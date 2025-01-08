Нефтебаза в Энгельсе продолжает гореть после атаки дронов — видео

Силы обороны Украины в ночь на 8 января атаковали нефтебазу в российском Энгельсе. Пожар на месте не может быть потушен уже более 14 часов.
Главные тезисы
- Нефтебаза в Энгельсе продолжает гореть после атаки дронов, вызывая сильный запах гари и новые взрывы.
- В результате пожара на нефтебазе погибли два спасателя, еще один получил ранения, и продолжается тушение огня.
- Нефтебаза снабжала топливом стратегический аэродром России “Энгельс-2”.
- Атаку на нефтебазу и аэродром совершили украинские беспилотники, причинив значительный ущерб.
На нефтебазе в Энгельсе загорелся второй резервуар
Местные жители сообщают о сильном запахе гари и новых взрывах на территории нефтебазы.
Также с места пожара снова раздаются взрывы.
Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин подтвердил пожар на территории промышленного предприятия из-за падения обломков БПЛА. На месте работает оперативный штаб.
По словам Бусаргина, в результате тушения погибли двое спасателей, еще один пострадал.
Аэродром "Энгельс-2": что известно
Аэродром "Энгельс-2" расположен недалеко от одноименного города Энгельс в Саратовской области, примерно в 700 км от территории Украины. Этот аэродром является одной из крупнейших авиабаз России, на которой базируются стратегические бомбардировщики, в частности, Ту-95МС и Ту-160.
В ночь на 8 января в Энгельсе Саратовской области прогремели взрывы.
В результате атаки в районе целые произошли многочисленные взрывы, после которых начался масштабный пожар. Местные власти подтвердили повреждение "промышленного объекта".
Как отмечает Генштаб ВСУ, нефтебаза снабжала топливом военный аэродром "Энгельс-2", на котором базируется стратегическая авиация России.
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