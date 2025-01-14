Масштабная "бавовна" в РФ. Силы обороны Украины атаковали НПЗ, химзаводы и аэродром

В ночь на 14 января Силы обороны совершили атаки на российские предприятия, нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) и склады боеприпасов, в том числе на аэродроме Энгельс.

Что известно о масштабной атаке Украины по военным объектам РФ

Как отмечают источники, среди пораженных объектов:

Алексинский химический комбинат (Тульская область): после удара дронов там возник большой пожар.

Составы боеприпасов на аэродроме Энгельс (Саратовская область): поражены составы авиабомб (ФАБов), управляемых авиабомб (КАБов) и крылатых ракет.

Саратовский нефтеперерабатывающий завод: на территории НПЗ зафиксирован масштабный пожар.

Напомним, ночью 14 января российские власти сообщили о массированной атаке беспилотников на ряд регионов РФ. В результате атаки были масштабные пожары на НПЗ и заводе.

Украина подтвердила удар по химзаводу на Брянщине

Как сообщает командование СБС ВСУ, Брянский химический завод производит:

порох, взрывчатку и компоненты для ракетного топлива;

боеприпасы для ствольной артиллерии, РСЗО, авиации, крылатых ракет "Х-59";

вооружение для ТОС-1 "Тосочка" и системы дистанционного минирования "Земледелие".

Также на заводе производится капитальный ремонт РСЗО "Град", "Ураган" и "Торнадо-Г".

Операция стала образцом координации между разведкой, ракетными войсками, реактивной артиллерией и беспилотными системами. Дроны удачно отвлекли российскую ПВО, открыв путь для ракет, точно поразивших основные цели. После этого БПЛА дального действия уничтожили подстанции и другую важную инфраструктуру завода. Поделиться

Российский аэродром "Энгельс" второй раз атаковали украинские дроны

Как сообщает 14-й Отдельный Полк БпАК, в результате удара на территории нефтебазы "Кристалл" произошло возгорание цистерн с редким авиационным топливом, которое используется для бомбардировщиков Ту-160.

Именно эти самолеты Россия применяет для атак гражданское население Украины.