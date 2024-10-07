РФ приговорила к 6 годам 72-летнего американца Хаббарда — он воевал за Украину
Категория
Мир
Дата публикации

РФ приговорила к 6 годам 72-летнего американца Хаббарда — он воевал за Украину

РФ приговорила к 6 годам 72-летнего американца Хаббарда — он воевал за Украину
Читати українською
Источник:  online.ua

Московский городской суд приговорил к 6 годам и 10 месяцам колонии общего режима 72-летнего гражданина США Стивена Хаббарда, признав его виновным в участии в боевых действиях в рядах ВСУ как наемника.

Главные тезисы

  • Стивен Хаббард приговорен к 6 годам и 10 месяцам колонии за участие в боевых действиях в Украине на стороне ВСУ.
  • Суд учел время нахождения американца под стражей, считая один день в СИЗО за полтора дня в колонии.
  • Обвинение утверждает, что Хаббард согласился сражаться за Украину за деньги, но адвокат сообщил, что будет оспаривать приговор.
  • Посольство США ожидает ответа на запрос о предоставлении консульского доступа к осужденному американцу.
  • Хаббард проживал на Украине с 2014 года, присоединился к территориальной обороне Изюма и был пленен российскими войсками. Его сестра утверждает, что его похитили три года назад.

В России посадили 72-летнего американца Стивена Хаббарда

Как отмечается, в срок наказания засчитают время нахождения Хаббарда под стражей из расчета один день в СИЗО за полтора дня в колонии. По решению суда изъятые у американца 142 тысячи 300 гривен станут доходом РФ.

Уголовное дело Стивена Хаббарда рассмотрели за два заседания в закрытом режиме. Прокуратура потребовала назначить гражданину США семь лет колонии строгого режима.

Обвинение утверждает, что Хаббард согласился сразиться за Украину за 1000 долларов в месяц и прошел подготовку, получил оружие и боеприпасы. По их данным, мужчина вроде бы признал свою вину.

Адвокат Хаббарда сообщил, что будет оспаривать приговор.

Представители посольства США в Москве отметили, что ожидают ответа на предоставление консульского доступа к осужденному.

Что известно о Стивене Хаббарде

По информации росСМИ, Хаббард проживал в Украине с 2014 года и в феврале 2022 присоединился к территориальной обороне Изюма.

Через два месяца он попал в русский плен.

В мае 2024 года сестра Хаббарда сообщила в Facebook, что ее брата похитили три года назад и опубликовала видео, на котором его, связанного, избивают "российские чеченские солдаты-повстанцы".

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
В Ростове-на-Дону украинских военнопленных хотят приговорить к 24 годам колонии
В Ростове-на-Дону украинских военнопленных хотят приговорить к 24 годам колонии
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
РФ приговорила к 20 годам украинского военнопленного за попытку высадки в Крыму
РФ приговорила к 20 годам украинского военнопленного за попытку высадки в Крыму
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
"Путин преступник". В РФ осудили работника оборонки за поддержку Украины
Судебная система РФ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?