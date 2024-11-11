РФ приговорила к 17 годам восемь украинских морпехов за якобы обстрелы Мариуполя
Категория
Украина
Дата публикации

РФ приговорила к 17 годам восемь украинских морпехов за якобы обстрелы Мариуполя

РФ приговорила к 17 годам восемь украинских морпехов за якобы обстрелы Мариуполя
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Источник:  online.ua

Так называемый "Верховный суд" незаконного военного образования "ДНР" приговорил к 17 годам заключения 8 украинских военных за якобы обстрелы Мариуполя.

Главные тезисы

  • РФ приговорила 8 украинских морпехов к 17 годам заключения за якобы обстрелы Мариуполя.
  • Украинские военные получили высокие приговоры в России и отбывают наказание в исправительной колонии строгого режима.
  • Один из осужденных Александр Любас также получил приговор в России по ряду обвинений, включая попытку высадки на Крымском побережье и нападения на российских военных.
  • Российские суды предъявляют серьезные обвинения украинским военным, что создает основания для обсуждения нарушений прав человека и политизации юридического процесса.
  • Осуждение украинских военных РФ является еще одним примером политически мотивированной юстиции и подрывом международных стандартов правосудия.

Россия незаконно осудила восемь украинских морпехов

Российские сепаратисты огласили приговор военным 36-й отдельной бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины.

Следователи российской стороны заявили, что в период с марта по апрель 2022 года, находясь на позициях в Мариуполе, подсудимые, "выполняя приказы командования, произвели многочисленные выстрелы из минометов по объектам газораспределения и насосным станциям, нанеся значительные повреждения".

По информации окупантов, в ходе следствия обвиняемые признали свою вину.

Восемь украинских военнопленных получили сроки от 15 до 17 лет заключения.

Сообщается, что будут отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.

В России приговорили к 20 годам украинского военного Александра Любаса

Как отмечает росСМИ, речь идет об Александре Любасе. Россияне обвинили его не только в попытке высадки на оккупированном Крымском побережье, но и в нападении на русских военных.

Российское информационное агентство называет осужденного "участником спецподразделения" Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины.

Оккупанты также обвинили его в "незаконном пересечении границы", "хранении и контрабанде оружия", "террористическом акте" и "подготовке к террористической деятельности".

Согласно сообщениям, Александр Любас был задержан прошлой осенью во время перестрелки между сотрудниками ФСБ России и украинскими военными.

По версии россиян он попал в плен после падения в воду во время маневра на гидроцикле. Российский суд заявляет, что Любас якобы признался в принадлежности к ГУР и сообщил о произошедшей в прошлом году высадке группы из 16 диверсантов из Одесской области.

Российские пропагандистские медиа и Telegram-каналы сначала заявляли, что задержанный был подполковником 93-й механизированной бригады ВСУ, но позже стало известно, что в плен попал уроженец Волынской области Александр Любас.

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