РФ засудила до 17 років вісьмох українських морпіхів за нібито обстріли Маріуполя

Так званий "Верховний суд" незаконного військового утворення "ДНР" засудив до 17 років ув'язнення 8 українських військових за нібито обстріли Маріуполя.

Росія незаконно засудила вісьмох українських морпіхів

Російські сепаратисти оголосили вирок військовим 36-ї окремої бригади морської піхоти Збройних сил України.

Слідчі російської сторони заявили, що в період з березня по квітень 2022 року, перебуваючи на позиціях у Маріуполі, підсудні, "виконуючи накази командування, здійснили численні постріли з мінометів по об’єктах газорозподілу та насосних станціях, спричинивши значні пошкодження".

За інформацією окупантів, під час слідства обвинувачені визнали свою провину.

Восьмеро українських військовополонених отримали строки від 15 до 17 років ув’язнення.

Повідомляється, що відбуватимуть покарання вони у виправній колонії суворого режиму.

В Росії засудили до 20 років українського військового Олександра Любаса

Як зазначає росЗМІ, йдеться про Олександра Любаса. Росіяни звинуватили його не тільки у спробі висадки на окупованому Кримському узбережжі, але й у нападі на російських військових.

Російське інформаційне агентство називає засудженого "учасником спецпідрозділу" Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України.

Окупанти також звинуватили його у "незаконному перетині кордону", "зберіганні та контрабанді зброї", "терористичному акті" та "підготовці до терористичної діяльності".

Згідно з повідомленнями, Олександра Любаса затримали минулої осені під час перестрілки між співробітниками ФСБ Росії та українськими військовими.

За версією росіян, він потрапив у полон після падіння у воду під час маневру на гідроциклі. Російський суд заявляє, що Любас нібито зізнався у належності до ГУР та повідомив про висадку групи з 16 диверсантів з Одеської області, що сталася торік.

Російські пропагандистські медіа та Telegram-канали спочатку заявляли, що затриманий був підполковником 93-ї механізованої бригади ЗСУ, але пізніше стало відомо, що в полон потрапив уродженець Волинської області Олександр Любас.