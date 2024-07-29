Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець зазначив, що ООН має розслідувати воєнний злочин окупаційної армії РФ з вбивства українських військовополонених в колонії в Оленівці.
Головні тези:
- Лубінець закликав ООН розслідувати воєнний злочин Росії в Оленівці, де було вбито українських військовополонених.
- Український омбудсмен вказав на відмову Росії надати доступ міжнародним місіям та унеможливлення розслідування теракту в Оленівці.
- Відомо, що група експертів ООН для розслідування теракту була розпущена через відсутність безпеки у місці події.
- Омбудсмен наголосив на необхідності покарання винних у військовому злочині та закликав ООН продовжити розслідування.
- Лубінець підкреслив, що теракт в Оленівці не має терміну давності, і необхідно винести відповідальність за цей злочин.
ООН має розслідувати масове вбивство українських військовополонених в Оленівці Росією
У другу річницю теракту в Оленівці Лубінець закликав Організацію об’єднаних націй відновити роботу з розслідування вбивства українських військовополонених.
За його словами, 3 серпня 2022 року генсек ООН Антоніу Гутерріш заявив, що проводиться підготовка групи експертів для розслідування загибелі полонених в Оленівці.
Однак вже через 5 місяців групу було розпущено через відсутність гарантій безпеки для її представників на місці розслідування.
Чому ООН відмовилось від проведення розслідування теракту в Оленівці
Омбудсмен додав, що представники місії ООН жодного разу не намагались ознайомитись із матеріалами української сторони щодо обставин вибуху в колонії.
Він наголосив, що винні у воєнному злочині в Оленівці досі уникають покарання.
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