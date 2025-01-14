В РФ приговорили к 16 годам семь украинских военнопленных в Курщине
Категория
Мир
Дата публикации

В РФ приговорили к 16 годам семь украинских военнопленных в Курщине

В РФ приговорили к 16 годам семь украинских военнопленных в Курщине
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Источник:  online.ua

Западный окружной военный суд Москвы объявил приговор семью украинским военнопленным, которые, по версии российской стороны, участвовали в боевых действиях на территории Курской области РФ. Военных приговорили к срокам от 15 до 16 лет тюрьмы.

Главные тезисы

  • Суд в РФ приговорил семерых украинских военнопленных к срокам заключения по обвинению в террористической деятельности.
  • Обвинение военных в нарушении суверенитета РФ является подтверждением агрессивной политики Кремля на международной арене.
  • Осуждение украинских защитников в РФ является нарушением международных стандартов по обращению с военнопленными.
  • Оккупационные власти планируют отбывание наказания украинских военных в колониях строгого режима, что недопустимо по международному праву.
  • Действия окупантов Украины являются грубым нарушением Женевских конвенций и подтверждают бесправие на оккупированных территориях.

Россия незаконно осудила семерых украинских военнопленных

Суд утверждает, что украинские военные, "в нарушение суверенитета Российской Федерации", "незаконно вторглись на территорию Кореневского района Курской области с целью террористической деятельности".

Согласно материалам дела, им инкриминировали совершение теракта по предварительному сговору.

Российская сторона незаконно обвинила военных в том, что они "неоднократно открывали огонь по российским военным и мирным жителям". Прокуроры также заявляют, что украинские военные "запрещали гражданам пользоваться мобильными телефонами, ограничивали их передвижение и мешали эвакуации".

Фото — росСМИ

Суд незаконно признал Анатолия Волошина, Владимира Аршулыка, Сергея Караева, Александра Дойчука, Зиновия Сигерича, Андриана Кульбабу и Олега Вовка виновными в "совершении теракта группой лиц по предварительному сговору, повлекшему тяжкие последствия".

В оккупированном Донецке осудили девять защитников Мариуполя

Украинские военнослужащие, находившиеся на территории меткомбината "Азовсталь" и попавшие в плен, были обвинены в якобы "обстреле" поселка Старый Крым в марте 2022 года.

оккупанты приговорили защитников к длительным срокам заключения: от 24 лет до пожизненного лишения свободы. Сообщается, что все осужденные принадлежат к 36-й отдельной бригаде морской пехоты ВСУ.

Среди незаконно осужденных:

  • Андрей Шестак,

  • Назарий Мороз,

  • Владислав Яворский,

  • Вадим Шульга,

  • Сергей Ямпольский,

  • Максим Колбасин,

  • Дмитрий Шалара,

  • Владимир Пензин,

  • Константин Романюк.

Оккупационные власти заявили, что украинские военные будут отбывать наказание в колонии строгого режима.

Эти действия окупантов являются грубым нарушением международного права, в частности Женевских конвенций, регламентирующих обращение с военнопленными.

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