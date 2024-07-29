Вторая годовщина российского теракта в Еленовке. СБУ сообщила о подозрении экс-руководителям колонии

Служба безопасности Украины 29 июля сообщила о подозрении бывшим руководителям "Еленовской колонии", причастным к гибели украинских пленных 29.07.2022.
Главные тезисы
- Служба безопасности Украины объявила о подозрении бывшим руководителям Еленовской колонии в причастности к гибели украинских пленных в результате теракта.
- Российские захватчики планировали произвести казни в колонии, что доказывает нарушение правил ведения войны и обращения с военнопленными.
- Следствие установило, что два экс-руководителя колонии знали о последствиях взрывов и умышленно затягивали с эвакуацией раненых украинских военнослужащих.
- Бригада АЗОВ призывает рассказывать миру о трагедии в Еленовке и чтить память погибших защитников Украины.
- Теракт в Еленовке является нарушением всех правил ведения войны и требует реакции и поддержки международного сообщества.
СБУ сообщила о подозрении экс-руководителям Еленовской колонии
СБУ и Офис генпрокурора установили причастность двух военных преступников из РФ к массовому убийству украинских военных, которое произошло в июле 2022 года на временно оккупированной части Донбасса.
Речь идет о Сергее Евсюкове, бывшем начальнике так называемой "Волновахской колонии ДНР" в поселке Еленовка, и его бывшем первом заместителе Дмитрии Неёлове.
Следствие установило, что оба подозреваемых находились на руководящих должностях, когда в ночь на 29 июля захватчики организовали взрывы в оккупационной тюрьме. В результате обстрела погибли по меньшей мере 50 украинских военнослужащих, а еще 9 умерли из-за отсутствия медицинской помощи. Около 150 человек получили ранения.
Согласно доказательствам, Евсюков и Нейолов знали о последствиях взрывов и количестве пострадавших, но намеренно затягивали с эвакуацией раненых.
На основе собранных доказательств следователи СБУ объявили Евсюкову и Нейолову подозрение по ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (жестокое обращение с военнопленными, сопровождающееся умышленным убийством, совершенное по предварительному сговору группой лиц).
В ноябре 2022 года оба фигуранта были "замещены" оккупантами на других должностях. В настоящее время они находятся в розыске на временно оккупированной территории Донбасса.
Теракт в Еленовке: что известно
В ночь с 28 на 29 июля 2022 года российские захватчики организовали взрыв в колонии в Еленовке, где находились украинские военнопленные, в том числе защитники "Азовстали".
По данным российской стороны, в результате взрыва погибли более 50 украинских военных.
Разведка сообщила, что российская сторона не планировала уничтожение украинских солдат в Еленовке, а решила провести казни, чтобы скрыть следы пыток и плохие условия содержания.
В июле 2023 стало известно, что Украина вернула тела погибших защитников. По словам уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца, большинство из них были идентифицированы.
АЗОВ призывает рассказать миру о теракте россиян в Еленовке
Бригада специального назначения АЗОВ подчеркивает, что преступление в Еленовке является нарушением всех возможных правил ведения войны и призывает каждого рассказывать о теракте россиян.
В "Азове" напомнили, что в ночь с 28 на 29 июля два года назад оккупанты взорвали барак в колонии Еленовки под Донецком с пленными азовцами. В результате взрыва погибли 54 защитника Мариуполя, еще 130 — получили ранения.
Раненые азовцы выносили тела собратьев. Тех, кого можно было спасти, оккупанты бросали умирать. Еленовка — это преступление против человечности, нарушение всех возможных правил ведения войны и обращение с военнопленными.
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