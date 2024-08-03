Жестокое убийство украинского пленного оккупантами РФ. Лубинец обратился в МККК и ООН

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что в сети появилось фото, вероятно, с телом украинского пленника, которого оккупанты жестоко убили. Омбудсман обратился к Красному кресту, ООН и правоохранителям.

Лубинец обратился в международные организации по поводу убийства украинского военнопленного

Омбудсман отметил, что в соответствии с нормами международно-гуманитарного права, ни одного военнопленного нельзя подвергать физическому увечью, насилию или убийству.

В сети появилось фото, вероятно, с телом украинского пленника, которому россияне отрезали голову и концовки. Это не просто нарушение Женевской конвенции об обращении с военнопленными, это поведение извергов. Дмитрий Лубинец Омбудсман Украины

Учитывая это, Лубинец обратился в Международный комитет Красного Креста (МККК) и ООН, чтобы они зафиксировали очередное нарушение прав человека со стороны России. Также он обратился в украинские правоохранительные органы, чтобы они проверили личность убитого пленника и факт этого преступления.

Напомню, что военнопленные находятся в руках враждебного государства, и именно оно отвечает за обращение с ними! То есть ответственность за убийство и увечье лежит не только на русских солдатах, но и на самой РФ. Поделиться

Лубинец обратился к ООН и МККК по поводу скандального видео

На видео зафиксированы избиения, унижения, угрозы, имитация расстрела. К сожалению, такое обращение с украинскими военнопленными не исключение из правил, а привычная тактика для оккупантов. Такие действия являются нарушением Женевских конвенций, согласно которым военнопленные имеют право на гуманное отношение.

Лубинец обратился с официальными письмами в Международный Комитет Красного Креста и ООН, чтобы они задокументировали факт издевательства.

Россия не соблюдает никаких правил ведения войны и совершенно не стесняется демонстрировать свои жестокие и античеловечные действия. Поделиться

На опубликованном в сети видео можно увидеть, что четыре украинских военнопленных ведут в колонне с завязанными глазами. Мужчин заставляют петь песню "Вставай, страна огромная". Их бьют ногами, от чего один из пленных падает. Военному угрожают убийством, если он не встанет, а затем один из окупантов стреляет у его головы. На этом видео обрывается.