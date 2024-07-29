Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець зазначив, що ООН має розслідувати воєнний злочин окупаційної армії РФ з вбивства українських військовополонених в колонії в Оленівці.

ООН має розслідувати масове вбивство українських військовополонених в Оленівці Росією

У другу річницю теракту в Оленівці Лубінець закликав Організацію об’єднаних націй відновити роботу з розслідування вбивства українських військовополонених.

За його словами, 3 серпня 2022 року генсек ООН Антоніу Гутерріш заявив, що проводиться підготовка групи експертів для розслідування загибелі полонених в Оленівці.

Однак вже через 5 місяців групу було розпущено через відсутність гарантій безпеки для її представників на місці розслідування.

Чому ООН відмовилось від проведення розслідування теракту в Оленівці

Росія не надала доступу до Оленівки ні Україні, ні міжнародним організаціям. Однак ще одним фактором, який, імовірно, може бути причиною розпуску місії, це те, що із трьох осіб-іноземців, які входять до її складу, фактично всі перебувають під впливом Росії, - підкреслив Лубінець. Поширити

Омбудсмен додав, що представники місії ООН жодного разу не намагались ознайомитись із матеріалами української сторони щодо обставин вибуху в колонії.

Я неодноразово намагався зустрітися з її учасниками і висловлював готовність особисто передати матеріали, які є в України. Також я пропонував російській уповноваженій з прав людини спільно відвідати місце трагедії, на що отримав відмову, - зазначив Лубінець. Поширити

Він наголосив, що винні у воєнному злочині в Оленівці досі уникають покарання.