Генштаб подтвердил удар по нефтебазе РФ в Энгельсе — она снабжала топливом аэродром

Силы обороны Украины нанесли удар по нефтебазе в российском городе Энгельс 8 января. Этот объект снабжал топливом военный аэродром "Энгельс-2".
Главные тезисы
- Украинские силы обороны с помощью беспилотников поразили нефтебазу в РФ, снабжавшую топливом стратегический военный аэродром.
- Уничтожение нефтебазы в Энгельсе создает серьезные логистические трудности для стратегической авиации России и ограничивает ее способность наносить удары по украинским городам и гражданским объектам.
- Пожар и многочисленные взрывы после удара по нефтебазе в Энгельсе послужили причиной серьезных повреждений промышленного объекта.
- Местные власти подтвердили повреждение нефтебазы в Энгельсе, выполнявшую стратегическую функцию обеспечения топливом военного аэродрома.
- Атаки дронов на города Саратов и Энгельс указывают на серьезное нападение украинских сил обороны и масштабные последствия для обороноспособности противника.
Силы обороны Украины поразили нефтебазу в Энгельсе
Украинские подразделения поразили нефтебазу "Комбинат Кристалл" в Саратовской области, где хранились нефтепродукты.
В результате атаки в районе цели произошли многочисленные взрывы, после которых начался масштабный пожар.
Как отмечает Генштаб ВСУ, нефтебаза снабжала топливом военный аэродром "Энгельс-2", на котором базируется стратегическая авиация России.
Удар был осуществлен подразделениями Главного управления разведки Минобороны Украины и Сил беспилотных систем ВСУ по координации с другими компонентами Сил обороны.
Хлопок» в Энгельсе — что известно сейчас
Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин подтвердил атаки дронов на города Саратов и Энгельс. По его словам, поврежден промышленный объект.
Анализ фото и видеоматериалов подтвердил, что в Энгельсе горит принадлежащее к авиабазе нефтехранилище. Эту информацию также подтверждают фотографии, опубликованные губернатором.
Как сообщают росСМИ, было 5–12 "сильных взрывов", которые слышали местные жители. Впоследствии было уточнено, что количество взрывов могло достигать 40.
По данным Telegram-канала Mash, пожар возник из-за обломков дронов, упавших в районе нефтебазы. Появились также видео моменты пролета беспилотника над Энгельсом.
Больше по теме
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-