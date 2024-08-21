У Ростові-на-Дону українських військовополонених хочуть засудити до 24 років колонії

Прокуратура російського Ростова-на-Дону вимагає від 16 до 24 років колонії для українських військовополонених.

РФ незаконно судить українських військовополонених

Як зазначає російське медіа “Медіазона”, судять девʼятьох жінок, більшість з яких були кухарями «Азову». Прокурор просить призначити їм від 16 до 19 років колонії.

Ще 15 військовополоненим чоловікам, які в різний час служили в «Азові», росіяни вимагають від 16 до 24 років колонії.

Військовополонених звинувачують у нібито “насильницькому захопленні влади”, участі в “терористичній організації” та проходженні навчання з метою здійснення “терористичної діяльності”.

Держобвинувачення вважає доведеним, що всі підсудні висловлювали «негативне ставлення до російськомовного населення», а також дотримувались «проукраїнських радикальних поглядів», — пише видання. Поширити

Усі 24 українці у різний час служили в «Азові». Деякі брали участь в обороні Маріуполя та «Азовсталі», інші на момент російського вторгнення вже залишили службу. Їх затримали у себе вдома або під час «фільтрації».

Також відомо, що кримінальну справу завели на території самопроголошеної ДНР, обвинувачені перебували в СІЗО Донецька. Після кількох слухань справу перенаправили до Ростова-на-Дону.

Росіяни вбили у СІЗО українського військовополоненого з "Азова" Іщенка

Українець Олександр Іщенко, який був водієм бригади "Азов" та під час оборони Маріуполя потрапив у полон, помер у СІЗО Ростова-на-Дону через "закриту тупу травму грудної клітки внаслідок контакту з тупим предметом".

З заявою з цього приводу виступив заступник командира бригади НГУ "Азов" Святослав Паламар. За його словами, про вбивство повідомив судово-медичний експерт за результатами розтину.

Підтверджено факт чергового жорстокого вбивства українського військовополоненого. Документ додаю з погодження пані Олени, дружини закатованого Іщенка Олександра Олександровича, який мобілізувався в "Азов" 27 лютого 2022 року, – повідомив Святослав Паламар. Поширити

Окрім того, наголошується, що у вбитого Олександра Іщенка були виявлені множинні переломи ребер.

Шок та закрита тупа травма грудної клітки через "контакту з тупим предметом" призвели до смерті українського захисника в російському полоні в СІЗО.