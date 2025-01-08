Генштаб підтвердив удар по нафтобазі РФ у Енгельсі — вона забезпечувала паливом аеродром

Сили оборони України завдали удару по нафтобазі в російському місті Енгельс 8 січня. Цей об'єкт забезпечував паливом військовий аеродром "Енгельс-2".
Головні тези:
- Українські сили оборони за допомогою безпілотників вразили нафтобазу у РФ, що забезпечувала паливом стратегічний військовий аеродром.
- Знищення нафтобази в Енгельсі створює серйозні логістичні труднощі для стратегічної авіації Росії та обмежує її здатність завдавати удари по українських містах та цивільним об'єктам.
- Пожежа та численні вибухи після удару по нафтобазі у Енгельсі стали причиною серйозних пошкоджень промислового об'єкта.
- Місцева влада підтвердила пошкодження нафтобази в Енгельсі, яка виконувала стратегічну функцію забезпечення паливом військового аеродрому.
- Атаки дронів на міста Саратов та Енгельс вказують на серйозний напад українських сил оборони та масштабні наслідки для обороноздатності противника.
Сили оборони України уразили нафтобазу в Енгельсі
Українські підрозділи вразили нафтобазу "Комбінат Крістал" у Саратовській області, де зберігалися нафтопродукти.
Унаслідок атаки в районі цілі сталися численні вибухи, після яких почалася масштабна пожежа. Місцева влада підтвердила пошкодження "промислового об'єкта".
Як зазначає Генштаб ЗСУ, нафтобаза забезпечувала паливом військовий аеродром "Енгельс-2", на якому базується стратегічна авіація Росії.
Удар було здійснено підрозділами Головного управління розвідки Міноборони України та Сил безпілотних систем ЗСУ у координації з іншими компонентами Сил оборони.
Бавовна” в Енгельсі — що відомо наразі
Губернатор Саратовської області Роман Бусаргін підтвердив атаки дронів на міста Саратов та Енгельс. За його словами, пошкоджено промисловий об'єкт.
Аналіз фото та відеоматеріалів, підтвердив, що в Енгельсі горить нафтосховище, яке належить до авіабази. Цю інформацію також підтверджують фотографії, опубліковані губернатором.
Як повідомляють росЗМІ, було 5–12 "сильних вибухів", які чули місцеві жителі. Згодом було уточнено, що кількість вибухів могла сягати 40.
За даними Telegram-каналу Mash, пожежа виникла через уламки дронів, які впали в районі нафтобази. З'явилися також відео моменту прольоту безпілотника над Енгельсом.
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