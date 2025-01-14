Масштабна "бавовна" у РФ. Сили оборони України атакували НПЗ, хімзаводи та аеродром

У ніч на 14 січня Сили оборони здійснили атаки на російські підприємства, нафтопереробні заводи (НПЗ) і склади боєприпасів, зокрема на аеродромі “Енгельс”.

Що відомо про масштабну атаку України по військових обʼєктах РФ

Як зазначають джерела, серед уражених об’єктів:

Алексінський хімічний комбінат (Тульська область): після удару дронів там виникла велика пожежа.

Склади боєприпасів на аеродромі «Енгельс» (Саратовська область): уражено склади авіабомб (ФАБів), керованих авіабомб (КАБів) та крилатих ракет.

Саратовський нафтопереробний завод: на території НПЗ зафіксовано масштабну пожежу.

Нагадаємо, уночі 14 січня російська влада повідомила про масовану атаку безпілотників на низку регіонів РФ. Внаслідок атаки були масштабні пожежі на НПЗ і заводі. Зазначалося, що сумарно атак зазнали 12 регіонів РФ.

Україна підтвердила удар по хімзаводу на Брянщині

Як повідомляє командування СБС ЗСУ, Брянський хімічний завод виробляє:

порох, вибухівку та компоненти для ракетного палива;

боєприпаси для ствольної артилерії, РСЗВ, авіації, крилатих ракет "Х-59";

озброєння для ТОС-1 "Тосочка" і системи дистанційного мінування "Земледелие".

Також на заводі проводиться капітальний ремонт РСЗВ "Град", "Ураган" та "Торнадо-Г".

Операція стала зразком координації між розвідкою, ракетними військами, реактивною артилерією та безпілотними системами. Дрони вдало відволікли російську ППО, відкривши шлях для ракет, які точно вразили основні цілі. Після цього БПЛА дальної дії знищили підстанції та іншу важливу інфраструктуру заводу. Поширити

Російський аеродром “Енгельс” вдруге атакували українські дрони

Як повідомляє 14-й Окремий Полк БпАК, у результаті удару на території нафтобази "Кристал" сталося займання цистерн з рідкісним авіаційним паливом, яке використовується для бомбардувальників Ту-160.

Саме ці літаки Росія застосовує для атак на цивільне населення України.