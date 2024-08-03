Жестокое убийство украинского пленного оккупантами РФ. Лубинец обратился в МККК и ООН
Категория
Украина
Дата публикации

Жестокое убийство украинского пленного оккупантами РФ. Лубинец обратился в МККК и ООН

Дмитрий Лубинец
ВСУ
Read in English
Читати українською

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что в сети появилось фото, вероятно, с телом украинского пленника, которого оккупанты жестоко убили. Омбудсман обратился к Красному кресту, ООН и правоохранителям.

Главные тезисы

  • Лубинец реагирует на ужасное убийство украинского военнопленного, совершенное оккупантами РФ, и обращается в МККК и ООН для зафиксирования нарушений прав человека.
  • Омбудсман подчеркивает осуждение жестоких и античеловеческих действий российских оккупантов, нарушающих международные нормы и Женевские конвенции.
  • Россия не соблюдает правила ведения войны, демонстрируя жестокие действия и пренебрежение к гуманным нормам обращения с пленными.
  • Лубинец требует документировать факты нарушений и привлекать оккупантов к ответственности за жестокие акты в отношении украинских военнопленных.

Лубинец обратился в международные организации по поводу убийства украинского военнопленного

Омбудсман отметил, что в соответствии с нормами международно-гуманитарного права, ни одного военнопленного нельзя подвергать физическому увечью, насилию или убийству.

В сети появилось фото, вероятно, с телом украинского пленника, которому россияне отрезали голову и концовки. Это не просто нарушение Женевской конвенции об обращении с военнопленными, это поведение извергов.

Дмитрий Лубинец

Дмитрий Лубинец

Омбудсман Украины

Учитывая это, Лубинец обратился в Международный комитет Красного Креста (МККК) и ООН, чтобы они зафиксировали очередное нарушение прав человека со стороны России. Также он обратился в украинские правоохранительные органы, чтобы они проверили личность убитого пленника и факт этого преступления.

Напомню, что военнопленные находятся в руках враждебного государства, и именно оно отвечает за обращение с ними! То есть ответственность за убийство и увечье лежит не только на русских солдатах, но и на самой РФ.

Лубинец обратился к ООН и МККК по поводу скандального видео

На видео зафиксированы избиения, унижения, угрозы, имитация расстрела. К сожалению, такое обращение с украинскими военнопленными не исключение из правил, а привычная тактика для оккупантов. Такие действия являются нарушением Женевских конвенций, согласно которым военнопленные имеют право на гуманное отношение.

Лубинец обратился с официальными письмами в Международный Комитет Красного Креста и ООН, чтобы они задокументировали факт издевательства.

Россия не соблюдает никаких правил ведения войны и совершенно не стесняется демонстрировать свои жестокие и античеловечные действия.

На опубликованном в сети видео можно увидеть, что четыре украинских военнопленных ведут в колонне с завязанными глазами. Мужчин заставляют петь песню "Вставай, страна огромная". Их бьют ногами, от чего один из пленных падает. Военному угрожают убийством, если он не встанет, а затем один из окупантов стреляет у его головы. На этом видео обрывается.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Лубинец отреагировал на очередное видео издевательств оккупантов РФ над украинскими военнопленными
Дмитрий Лубинец
Лубинец
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Лубинец призвал ООН расследовать теракт армии РФ в Еленовке
Дмитрий Лубинец
Дмитрий Лубинец
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Лубинец отреагировал на смерть защитника Мариуполя Ищенко в российском плену
Дмитрий Лубинец
Ищенко

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?