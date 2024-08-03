Жестокое убийство украинского пленного оккупантами РФ. Лубинец обратился в МККК и ООН

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что в сети появилось фото, вероятно, с телом украинского пленника, которого оккупанты жестоко убили. Омбудсман обратился к Красному кресту, ООН и правоохранителям.
Главные тезисы
- Лубинец реагирует на ужасное убийство украинского военнопленного, совершенное оккупантами РФ, и обращается в МККК и ООН для зафиксирования нарушений прав человека.
- Омбудсман подчеркивает осуждение жестоких и античеловеческих действий российских оккупантов, нарушающих международные нормы и Женевские конвенции.
- Россия не соблюдает правила ведения войны, демонстрируя жестокие действия и пренебрежение к гуманным нормам обращения с пленными.
- Лубинец требует документировать факты нарушений и привлекать оккупантов к ответственности за жестокие акты в отношении украинских военнопленных.
Лубинец обратился в международные организации по поводу убийства украинского военнопленного
Омбудсман отметил, что в соответствии с нормами международно-гуманитарного права, ни одного военнопленного нельзя подвергать физическому увечью, насилию или убийству.
Учитывая это, Лубинец обратился в Международный комитет Красного Креста (МККК) и ООН, чтобы они зафиксировали очередное нарушение прав человека со стороны России. Также он обратился в украинские правоохранительные органы, чтобы они проверили личность убитого пленника и факт этого преступления.
Лубинец обратился к ООН и МККК по поводу скандального видео
На видео зафиксированы избиения, унижения, угрозы, имитация расстрела. К сожалению, такое обращение с украинскими военнопленными не исключение из правил, а привычная тактика для оккупантов. Такие действия являются нарушением Женевских конвенций, согласно которым военнопленные имеют право на гуманное отношение.
Лубинец обратился с официальными письмами в Международный Комитет Красного Креста и ООН, чтобы они задокументировали факт издевательства.
На опубликованном в сети видео можно увидеть, что четыре украинских военнопленных ведут в колонне с завязанными глазами. Мужчин заставляют петь песню "Вставай, страна огромная". Их бьют ногами, от чего один из пленных падает. Военному угрожают убийством, если он не встанет, а затем один из окупантов стреляет у его головы. На этом видео обрывается.
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