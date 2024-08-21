В Ростове-на-Дону украинских военнопленных хотят приговорить к 24 годам колонии

Прокуратура Ростова-на-Дону требует от 16 до 24 лет колонии для украинских военнопленных.

РФ незаконно судит украинских военнопленных

Как отмечает российское медиа "Медиазона", судят девять женщин, большинство из которых были поварами «Азова». Прокурор просит назначить им от 16 до 19 лет колонии.

Еще 15 военнопленным мужчинам, в разное время служившим в «Азове», россияне требуют от 16 до 24 лет колонии.

Военнопленные обвиняются в “насильственном захвате власти”, участии в “террористической организации” и прохождении обучения с целью осуществления “террористической деятельности”.

Гособвинение считает доказанным, что все подсудимые выражали «негативное отношение к русскоязычному населению», а также придерживались «проукраинских радикальных взглядов», — пишет издание. Поделиться

Все 24 украинца в разное время служили в «Азове». Некоторые участвовали в обороне Мариуполя и «Азовстали», другие к моменту российского вторжения уже покинули службу. Их задержали у себя дома или во время «фильтрации».

Также известно, что уголовное дело возбуждено на территории самопровозглашенной ДНР, обвиняемые находились в СИЗО Донецка. После нескольких слушаний дело перенаправили в Ростов-на-Дону.

Россияне убили в СИЗО украинского военнопленного из "Азова" Ищенко

Украинец Александр Ищенко, который был водителем бригады "Азов" и во время обороны Мариуполя попал в плен, скончался в СИЗО Ростова-на-Дону из-за "закрытой тупой травмы грудной клетки в результате контакта с тупым предметом".

С заявлением по этому поводу выступил заместитель командира бригады НГУ "Азов" Святослав Паламарь. По его словам, об убийстве сообщил судебно-медицинский эксперт по результатам вскрытия.

Подтвержден факт очередного жестокого убийства украинского военнопленного. Документ добавляю по согласованию Елены, жены замученного Ищенко Александра Александровича, который мобилизовался в "Азов" 27 февраля 2022 года, — сообщил Святослав Паламарь. Поделиться

Кроме того, отмечается, что у убитого Александра Ищенко были обнаружены множественные переломы ребер.

Шок и закрытая тупая травма грудной клетки из-за "контакта с тупым предметом" привели к смерти украинского защитника в российском плену в СИЗО.