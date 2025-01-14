Сили оборони України вдруге уразили аеродром РФ "Енгельс-2" — відео

Сили оборони України знову завдали удару по інфраструктурі російського військового аеродрому "Енгельс-2". Там розташовані стратегічні бомбардувальники Ту-95МС та Ту-160 22-ї важкої бомбардувальної авіадивізії РФ.
Головні тези:
- Українські військові вдруге ударили по інфраструктурі російського військового аеродрому Енгельс-2, знищивши нафтобазу та обмеживши можливість атак на цивільне населення України.
- Атака здійснена підрозділами Головного управління розвідки Міноборони України та Сил безпілотних систем ЗСУ у координації з іншими компонентами Сил оборони.
- Знищення нафтобази у Енгельсі створює логістичні труднощі для стратегічної авіації РФ та обмежує її здатність проводити удари по українських містах та цивільних об'єктах.
- Українські підрозділи також вразили нафтобазу Комбінату Крістал у Саратовській області, де зберігалися нафтопродукти, що постачалися на військовий аеродром Енгельс-2.
- Операція, спрямована на зниження бойових можливостей стратегічної авіації РФ, успішно завершена, що свідчить про високу ефективність дій українських військових.
Російський аеродром “Енгельс” знову атакували українські дрони
Як повідомляє 14-й Окремий Полк БпАК, у результаті удару на території нафтобази "Кристал" сталося займання цистерн з рідкісним авіаційним паливом, яке використовується для бомбардувальників Ту-160.
Саме ці літаки Росія застосовує для атак на цивільне населення України.
Українські військові зазначили, що кількаденна операція, спрямована на зменшення бойових можливостей стратегічної авіації РФ, успішно завершена.
Сили оборони України уразили нафтобазу в Енгельсі
Українські підрозділи вразили нафтобазу "Комбінат Крістал" у Саратовській області, де зберігалися нафтопродукти.
Унаслідок атаки в районі цілі сталися численні вибухи, після яких почалася масштабна пожежа. Місцева влада підтвердила пошкодження "промислового об'єкта".
Як зазначає Генштаб ЗСУ, нафтобаза забезпечувала паливом військовий аеродром "Енгельс-2", на якому базується стратегічна авіація Росії.
Удар було здійснено підрозділами Головного управління розвідки Міноборони України та Сил безпілотних систем ЗСУ у координації з іншими компонентами Сил оборони.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-