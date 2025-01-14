Масштабная "бавовна" в РФ. Силы обороны Украины атаковали НПЗ, химзаводы и аэродром

В ночь на 14 января Силы обороны совершили атаки на российские предприятия, нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) и склады боеприпасов, в том числе на аэродроме Энгельс.
Главные тезисы
- Силы обороны Украины совершили атаку на российские объекты, такие как нефтеперерабатывающие заводы и склады боеприпасов, что привело к масштабным пожарам и уничтожениям.
- Во время атаки были поражены такие объекты, как химический комбинат, склады авиабомб и нефтеперерабатывающий завод, что повлекло за собой серьезные последствия для российских производственных предприятий.
- Украинские войска успешно сконцентрировали разрушительные удары, направленные на уменьшение боевых возможностей стратегической авиации РФ, включая бомбардировщики Ту-160.
- Действия украинских сил стали примером высокой координации между разведкой, ракетными войсками, реактивной артиллерией и беспилотными системами, что привело к успешному завершению операции.
- По данным отчетов, украинские войска удачно поразили основные цели на российских военных объектах, что привело к ограничению боевых возможностей РФ.
Что известно о масштабной атаке Украины по военным объектам РФ
Как отмечают источники, среди пораженных объектов:
Алексинский химический комбинат (Тульская область): после удара дронов там возник большой пожар.
Составы боеприпасов на аэродроме Энгельс (Саратовская область): поражены составы авиабомб (ФАБов), управляемых авиабомб (КАБов) и крылатых ракет.
Саратовский нефтеперерабатывающий завод: на территории НПЗ зафиксирован масштабный пожар.
Напомним, ночью 14 января российские власти сообщили о массированной атаке беспилотников на ряд регионов РФ. В результате атаки были масштабные пожары на НПЗ и заводе.
Украина подтвердила удар по химзаводу на Брянщине
Как сообщает командование СБС ВСУ, Брянский химический завод производит:
порох, взрывчатку и компоненты для ракетного топлива;
боеприпасы для ствольной артиллерии, РСЗО, авиации, крылатых ракет "Х-59";
вооружение для ТОС-1 "Тосочка" и системы дистанционного минирования "Земледелие".
Также на заводе производится капитальный ремонт РСЗО "Град", "Ураган" и "Торнадо-Г".
Российский аэродром "Энгельс" второй раз атаковали украинские дроны
Как сообщает 14-й Отдельный Полк БпАК, в результате удара на территории нефтебазы "Кристалл" произошло возгорание цистерн с редким авиационным топливом, которое используется для бомбардировщиков Ту-160.
Именно эти самолеты Россия применяет для атак гражданское население Украины.
Украинские военные отметили, что несколькодневная операция, направленная на уменьшение боевых возможностей стратегической авиации РФ, успешно завершена.
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