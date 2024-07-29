Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец отметил, что ООН должна расследовать военное преступление оккупационной армии РФ по убийству украинских военнопленных в колонии в Еленовке.
Главные тезисы
- ООН должна расследовать военное преступление России в колонии в Еленовке, где были убиты украинские военнопленные.
- Россия отказывается предоставить доступ к месту теракта как Украине, так и международным организациям, затрудняя расследование.
- Лубинец подчеркнул важность наказания виновных в военном преступлении и призвал ООН продолжить расследование без оглядки на политические интересы.
- Теракт в Еленовке не имеет срока давности, и ответственные за это преступление должны быть привлечены к ответственности.
- Омбудсмен призывает ООН и другие международные организации расследовать теракт, чтобы преступление было раскрыто и виновные были наказаны.
ООН должна расследовать массовое убийство украинских военнопленных Россией
Во вторую годовщину теракта в Еленовке Лубинец призвал Организацию объединенных наций возобновить работу по расследованию убийства украинских военнопленных.
По его словам, 3 августа 2022 г. генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что проводится подготовка группы экспертов для расследования гибели пленных в Еленовке.
Однако уже через 5 месяцев группа была распущена из-за отсутствия гарантий безопасности для ее представителей на месте расследования.
Почему ООН отказалась от проведения расследования теракта в Еленовке
Омбудсмен добавил, что представители миссии ООН ни разу не пытались ознакомиться с материалами украинской стороны по поводу обстоятельств взрыва в колонии.
Он подчеркнул, что виновные в военном преступлении в Еленовке до сих пор избегают наказания.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-