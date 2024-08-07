Росіяни вбили у СІЗО українського військовополоненого з "Азова" Іщенка

Українець Олександр Іщенко, який був водієм бригади "Азов" та під час оборони Маріуполя потрапив у полон, помер у СІЗО Ростова-на-Дону через "закриту тупу травму грудної клітки внаслідок контакту з тупим предметом".

Що відомо про вбивство росіянами українського військовополоненого Іщенка

З заявою з цього приводу виступив заступник командира бригади НГУ "Азов" Святослав Паламар.

За його словами, про вбивство повідомив судово-медичний експерт за результатами розтину.

Підтверджено факт чергового жорстокого вбивства українського військовополоненого. Документ додаю з погодження пані Олени, дружини закатованого Іщенка Олександра Олександровича, який мобілізувався в "Азов" 27 лютого 2022 року. Святослав Паламар Заступник командира бригади НГУ "Азов"

Фото: Святослав Паламар

Як зазначає Святослав Паламар, це не просто ще одне цинічне порушення росіянами Женевської конвенції, а й удар по людській честі й гідності, по міжнародному праву, по тих принципах та цінностям, за які українські воїни продовжують боротьбу на полі бою.

Фото: Святослав Паламар

Окрім того, наголошується, що у вбитого Олександра Іщенка були виявлені множинні переломи ребер.

Шок та закрита тупа травма грудної клітки через "контакту з тупим предметом" призвели до смерті українського захисника в російському полоні в СІЗО.

Фото: Святослав Паламар

Азовець “Буйвол” заявив, що росіяни вбили в Оленівці його найкращих друзів

Старший сержант бригади НГУ “Азов” з позивним “Буйвол” в інтерв'ю Online.UA розповів про трьох найближчих друзів, яких вбили російські загарбники під час теракту в Оленівці.

Як зазначає воїн, його друг, який пережив влучання у БТР, потім горів у ньому, пережив “Азовсталь”, бої в Маріуполі, служив разом з “Буйволом” — не повернувся з Оленівки.

Солдати РФ спалили його живцем під час масового вбивства полонених, яке відбулося у ніч на 29 липня 2022 року на території колишньої Волноваської виправної колонії №120.