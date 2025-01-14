Масштабная "бавовна" в РФ. Силы обороны Украины атаковали НПЗ, химзаводы и аэродром
Категория
Украина
Дата публикации

Масштабная "бавовна" в РФ. Силы обороны Украины атаковали НПЗ, химзаводы и аэродром

Масштабная "бавовна" в РФ. Силы обороны Украины атаковали НПЗ, химзаводы и аэродром
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Источник:  Украинская правда

В ночь на 14 января Силы обороны совершили атаки на российские предприятия, нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) и склады боеприпасов, в том числе на аэродроме Энгельс.

Главные тезисы

  • Силы обороны Украины совершили атаку на российские объекты, такие как нефтеперерабатывающие заводы и склады боеприпасов, что привело к масштабным пожарам и уничтожениям.
  • Во время атаки были поражены такие объекты, как химический комбинат, склады авиабомб и нефтеперерабатывающий завод, что повлекло за собой серьезные последствия для российских производственных предприятий.
  • Украинские войска успешно сконцентрировали разрушительные удары, направленные на уменьшение боевых возможностей стратегической авиации РФ, включая бомбардировщики Ту-160.
  • Действия украинских сил стали примером высокой координации между разведкой, ракетными войсками, реактивной артиллерией и беспилотными системами, что привело к успешному завершению операции.
  • По данным отчетов, украинские войска удачно поразили основные цели на российских военных объектах, что привело к ограничению боевых возможностей РФ.

Что известно о масштабной атаке Украины по военным объектам РФ

Как отмечают источники, среди пораженных объектов:

  • Алексинский химический комбинат (Тульская область): после удара дронов там возник большой пожар.

  • Составы боеприпасов на аэродроме Энгельс (Саратовская область): поражены составы авиабомб (ФАБов), управляемых авиабомб (КАБов) и крылатых ракет.

  • Саратовский нефтеперерабатывающий завод: на территории НПЗ зафиксирован масштабный пожар.

Напомним, ночью 14 января российские власти сообщили о массированной атаке беспилотников на ряд регионов РФ. В результате атаки были масштабные пожары на НПЗ и заводе.

Украина подтвердила удар по химзаводу на Брянщине

Как сообщает командование СБС ВСУ, Брянский химический завод производит:

  • порох, взрывчатку и компоненты для ракетного топлива;

  • боеприпасы для ствольной артиллерии, РСЗО, авиации, крылатых ракет "Х-59";

  • вооружение для ТОС-1 "Тосочка" и системы дистанционного минирования "Земледелие".

Также на заводе производится капитальный ремонт РСЗО "Град", "Ураган" и "Торнадо-Г".

Операция стала образцом координации между разведкой, ракетными войсками, реактивной артиллерией и беспилотными системами. Дроны удачно отвлекли российскую ПВО, открыв путь для ракет, точно поразивших основные цели. После этого БПЛА дального действия уничтожили подстанции и другую важную инфраструктуру завода.

Российский аэродром "Энгельс" второй раз атаковали украинские дроны

Как сообщает 14-й Отдельный Полк БпАК, в результате удара на территории нефтебазы "Кристалл" произошло возгорание цистерн с редким авиационным топливом, которое используется для бомбардировщиков Ту-160.

Именно эти самолеты Россия применяет для атак гражданское население Украины.

Украинские военные отметили, что несколькодневная операция, направленная на уменьшение боевых возможностей стратегической авиации РФ, успешно завершена.

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