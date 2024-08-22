ФСБ РФ завела справи проти журналістів з України та США за проведення репортажів та зйомок у взятому під контроль українськими військовими місті Суджа на Курщині.

Що відомо про справи ФСБ проти журналістів з України та США за відвідування Суджі

За інформацією РосЗМІ, справи було порушено у зв’язку з незаконним перетином кордону.

Зазначається, що ФСБ завело кримінальні справи на кореспондента CNN Ніка Волша, українських журналісток Олесі Боровик і Діани Буцко.

Українська журналістка Діана Буцко

Раніше ФСБ заявила про порушення кримінальної справи стосовно італійських журналістів Симона Трайні і Стефані Баттістіні, які працювали в Суджі.

Пізніше МЗС РФ висловило протест послу Італії у зв'язку з цими подіями.

У ФСБ додали, що найближчим часом журналістів оголосять у міжнародний розшук.

Максимальна санкція статті про незаконний перетин держкордону РФ передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін до 5 років.

Що відомо про погрози Росії західним журналістам за репортажі з Курщини

ФСБ РФ порушила кримінальну справу на італійських журналістів, які зробили репортаж із захопленої українськими військовими Суджі. Справа заведена за статтею про незаконне перетинання кордону.

Двоє італійських журналістів, які розлютили Москву телевізійним репортажем з підконтрольної Україні частини Курської області Росії, повернуться до Італії.

Про це повідомила 17 серпня державна телерадіокомпанія RAI.

16 серпня Міністерство закордонних справ Росії викликало посла Італії через те, що воно назвало "незаконним перетином кордону" знімальною групою RAI.

А 17 серпня стало відомо, що російська ФСБ завела кримінальну справу на італійських журналістів за статтею нібито про незаконне перетинання кордону.