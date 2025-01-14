Масштабна "бавовна" у РФ. Сили оборони України атакували НПЗ, хімзаводи та аеродром

У ніч на 14 січня Сили оборони здійснили атаки на російські підприємства, нафтопереробні заводи (НПЗ) і склади боєприпасів, зокрема на аеродромі “Енгельс”.
Головні тези:
- Сили оборони України здійснили атаку на російські об'єкти, такі як нафтопереробні заводи і склади боєприпасів, що призвело до масштабних пожеж та знищень.
- Під час атаки були уражені такі об'єкти, як хімічний комбінат, склади авіабомб та нафтопереробний завод, що спричинило серйозні наслідки для російських виробничих підприємств.
- Українські війська вдало сконцентрували руйнувальні удари, спрямовані на зменшення бойових можливостей стратегічної авіації РФ, включаючи бомбардувальники Ту-160.
- Дії українських сил стали прикладом високої координації між розвідкою, ракетними військами, реактивною артилерією та безпілотними системами, що призвело до успішного завершення операції.
- За даними звітів, українські війська вдало вдало вразити основні цілі на російських військових об'єктах, що призвело до обмеження бойових можливостей РФ.
Що відомо про масштабну атаку України по військових обʼєктах РФ
Як зазначають джерела, серед уражених об’єктів:
Алексінський хімічний комбінат (Тульська область): після удару дронів там виникла велика пожежа.
Склади боєприпасів на аеродромі «Енгельс» (Саратовська область): уражено склади авіабомб (ФАБів), керованих авіабомб (КАБів) та крилатих ракет.
Саратовський нафтопереробний завод: на території НПЗ зафіксовано масштабну пожежу.
Нагадаємо, уночі 14 січня російська влада повідомила про масовану атаку безпілотників на низку регіонів РФ. Внаслідок атаки були масштабні пожежі на НПЗ і заводі. Зазначалося, що сумарно атак зазнали 12 регіонів РФ.
Україна підтвердила удар по хімзаводу на Брянщині
Як повідомляє командування СБС ЗСУ, Брянський хімічний завод виробляє:
порох, вибухівку та компоненти для ракетного палива;
боєприпаси для ствольної артилерії, РСЗВ, авіації, крилатих ракет "Х-59";
озброєння для ТОС-1 "Тосочка" і системи дистанційного мінування "Земледелие".
Також на заводі проводиться капітальний ремонт РСЗВ "Град", "Ураган" та "Торнадо-Г".
Російський аеродром “Енгельс” вдруге атакували українські дрони
Як повідомляє 14-й Окремий Полк БпАК, у результаті удару на території нафтобази "Кристал" сталося займання цистерн з рідкісним авіаційним паливом, яке використовується для бомбардувальників Ту-160.
Саме ці літаки Росія застосовує для атак на цивільне населення України.
Українські військові зазначили, що кількаденна операція, спрямована на зменшення бойових можливостей стратегічної авіації РФ, успішно завершена.
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