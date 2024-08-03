Жорстоке вбивство українського полоненого окупантами РФ. Лубінець звернувся до МКЧХ та ООН

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що у мережі з'явилося фото, ймовірно, з тілом українського полоненого, якого окупанти жорстоко вбили. Омбудсман звернувся до Червоного хреста, ООН та правоохоронців.
Головні тези:
- Жорстоке вбивство українського полоненого окупантами РФ порушує норми міжнародного гуманітарного права.
- Дмитро Лубінець звернувся до МКЧХ та ООН для зафіксування порушення прав людини зі сторони Росії.
- Росія не дотримується жодних правил ведення війни та проявляє жорстокі та антилюдяні дії.
- Українські військовополонені стикаються з фізичним каліченням, насиллям та вбивствами з боку російських окупантів, які порушують Женевські конвенції.
Лубінець звернувся до міжнародних організацій з приводу вбивства українського військовополоненого
Омбудсман зазначив, що відповідно до норм міжнародно гуманітарного права, жодного військовополоненого не можна піддавати фізичному каліченню, насиллю чи вбивству.
Зважаючи на це, Лубінець звернувся до Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ) та ООН, аби вони зафіксували чергове порушення прав людини зі сторони Росії. Також він звернувся до українських правоохоронних органів, щоб вони перевірили особу вбитого полоненого та факт цього злочину.
Лубінець звернувся до ООН та МКЧХ з приводу скандального відео
На відео зафіксовані побиття, приниження, погрози, імітація розстрілу. На жаль, таке поводження з українськими військовополоненими — не виняток з правил, а звична тактика для окупантів. Такі дії є порушенням Женевських конвенцій, згідно з якими військовополонені мають право на гуманне ставлення.
Лубінець звернувся з офіційними листами до Міжнародного Комітету Червоного Хреста та ООН, щоб вони задокументували факт знущання.
На опублікованому в мережі відео можна побачити, що чотирьох українських військовополонених ведуть у колоні із зав'язаними очима. Чоловіків змушують співати пісню "Вставай, страна огромная". Їх б'ють ногами, від чого один з полонених падає. Військовому погрожують вбивством, якщо він не встане, а потім один з окупантів стріляє біля його голови. На цьому відео обривається.
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