Лубінець закликав ООН розслідувати теракт армії РФ в Оленівці
Категорія
Україна
Дата публікації

Лубінець закликав ООН розслідувати теракт армії РФ в Оленівці

Дмитро Лубінець
Дмитро Лубінець

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець зазначив, що ООН має розслідувати воєнний злочин окупаційної армії РФ з вбивства українських військовополонених в колонії в Оленівці. 

Головні тези:

  • Лубінець закликав ООН розслідувати воєнний злочин Росії в Оленівці, де було вбито українських військовополонених.
  • Український омбудсмен вказав на відмову Росії надати доступ міжнародним місіям та унеможливлення розслідування теракту в Оленівці.
  • Відомо, що група експертів ООН для розслідування теракту була розпущена через відсутність безпеки у місці події.
  • Омбудсмен наголосив на необхідності покарання винних у військовому злочині та закликав ООН продовжити розслідування.
  • Лубінець підкреслив, що теракт в Оленівці не має терміну давності, і необхідно винести відповідальність за цей злочин.

ООН має розслідувати масове вбивство українських військовополонених в Оленівці Росією

У другу річницю теракту в Оленівці Лубінець закликав Організацію об’єднаних націй відновити роботу з розслідування вбивства українських військовополонених.

За його словами, 3 серпня 2022 року генсек ООН Антоніу Гутерріш заявив, що проводиться підготовка групи експертів для розслідування загибелі полонених в Оленівці.

Однак вже через 5 місяців групу було розпущено через відсутність гарантій безпеки для її представників на місці розслідування.

Чому ООН відмовилось від проведення розслідування теракту в Оленівці

Росія не надала доступу до Оленівки ні Україні, ні міжнародним організаціям. Однак ще одним фактором, який, імовірно, може бути причиною розпуску місії, це те, що із трьох осіб-іноземців, які входять до її складу, фактично всі перебувають під впливом Росії, - підкреслив Лубінець.

Омбудсмен додав, що представники місії ООН жодного разу не намагались ознайомитись із матеріалами української сторони щодо обставин вибуху в колонії.

Я неодноразово намагався зустрітися з її учасниками і висловлював готовність особисто передати матеріали, які є в України. Також я пропонував російській уповноваженій з прав людини спільно відвідати місце трагедії, на що отримав відмову, - зазначив Лубінець.

Він наголосив, що винні у воєнному злочині в Оленівці досі уникають покарання.

Кожен, хто причетний до здійснення теракту, повинен понести найсуворішу відповідальність. Ми робимо все, аби це сталося якнайшвидше. Закликаю ООН та МКЧХ виконувати свій мандат та розслідувати теракт. Цей злочин не має терміну давності і його не вдасться "зам’яти"! - підкреслив омбудсмен.

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