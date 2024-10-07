РФ засудила до 6 років 72-річного американця Хаббарда — він воював за Україну

Московський міський суд засудив до 6 років і 10 місяців колонії загального режиму 72-річного громадянина США Стівена Хаббарда, визнавши його винним в участі в бойових діях у лавах ЗСУ як найманця.
Головні тези:
- Американець Хаббард був засуджений до 6 років у російській колонії за участь в бойових діях на користь України.
- Він погодився воювати за 1000 доларів на місяць, отримав зброю та боєприпаси, після чого опинився у полоні в Росії.
- Прокуратура вимагала 7 років ув'язнення, а адвокат Хаббарда планує оскаржити вирок.
- Представники США очікують на консульський доступ до засудженого/
- Хаббард проживав в Україні з 2014 року, де приєднався до територіальної оборони Ізюма, потрапивши пізніше у російський полон.
У Росії посадили 72-річного американця Стівена Хаббарда
Як зазначається, у термін покарання зарахують час перебування Хаббарда під вартою із розрахунку один день у СІЗО за півтора дня в колонії. За рішенням суду вилучені в американця 142 тисячі 300 гривень стануть доходом РФ.
Кримінальну справу Стівена Хаббарда розглянули за два засідання в закритому режимі. Прокуратура вимагала призначити громадянинові США сім років колонії суворого режиму.
Адвокат Хаббарда повідомив, що оскаржуватиме вирок.
Представники посольства США в Москві зазначили, що очікують на відповідь щодо надання консульського доступу до засудженого.
Що відомо про Стівена Хаббарда
За інформацією росЗМІ, Хаббард проживав в Україні з 2014 року і у лютому 2022 року приєднався до територіальної оборони Ізюма.
Через два місяці він потрапив у російський полон.
У травні 2024 року сестра Хаббарда повідомила у Facebook, що її брата викрали три роки тому, й опублікувала відео, на якому його, зв'язаного, б'ють "російські чеченські солдати-повстанці".
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