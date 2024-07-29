Лубинец призвал ООН расследовать теракт армии РФ в Еленовке
Категория
Украина
Дата публикации

Лубинец призвал ООН расследовать теракт армии РФ в Еленовке

Дмитрий Лубинец
Дмитрий Лубинец
Читати українською

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец отметил, что ООН должна расследовать военное преступление оккупационной армии РФ по убийству украинских военнопленных в колонии в Еленовке.

Главные тезисы

  • ООН должна расследовать военное преступление России в колонии в Еленовке, где были убиты украинские военнопленные.
  • Россия отказывается предоставить доступ к месту теракта как Украине, так и международным организациям, затрудняя расследование.
  • Лубинец подчеркнул важность наказания виновных в военном преступлении и призвал ООН продолжить расследование без оглядки на политические интересы.
  • Теракт в Еленовке не имеет срока давности, и ответственные за это преступление должны быть привлечены к ответственности.
  • Омбудсмен призывает ООН и другие международные организации расследовать теракт, чтобы преступление было раскрыто и виновные были наказаны.

ООН должна расследовать массовое убийство украинских военнопленных Россией

Во вторую годовщину теракта в Еленовке Лубинец призвал Организацию объединенных наций возобновить работу по расследованию убийства украинских военнопленных.

По его словам, 3 августа 2022 г. генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что проводится подготовка группы экспертов для расследования гибели пленных в Еленовке.

Однако уже через 5 месяцев группа была распущена из-за отсутствия гарантий безопасности для ее представителей на месте расследования.

Почему ООН отказалась от проведения расследования теракта в Еленовке

Россия не предоставила доступ к Еленовке ни Украине, ни международным организациям. Однако еще одним фактором, который, вероятно, может быть причиной роспуска миссии, является то, что из трех лиц-иностранцев, входящих в ее состав, фактически все находятся под влиянием России, - подчеркнул Лубинец.

Омбудсмен добавил, что представители миссии ООН ни разу не пытались ознакомиться с материалами украинской стороны по поводу обстоятельств взрыва в колонии.

Я неоднократно пытался встретиться с ее участниками и выражал готовность лично передать материалы, которые есть у Украины. Также я предлагал российскому уполномоченному по правам человека совместно посетить место трагедии, на что получил отказ, - отметил Лубинец.

Он подчеркнул, что виновные в военном преступлении в Еленовке до сих пор избегают наказания.

Каждый, кто причастен к совершению теракта, должен понести строжайшую ответственность. Мы делаем все, чтобы это произошло как можно быстрее. Призываю ООН и МККК выполнять свой мандат и расследовать теракт. Это преступление не имеет срока давности и его не удастся "замять"! – подчеркнул омбудсмен.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Западные журналисты собрали доказательства организации Россией теракта в Еленовке
Теракт в Еленовке
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Вторая годовщина теракта РФ в Еленовке. Бойцы "Азова" призывают украинцев распространить правду о трагедии
Вторая годовщина теракта РФ в Еленовке. Бойцы "Азова" призывают украинцев распространить правду о трагедии
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Вторая годовщина российского теракта в Еленовке. СБУ сообщила о подозрении экс-руководителям колонии
СБУ
Еленовка

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?