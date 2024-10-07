РФ приговорила к 6 годам 72-летнего американца Хаббарда — он воевал за Украину

Московский городской суд приговорил к 6 годам и 10 месяцам колонии общего режима 72-летнего гражданина США Стивена Хаббарда, признав его виновным в участии в боевых действиях в рядах ВСУ как наемника.
Главные тезисы
- Стивен Хаббард приговорен к 6 годам и 10 месяцам колонии за участие в боевых действиях в Украине на стороне ВСУ.
- Суд учел время нахождения американца под стражей, считая один день в СИЗО за полтора дня в колонии.
- Обвинение утверждает, что Хаббард согласился сражаться за Украину за деньги, но адвокат сообщил, что будет оспаривать приговор.
- Посольство США ожидает ответа на запрос о предоставлении консульского доступа к осужденному американцу.
- Хаббард проживал на Украине с 2014 года, присоединился к территориальной обороне Изюма и был пленен российскими войсками. Его сестра утверждает, что его похитили три года назад.
В России посадили 72-летнего американца Стивена Хаббарда
Как отмечается, в срок наказания засчитают время нахождения Хаббарда под стражей из расчета один день в СИЗО за полтора дня в колонии. По решению суда изъятые у американца 142 тысячи 300 гривен станут доходом РФ.
Уголовное дело Стивена Хаббарда рассмотрели за два заседания в закрытом режиме. Прокуратура потребовала назначить гражданину США семь лет колонии строгого режима.
Адвокат Хаббарда сообщил, что будет оспаривать приговор.
Представители посольства США в Москве отметили, что ожидают ответа на предоставление консульского доступа к осужденному.
Что известно о Стивене Хаббарде
По информации росСМИ, Хаббард проживал в Украине с 2014 года и в феврале 2022 присоединился к территориальной обороне Изюма.
Через два месяца он попал в русский плен.
В мае 2024 года сестра Хаббарда сообщила в Facebook, что ее брата похитили три года назад и опубликовала видео, на котором его, связанного, избивают "российские чеченские солдаты-повстанцы".
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