Западный окружной военный суд Москвы объявил приговор семью украинским военнопленным, которые, по версии российской стороны, участвовали в боевых действиях на территории Курской области РФ. Военных приговорили к срокам от 15 до 16 лет тюрьмы.

Россия незаконно осудила семерых украинских военнопленных

Суд утверждает, что украинские военные, "в нарушение суверенитета Российской Федерации", "незаконно вторглись на территорию Кореневского района Курской области с целью террористической деятельности".

Согласно материалам дела, им инкриминировали совершение теракта по предварительному сговору.

Российская сторона незаконно обвинила военных в том, что они "неоднократно открывали огонь по российским военным и мирным жителям". Прокуроры также заявляют, что украинские военные "запрещали гражданам пользоваться мобильными телефонами, ограничивали их передвижение и мешали эвакуации".

Фото — росСМИ

Суд незаконно признал Анатолия Волошина, Владимира Аршулыка, Сергея Караева, Александра Дойчука, Зиновия Сигерича, Андриана Кульбабу и Олега Вовка виновными в "совершении теракта группой лиц по предварительному сговору, повлекшему тяжкие последствия".

В оккупированном Донецке осудили девять защитников Мариуполя

Украинские военнослужащие, находившиеся на территории меткомбината "Азовсталь" и попавшие в плен, были обвинены в якобы "обстреле" поселка Старый Крым в марте 2022 года.

оккупанты приговорили защитников к длительным срокам заключения: от 24 лет до пожизненного лишения свободы. Сообщается, что все осужденные принадлежат к 36-й отдельной бригаде морской пехоты ВСУ.

Среди незаконно осужденных:

Андрей Шестак,

Назарий Мороз,

Владислав Яворский,

Вадим Шульга,

Сергей Ямпольский,

Максим Колбасин,

Дмитрий Шалара,

Владимир Пензин,

Константин Романюк.

Оккупационные власти заявили, что украинские военные будут отбывать наказание в колонии строгого режима.