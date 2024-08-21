У Ростові-на-Дону українських військовополонених хочуть засудити до 24 років колонії

Прокуратура російського Ростова-на-Дону вимагає від 16 до 24 років колонії для українських військовополонених.
Головні тези:
- Прокуратура Ростова-на-Дону вимагає від 16 до 24 років колонії для українських військовополонених, більшість з яких служили в «Азові».
- Ув'язнені звинувачені у нібито “насильницькому захопленні влади” та участі в “терористичній організації”.
- Один із українських військовополонених з “Азова” був вбитий у СІЗО Ростова-на-Дону внаслідок жорстокого побиття.
- Суд неправомірно веде справу проти українських військовополонених, порушуючи їх права на об'єктивний та справедливий судовий процес.
РФ незаконно судить українських військовополонених
Як зазначає російське медіа “Медіазона”, судять девʼятьох жінок, більшість з яких були кухарями «Азову». Прокурор просить призначити їм від 16 до 19 років колонії.
Ще 15 військовополоненим чоловікам, які в різний час служили в «Азові», росіяни вимагають від 16 до 24 років колонії.
Військовополонених звинувачують у нібито “насильницькому захопленні влади”, участі в “терористичній організації” та проходженні навчання з метою здійснення “терористичної діяльності”.
Усі 24 українці у різний час служили в «Азові». Деякі брали участь в обороні Маріуполя та «Азовсталі», інші на момент російського вторгнення вже залишили службу. Їх затримали у себе вдома або під час «фільтрації».
Також відомо, що кримінальну справу завели на території самопроголошеної ДНР, обвинувачені перебували в СІЗО Донецька. Після кількох слухань справу перенаправили до Ростова-на-Дону.
Росіяни вбили у СІЗО українського військовополоненого з "Азова" Іщенка
Українець Олександр Іщенко, який був водієм бригади "Азов" та під час оборони Маріуполя потрапив у полон, помер у СІЗО Ростова-на-Дону через "закриту тупу травму грудної клітки внаслідок контакту з тупим предметом".
З заявою з цього приводу виступив заступник командира бригади НГУ "Азов" Святослав Паламар. За його словами, про вбивство повідомив судово-медичний експерт за результатами розтину.
Окрім того, наголошується, що у вбитого Олександра Іщенка були виявлені множинні переломи ребер.
Шок та закрита тупа травма грудної клітки через "контакту з тупим предметом" призвели до смерті українського захисника в російському полоні в СІЗО.
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