Вторая годовщина российского теракта в Еленовке. СБУ сообщила о подозрении экс-руководителям колонии
Категория
Украина
Дата публикации

Вторая годовщина российского теракта в Еленовке. СБУ сообщила о подозрении экс-руководителям колонии

СБУ
Еленовка
Читати українською

Служба безопасности Украины 29 июля сообщила о подозрении бывшим руководителям "Еленовской колонии", причастным к гибели украинских пленных 29.07.2022.

Главные тезисы

  • Служба безопасности Украины объявила о подозрении бывшим руководителям Еленовской колонии в причастности к гибели украинских пленных в результате теракта.
  • Российские захватчики планировали произвести казни в колонии, что доказывает нарушение правил ведения войны и обращения с военнопленными.
  • Следствие установило, что два экс-руководителя колонии знали о последствиях взрывов и умышленно затягивали с эвакуацией раненых украинских военнослужащих.
  • Бригада АЗОВ призывает рассказывать миру о трагедии в Еленовке и чтить память погибших защитников Украины.
  • Теракт в Еленовке является нарушением всех правил ведения войны и требует реакции и поддержки международного сообщества.

СБУ сообщила о подозрении экс-руководителям Еленовской колонии

СБУ и Офис генпрокурора установили причастность двух военных преступников из РФ к массовому убийству украинских военных, которое произошло в июле 2022 года на временно оккупированной части Донбасса.

Речь идет о Сергее Евсюкове, бывшем начальнике так называемой "Волновахской колонии ДНР" в поселке Еленовка, и его бывшем первом заместителе Дмитрии Неёлове.

Следствие установило, что оба подозреваемых находились на руководящих должностях, когда в ночь на 29 июля захватчики организовали взрывы в оккупационной тюрьме. В результате обстрела погибли по меньшей мере 50 украинских военнослужащих, а еще 9 умерли из-за отсутствия медицинской помощи. Около 150 человек получили ранения.

Согласно доказательствам, Евсюков и Нейолов знали о последствиях взрывов и количестве пострадавших, но намеренно затягивали с эвакуацией раненых.

На основе собранных доказательств следователи СБУ объявили Евсюкову и Нейолову подозрение по ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (жестокое обращение с военнопленными, сопровождающееся умышленным убийством, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

В ноябре 2022 года оба фигуранта были "замещены" оккупантами на других должностях. В настоящее время они находятся в розыске на временно оккупированной территории Донбасса.

Теракт в Еленовке: что известно

В ночь с 28 на 29 июля 2022 года российские захватчики организовали взрыв в колонии в Еленовке, где находились украинские военнопленные, в том числе защитники "Азовстали".

По данным российской стороны, в результате взрыва погибли более 50 украинских военных.

Разведка сообщила, что российская сторона не планировала уничтожение украинских солдат в Еленовке, а решила провести казни, чтобы скрыть следы пыток и плохие условия содержания.

В июле 2023 стало известно, что Украина вернула тела погибших защитников. По словам уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца, большинство из них были идентифицированы.

АЗОВ призывает рассказать миру о теракте россиян в Еленовке

Бригада специального назначения АЗОВ подчеркивает, что преступление в Еленовке является нарушением всех возможных правил ведения войны и призывает каждого рассказывать о теракте россиян.

В день второй годовщины теракта в Еленовке мы призываем вас рассказать миру об этой трагедии. Присоединяйтесь к памяти жертв российского преступления. Привлекайте украинскую и международную аудиторию.

В "Азове" напомнили, что в ночь с 28 на 29 июля два года назад оккупанты взорвали барак в колонии Еленовки под Донецком с пленными азовцами. В результате взрыва погибли 54 защитника Мариуполя, еще 130 — получили ранения.

Раненые азовцы выносили тела собратьев. Тех, кого можно было спасти, оккупанты бросали умирать. Еленовка — это преступление против человечности, нарушение всех возможных правил ведения войны и обращение с военнопленными.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Годовщина теракта РФ в Еленовке. Офис генпрокурора выступил с официальным заявлением
Годовщина теракта РФ в Еленовке. Офис генпрокурора выступил с официальным заявлением
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Западные журналисты собрали доказательства организации Россией теракта в Еленовке
Теракт в Еленовке
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Вторая годовщина теракта РФ в Еленовке. Бойцы "Азова" призывают украинцев распространить правду о трагедии
Вторая годовщина теракта РФ в Еленовке. Бойцы "Азова" призывают украинцев распространить правду о трагедии

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?