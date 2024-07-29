Друга річниця російського теракту в Оленівці. СБУ повідомила про підозру екскерівникам колонії
Категорія
Україна
Дата публікації

Друга річниця російського теракту в Оленівці. СБУ повідомила про підозру екскерівникам колонії

СБУ
Оленівка

Служба безпеки України 29 липня повідомила про підозру колишнім керівникам "Оленівської колонії", причетним до загибелі українських полонених 29.07.2022.

Головні тези:

  • У липні 2022 року російські загарбники організували вибух в Оленівці, де загинули понад 50 українських військових.
  • Слідство встановило причетність екскерівників колонії до масового вбивства та умисного ускладнення евакуації поранених.
  • Розслідування показало, що російська сторона планувала провести страти, а не просто вибухи в колонії.
  • Бригада АЗОВ закликає світ розповідати про цю трагедію та вшановувати пам'ять загиблих українських військових.
  • Теракт в Оленівці є порушенням всіх правил ведення війни та поводження з військовополоненими, що вимагає реакції та підтримки від міжнародної громадськості.

СБУ повідомила про підозру екскерівникам Оленівської колонії

СБУ та Офіс генпрокурора встановили причетність двох військових злочинців з РФ до масового вбивства українських військових, яке сталося у липні 2022 року на тимчасово окупованій частині Донеччини.

Йдеться про Сергія Євсюкова, колишнього начальника так званої "Волноваської колонії ДНР" в селищі Оленівка, та його колишнього першого заступника Дмитра Нейолова.

Слідство встановило, що обидва підозрювані перебували на керівних посадах, коли у ніч на 29 липня загарбники організували вибухи в окупаційній тюрмі. Внаслідок обстрілу загинули щонайменше 50 українських військовослужбовців, а ще 9 померли через відсутність медичної допомоги. Майже 150 людей отримали поранення.

Згідно з доказами, Євсюков та Нейолов знали про наслідки вибухів і кількість постраждалих, але навмисно затягували з евакуацією поранених.

На основі зібраних доказів, слідчі СБУ оголосили Євсюкову та Нейолову підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (жорстоке поводження з військовополоненими, що супроводжується умисним вбивством, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

У листопаді 2022 року обидва фігуранти були "заміщені" окупантами на інших посадах. Наразі вони перебувають у розшуку на тимчасово окупованій території Донеччини.

Теракт в Оленівці: що відомо

У ніч з 28 на 29 липня 2022 року російські загарбники організували вибух у колонії в Оленівці, де перебували українські військовополонені, зокрема, захисники "Азовсталі".

За даними російської сторони, внаслідок вибуху загинуло понад 50 українських військових.

Розвідка повідомила, що російська сторона не планувала знищення українських солдатів у Оленівці, а вирішила провести страти, щоб приховати сліди катувань і погані умови утримання.

У липні 2023 року стало відомо, що Україна повернула тіла загиблих захисників. За словами уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця, більшість з них було ідентифіковано.

АЗОВ закликає розповісти світу про теракт росіян в Оленівці

Бригада спеціального призначення АЗОВ підкреслює, що злочин в Оленівці є порушенням всіх можливих правил ведення війни й закликає кожного розповідати про теракт росіян.

У день другої річниці теракту в Оленівці ми закликаємо вас розповісти світу про цю трагедію. Приєднуйтеся до вшанування пам'яті жертв російського злочину. Залучайте українську і міжнародну аудиторію.

В “Азові” нагадали, що в ніч з 28 на 29 липня два роки тому окупанти підірвали барак в колонії Оленівки під Донецьком з полоненими азовцями. Внаслідок вибуху загинули 54 захисники Маріуполя, ще 130 — зазнали поранень.

Поранені азовці виносили тіла побратимів. Тих, кого можна було врятувати, окупанти кидали помирати. Оленівка — це злочин проти людяності, порушення всіх можливих правил ведення війни і поводження з військовополоненими. 

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