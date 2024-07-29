Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец отметил, что ООН должна расследовать военное преступление оккупационной армии РФ по убийству украинских военнопленных в колонии в Еленовке.

ООН должна расследовать массовое убийство украинских военнопленных Россией

Во вторую годовщину теракта в Еленовке Лубинец призвал Организацию объединенных наций возобновить работу по расследованию убийства украинских военнопленных.

По его словам, 3 августа 2022 г. генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что проводится подготовка группы экспертов для расследования гибели пленных в Еленовке.

Однако уже через 5 месяцев группа была распущена из-за отсутствия гарантий безопасности для ее представителей на месте расследования.

Почему ООН отказалась от проведения расследования теракта в Еленовке

Россия не предоставила доступ к Еленовке ни Украине, ни международным организациям. Однако еще одним фактором, который, вероятно, может быть причиной роспуска миссии, является то, что из трех лиц-иностранцев, входящих в ее состав, фактически все находятся под влиянием России, - подчеркнул Лубинец. Поделиться

Омбудсмен добавил, что представители миссии ООН ни разу не пытались ознакомиться с материалами украинской стороны по поводу обстоятельств взрыва в колонии.

Я неоднократно пытался встретиться с ее участниками и выражал готовность лично передать материалы, которые есть у Украины. Также я предлагал российскому уполномоченному по правам человека совместно посетить место трагедии, на что получил отказ, - отметил Лубинец. Поделиться

Он подчеркнул, что виновные в военном преступлении в Еленовке до сих пор избегают наказания.