РФ приговорила к 6 годам 72-летнего американца Хаббарда — он воевал за Украину

Московский городской суд приговорил к 6 годам и 10 месяцам колонии общего режима 72-летнего гражданина США Стивена Хаббарда, признав его виновным в участии в боевых действиях в рядах ВСУ как наемника.

В России посадили 72-летнего американца Стивена Хаббарда

Как отмечается, в срок наказания засчитают время нахождения Хаббарда под стражей из расчета один день в СИЗО за полтора дня в колонии. По решению суда изъятые у американца 142 тысячи 300 гривен станут доходом РФ.

Уголовное дело Стивена Хаббарда рассмотрели за два заседания в закрытом режиме. Прокуратура потребовала назначить гражданину США семь лет колонии строгого режима.

Обвинение утверждает, что Хаббард согласился сразиться за Украину за 1000 долларов в месяц и прошел подготовку, получил оружие и боеприпасы. По их данным, мужчина вроде бы признал свою вину. Поделиться

Адвокат Хаббарда сообщил, что будет оспаривать приговор.

Представители посольства США в Москве отметили, что ожидают ответа на предоставление консульского доступа к осужденному.

Что известно о Стивене Хаббарде

По информации росСМИ, Хаббард проживал в Украине с 2014 года и в феврале 2022 присоединился к территориальной обороне Изюма.

Через два месяца он попал в русский плен.

В мае 2024 года сестра Хаббарда сообщила в Facebook, что ее брата похитили три года назад и опубликовала видео, на котором его, связанного, избивают "российские чеченские солдаты-повстанцы".