем ВСУ по координации с другими компонентами Сил обороны.

Уничтожение нефтебазы создает серьезные логистические трудности для стратегической авиации противника и значительно ограничивает ее способность наносить удары по мирным украинским городам и гражданским объектам, говорится в заявлении Генштаба. Поделиться

Хлопок» в Энгельсе — что известно сейчас

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин подтвердил атаки дронов на города Саратов и Энгельс. По его словам, поврежден промышленный объект.

Анализ фото и видеоматериалов подтвердил, что в Энгельсе горит принадлежащее к авиабазе нефтехранилище. Эту информацию также подтверждают фотографии, опубликованные губернатором.

Как сообщают росСМИ, было 5–12 "сильных взрывов", которые слышали местные жители. Впоследствии было уточнено, что количество взрывов могло достигать 40.