Сили оборони України вдруге уразили аеродром РФ "Енгельс-2" — відео

Сили оборони України знову завдали удару по інфраструктурі російського військового аеродрому "Енгельс-2". Там розташовані стратегічні бомбардувальники Ту-95МС та Ту-160 22-ї важкої бомбардувальної авіадивізії РФ.

Російський аеродром “Енгельс” знову атакували українські дрони

Як повідомляє 14-й Окремий Полк БпАК, у результаті удару на території нафтобази "Кристал" сталося займання цистерн з рідкісним авіаційним паливом, яке використовується для бомбардувальників Ту-160.

Саме ці літаки Росія застосовує для атак на цивільне населення України.

Українські військові зазначили, що кількаденна операція, спрямована на зменшення бойових можливостей стратегічної авіації РФ, успішно завершена.

Ми робимо все, щоб пожежні бригади Енгельса, які тільки-но завершили гасіння попередньої пожежі, мали роботу навіть у складній економічній ситуації Росії, — йдеться у повідомленні. Поширити

Сили оборони України уразили нафтобазу в Енгельсі

Українські підрозділи вразили нафтобазу "Комбінат Крістал" у Саратовській області, де зберігалися нафтопродукти.

Унаслідок атаки в районі цілі сталися численні вибухи, після яких почалася масштабна пожежа. Місцева влада підтвердила пошкодження "промислового об'єкта".

Як зазначає Генштаб ЗСУ, нафтобаза забезпечувала паливом військовий аеродром "Енгельс-2", на якому базується стратегічна авіація Росії.

Удар було здійснено підрозділами Головного управління розвідки Міноборони України та Сил безпілотних систем ЗСУ у координації з іншими компонентами Сил оборони.