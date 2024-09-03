РФ приговорила к 20 годам украинского военнопленного за попытку высадки в Крыму

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил украинского военнослужащего к 20 годам заключения за попытку высадки на побережье оккупированного Россией Крыма.
Главные тезисы
- Украинский военнопленный приговорен к 20 годам заключения за попытку высадки в оккупированном Крыму.
- Российские власти обвинили его в нападении на русских военных и других серьезных преступлениях.
- Суд признал его участником спецподразделения ГУР Министерства обороны Украины.
- Оккупанты утверждают, что украинский военнопленный признал свою принадлежность к ГУР и информацию о произошедшей спецоперации.
- Спецоперация украинских разведчиков в Крыму завершилась с сражением с российскими военными и одним украинским солдатом, попавшим в плен.
В России приговорили к 20 годам украинского военного Александра Любаса
Как отмечает росСМИ, речь идет об Александре Любасе. Россияне обвинили его не только в попытке высадки на оккупированном Крымском побережье, но и в нападении на русских военных.
Российское информационное агентство называет осужденного "участником спецподразделения" Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины.
Оккупанты также обвинили его в "незаконном пересечении границы", "хранении и контрабанде оружия", "террористическом акте" и "подготовке к террористической деятельности".
Согласно сообщениям, Александр Любас был задержан прошлой осенью во время перестрелки между сотрудниками ФСБ России и украинскими военными.
По версии россиян он попал в плен после падения в воду во время маневра на гидроцикле. Российский суд заявляет, что Любас якобы признался в принадлежности к ГУР и сообщил о произошедшей в прошлом году высадке группы из 16 диверсантов из Одесской области.
Российские пропагандистские медиа и Telegram-каналы сначала заявляли, что задержанный был подполковником 93-й механизированной бригады ВСУ, но позже стало известно, что в плен попал уроженец Волынской области Александр Любас.
Что известно о спецоперации ГУР 4 октября 2023 года в Крыму
4 октября Минобороны РФ заявила, что ночью украинские разведчики на катере и гидроциклах "пытались высадиться в районе мыса Тарханкут", находящегося в оккупированном Крыму.
Как сообщали в ГУР, бойцы "Артана" производили высадку на западном побережье Крыма, а также на Тендровской и Кинбурнской косах. Спецназовцы вступили в ожесточенное сражение с российскими военными, нанеся врагу значительные потери.
12 октября начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов подтвердил, что операция действительно прошла. Он сообщил, что одного раненого украинского солдата россиянам действительно удалось взять в плен.
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