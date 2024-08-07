Россияне убили в СИЗО украинского военнопленного из "Азова" Ищенко

Украинец Александр Ищенко, который был водителем бригады "Азов" и во время обороны Мариуполя попал в плен, скончался в СИЗО Ростова-на-Дону из-за "закрытой тупой травмы грудной клетки в результате контакта с тупым предметом".
Главные тезисы
- Украинский военнопленный Александр Ищенко из бригады "Азов" был убит россиянами в СИЗО Ростова-на-Дону.
- Заместитель командира бригады "Азов" отметил нарушение россиянами Женевской конвенции и удар по человеческой чести и достоинству.
- Убийство украинских военнопленных – еще одно доказательство агрессии и бесчеловечности российских захватчиков.
Что известно об убийстве россиянами украинского военнопленного Ищенко
С заявлением по этому поводу выступил заместитель командира бригады НГУ "Азов" Святослав Паламар.
По его словам, об убийстве сообщил судебно-медицинский эксперт по результатам вскрытия.
Как отмечает Святослав Паламар, это не просто еще одно циничное нарушение россиянами Женевской конвенции, но и удар по человеческой чести и достоинству, по международному праву, по принципам и ценностям, за которые украинские воины продолжают борьбу на поле боя.
Кроме того, указано, что у убитого Александра Ищенко были обнаружены множественные переломы ребер.
Шок и закрытая тупая травма грудной клетки из-за "контакта с тупым предметом" привели к смерти украинского защитника в российском плену в СИЗО.
Азовец "Буйвол" заявил, что россияне убили в Оленовке его лучших друзей
Старший сержант бригады НГУ "Азов" с позывным "Буйвол" в интервью Online.UA рассказал о трех ближайших друзьях, убитых российскими захватчиками во время теракта в Оленовке.
Как отмечает воин, его друг, который пережил попадание в БТР, "Азовсталь", бои в Мариуполе, служил вместе с "Буйволом" — не вернулся из Оленовки.
Солдаты РФ сожгли его заживо во время массового убийства пленных, которое произошло в ночь на 29 июля 2022 года на территории бывшей Волновахской исправительной колонии №120.
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