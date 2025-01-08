Нефтебаза в Энгельсе продолжает гореть после атаки дронов — видео

Силы обороны Украины в ночь на 8 января атаковали нефтебазу в российском Энгельсе. Пожар на месте не может быть потушен уже более 14 часов.

На нефтебазе в Энгельсе загорелся второй резервуар

Местные жители сообщают о сильном запахе гари и новых взрывах на территории нефтебазы.

По словам очевидцев, вечером загорелся еще один резервуар, а пламя усилилось. Дым затянул половину города. Поделиться

Также с места пожара снова раздаются взрывы.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин подтвердил пожар на территории промышленного предприятия из-за падения обломков БПЛА. На месте работает оперативный штаб.

По словам Бусаргина, в результате тушения погибли двое спасателей, еще один пострадал.

Аэродром "Энгельс-2": что известно

Аэродром "Энгельс-2" расположен недалеко от одноименного города Энгельс в Саратовской области, примерно в 700 км от территории Украины. Этот аэродром является одной из крупнейших авиабаз России, на которой базируются стратегические бомбардировщики, в частности, Ту-95МС и Ту-160.

Авиабаза "Энгельс-2" уже не раз становилась мишенью для атак со стороны Украины. В частности, 5 декабря 2022 года во время взрывов были повреждены два Ту-95МС. По информации ГУР Минобороны, атаку совершили украинские беспилотники Ту-141 "Стриж", начиненные взрывчаткой. Поделиться

В ночь на 8 января в Энгельсе Саратовской области прогремели взрывы.

В результате атаки в районе целые произошли многочисленные взрывы, после которых начался масштабный пожар. Местные власти подтвердили повреждение "промышленного объекта".

Как отмечает Генштаб ВСУ, нефтебаза снабжала топливом военный аэродром "Энгельс-2", на котором базируется стратегическая авиация России.