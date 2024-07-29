Вторая годовщина российского теракта в Еленовке. СБУ сообщила о подозрении экс-руководителям колонии

СБУ сообщила о подозрении экс-руководителям Еленовской колонии

СБУ и Офис генпрокурора установили причастность двух военных преступников из РФ к массовому убийству украинских военных, которое произошло в июле 2022 года на временно оккупированной части Донбасса.

Речь идет о Сергее Евсюкове, бывшем начальнике так называемой "Волновахской колонии ДНР" в поселке Еленовка, и его бывшем первом заместителе Дмитрии Неёлове.

Следствие установило, что оба подозреваемых находились на руководящих должностях, когда в ночь на 29 июля захватчики организовали взрывы в оккупационной тюрьме. В результате обстрела погибли по меньшей мере 50 украинских военнослужащих, а еще 9 умерли из-за отсутствия медицинской помощи. Около 150 человек получили ранения.

Согласно доказательствам, Евсюков и Нейолов знали о последствиях взрывов и количестве пострадавших, но намеренно затягивали с эвакуацией раненых.

На основе собранных доказательств следователи СБУ объявили Евсюкову и Нейолову подозрение по ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (жестокое обращение с военнопленными, сопровождающееся умышленным убийством, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

В ноябре 2022 года оба фигуранта были "замещены" оккупантами на других должностях. В настоящее время они находятся в розыске на временно оккупированной территории Донбасса.

Теракт в Еленовке: что известно

В ночь с 28 на 29 июля 2022 года российские захватчики организовали взрыв в колонии в Еленовке, где находились украинские военнопленные, в том числе защитники "Азовстали".

По данным российской стороны, в результате взрыва погибли более 50 украинских военных.

Разведка сообщила, что российская сторона не планировала уничтожение украинских солдат в Еленовке, а решила провести казни, чтобы скрыть следы пыток и плохие условия содержания.

В июле 2023 стало известно, что Украина вернула тела погибших защитников. По словам уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца, большинство из них были идентифицированы.

АЗОВ призывает рассказать миру о теракте россиян в Еленовке

Бригада специального назначения АЗОВ подчеркивает, что преступление в Еленовке является нарушением всех возможных правил ведения войны и призывает каждого рассказывать о теракте россиян.

В день второй годовщины теракта в Еленовке мы призываем вас рассказать миру об этой трагедии. Присоединяйтесь к памяти жертв российского преступления. Привлекайте украинскую и международную аудиторию. Поделиться

В "Азове" напомнили, что в ночь с 28 на 29 июля два года назад оккупанты взорвали барак в колонии Еленовки под Донецком с пленными азовцами. В результате взрыва погибли 54 защитника Мариуполя, еще 130 — получили ранения.