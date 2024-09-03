РФ приговорила к 20 годам украинского военнопленного за попытку высадки в Крыму

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил украинского военнослужащего к 20 годам заключения за попытку высадки на побережье оккупированного Россией Крыма.

В России приговорили к 20 годам украинского военного Александра Любаса

Как отмечает росСМИ, речь идет об Александре Любасе. Россияне обвинили его не только в попытке высадки на оккупированном Крымском побережье, но и в нападении на русских военных.

Российское информационное агентство называет осужденного "участником спецподразделения" Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины.

Оккупанты также обвинили его в "незаконном пересечении границы", "хранении и контрабанде оружия", "террористическом акте" и "подготовке к террористической деятельности".

Согласно сообщениям, Александр Любас был задержан прошлой осенью во время перестрелки между сотрудниками ФСБ России и украинскими военными.

По версии россиян он попал в плен после падения в воду во время маневра на гидроцикле. Российский суд заявляет, что Любас якобы признался в принадлежности к ГУР и сообщил о произошедшей в прошлом году высадке группы из 16 диверсантов из Одесской области.

Российские пропагандистские медиа и Telegram-каналы сначала заявляли, что задержанный был подполковником 93-й механизированной бригады ВСУ, но позже стало известно, что в плен попал уроженец Волынской области Александр Любас.

Что известно о спецоперации ГУР 4 октября 2023 года в Крыму

4 октября Минобороны РФ заявила, что ночью украинские разведчики на катере и гидроциклах "пытались высадиться в районе мыса Тарханкут", находящегося в оккупированном Крыму.

Как сообщали в ГУР, бойцы "Артана" производили высадку на западном побережье Крыма, а также на Тендровской и Кинбурнской косах. Спецназовцы вступили в ожесточенное сражение с российскими военными, нанеся врагу значительные потери.