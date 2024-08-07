Россияне убили в СИЗО украинского военнопленного из "Азова" Ищенко
Категория
Украина
Дата публикации

Россияне убили в СИЗО украинского военнопленного из "Азова" Ищенко

Александр Ищенко
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Источник:  АЗОВ

Украинец Александр Ищенко, который был водителем бригады "Азов" и во время обороны Мариуполя попал в плен, скончался в СИЗО Ростова-на-Дону из-за "закрытой тупой травмы грудной клетки в результате контакта с тупым предметом".

Главные тезисы

  • Украинский военнопленный Александр Ищенко из бригады "Азов" был убит россиянами в СИЗО Ростова-на-Дону.
  • Заместитель командира бригады "Азов" отметил нарушение россиянами Женевской конвенции и удар по человеческой чести и достоинству.
  • Убийство украинских военнопленных – еще одно доказательство агрессии и бесчеловечности российских захватчиков.

Что известно об убийстве россиянами украинского военнопленного Ищенко

С заявлением по этому поводу выступил заместитель командира бригады НГУ "Азов" Святослав Паламар.

По его словам, об убийстве сообщил судебно-медицинский эксперт по результатам вскрытия.

Подтвержден факт очередного жестокого убийства украинского военнопленного. Документ добавляю по согласованию Елены, жены замученного Ищенко Александра Александровича, мобилизовавшегося в "Азов" 27 февраля 2022 года.

Святослав Паламар

Святослав Паламар

Заместитель командира бригады НГУ "Азов"

Фото: Святослав Паламар

Как отмечает Святослав Паламар, это не просто еще одно циничное нарушение россиянами Женевской конвенции, но и удар по человеческой чести и достоинству, по международному праву, по принципам и ценностям, за которые украинские воины продолжают борьбу на поле боя.

Фото: Святослав Паламар

Кроме того, указано, что у убитого Александра Ищенко были обнаружены множественные переломы ребер.

Шок и закрытая тупая травма грудной клетки из-за "контакта с тупым предметом" привели к смерти украинского защитника в российском плену в СИЗО.

Фото: Святослав Паламар

Азовец "Буйвол" заявил, что россияне убили в Оленовке его лучших друзей

Старший сержант бригады НГУ "Азов" с позывным "Буйвол" в интервью Online.UA рассказал о трех ближайших друзьях, убитых российскими захватчиками во время теракта в Оленовке.

Как отмечает воин, его друг, который пережил попадание в БТР, "Азовсталь", бои в Мариуполе, служил вместе с "Буйволом" — не вернулся из Оленовки.

Солдаты РФ сожгли его заживо во время массового убийства пленных, которое произошло в ночь на 29 июля 2022 года на территории бывшей Волновахской исправительной колонии №120.

Трое лучших друзей — все трое сгорели в Оленовке. Вы видели фотографию "Махача", где он стоит рядом с Сашей Бабенко? Вот Саша Бабенко был одним из моих лучших друзей. Он сгорел в Оленовке. Коля "Адам", Барановский Николай. Он тоже сгорел в Оленовке. И третий парень тоже…

"Буйвол"

"Буйвол"

Старший сержант бригады НГУ "Азов"

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