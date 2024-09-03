РФ засудила до 20 років українського військовополоненого за спробу висадки в Криму
Категорія
Україна
Дата публікації

РФ засудила до 20 років українського військовополоненого за спробу висадки в Криму

РФ засудила до 20 років українського військовополоненого за спробу висадки в Криму
Джерело:  online.ua

Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону засудив українського військовослужбовця до 20 років ув'язнення за спробу висадки на узбережжя окупованого Росією Криму.

Головні тези:

  • Українського військовослужбовця засуджено до 20 років ув'язнення в Росії за спробу висадки на узбережжя окупованого РФ Криму.
  • Звинувачення включають напади на російських військових, незаконний перетин кордону та терористичну діяльність.
  • Російський суд твердить, що засуджений є учасником спецпідрозділу ГУР Міністерства оборони України.
  • Спецоперація ГУР у Криму проведена бойовиками під назвою “Артана”, що спричинила значні втрати російським військам.

В Росії засудили до 20 років українського військового Олександра Любаса

Як зазначає росЗМІ, йдеться про Олександра Любаса. Росіяни звинуватили його не тільки у спробі висадки на окупованому Кримському узбережжі, але й у нападі на російських військових.

Російське інформаційне агентство називає засудженого "учасником спецпідрозділу" Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України.

Окупанти також звинуватили його у "незаконному перетині кордону", "зберіганні та контрабанді зброї", "терористичному акті" та "підготовці до терористичної діяльності".

Згідно з повідомленнями, Олександра Любаса затримали минулої осені під час перестрілки між співробітниками ФСБ Росії та українськими військовими.

За версією росіян, він потрапив у полон після падіння у воду під час маневру на гідроциклі. Російський суд заявляє, що Любас нібито зізнався у належності до ГУР та повідомив про висадку групи з 16 диверсантів з Одеської області, що сталася торік.

Російські пропагандистські медіа та Telegram-канали спочатку заявляли, що затриманий був підполковником 93-ї механізованої бригади ЗСУ, але пізніше стало відомо, що в полон потрапив уродженець Волинської області Олександр Любас.

Що відомо про спецоперацію ГУР 4 жовтня 2023 року у Криму

4 жовтня Міноборони РФ заявила, що вночі українські розвідники на катері та гідроциклах "намагалися висадитися в районі мису Тарханкут", що знаходиться в окупованому Криму.

Як повідомляли в ГУР, бійці "Артана" проводили висадку на західному узбережжі Криму, а також на Тендрівській та Кінбурнській косах. Спецпризначенці вступили в запеклий бій з російськими військовими, завдавши ворогу значних втрат

12 жовтня начальник ГУР МО України Кирило Буданов підтвердив, що операція дійсно відбулася. Він повідомив, що одного пораненого українського солдата росіянам дійсно вдалося взяти у полон.

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